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Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовців ТЦК в Луцьку, - Нацполіція. ФОТО

У Луцьку поліція затримала чоловіка, який стріляв у військовослужбовців ТЦК наприкінці серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Волинській області.

Стрільцем виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

нацполіція

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

вилучена зброя в стрільця з Луцька
вилучена зброя в стрільця з Луцька

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Захід" розповіло деталі стрілянини на пості Луцького ТЦК: поранено солдата, нападника розшукують


вилучена зброя в стрільця з Луцька

Зловмисникові загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадуємо, інцидент стався вночі, 27 серпня, в Луцьку. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки невідомий втік.

Також читайте: Волинський ТЦК про стрілянину на пості у Луцьку: У випадку загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження

Автор: 

Луцьк (414) Нацполіція (15173) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+19
І це на тлі чергового зашквару тцкунів на заході, де як завжди нікого покарано не буде.
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04.09.2024 20:29
+14
Слава народному герою! Після зміни режиму вийде з в'язниці.
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04.09.2024 21:10
+12
Просто браво. У нас вже мусара вищі з суд та презумпцію невинуватості. Затримали не ПІДОЗРЮВАНОГО, а саме конкретну людину. Це просто сюр...

https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-cholovika-iakyi-striliav-z-rushnytsi-po-viiskovykh-u-lutsku

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04.09.2024 20:30
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А скільки затримано корупціонерів? Останнім часом призовники стали на ноги падати. У 5-ти з 10-ти переломи кінцівок. Такої кількості переломів в Україні ще не фіксувалося навіть коли населення перевалювало за 40 млн.

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04.09.2024 20:25 Відповісти
А в чому проблема зламати собі ногу?
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04.09.2024 20:27 Відповісти
Проблеми немає отримати лікарський висновок на перелом не думаючи ноги.
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04.09.2024 20:31 Відповісти
Не ломаючи ноги. Значить для когось війна раз житті тому потрібно хапати як омога більше і нічого тобі за це не буде. Тиж не ухилянт
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04.09.2024 20:34 Відповісти
Піздун
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04.09.2024 20:31 Відповісти
Заділо? Я знав що це задіне чортів.
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04.09.2024 20:35 Відповісти
І це на тлі чергового зашквару тцкунів на заході, де як завжди нікого покарано не буде.
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04.09.2024 20:29 Відповісти
А чому тебе тільки 12 російських тролів лайкнули і ще один місцевий корисний ідіот?
Це ви шо, так за спиною супервайзера гроші по черзі заробляєте? Сьогодні вся ферма тебе лайкає, завтра якогось іншого троля
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04.09.2024 23:19 Відповісти
Просто браво. У нас вже мусара вищі з суд та презумпцію невинуватості. Затримали не ПІДОЗРЮВАНОГО, а саме конкретну людину. Це просто сюр...

https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-cholovika-iakyi-striliav-z-rushnytsi-po-viiskovykh-u-lutsku

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04.09.2024 20:30 Відповісти
Блін, і тебе всі десятеро, ваших же ростролів лайкнуло.
Ти також в черзі за спиною супервайера незаконні премії за лайки отримувати ?
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04.09.2024 23:22 Відповісти
А воздушку навіщо показуєте. Це щоб ті ,що не вкурсі ,до заікання перелякались від такої зброї ?
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04.09.2024 21:00 Відповісти
Слава народному герою! Після зміни режиму вийде з в'язниці.
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04.09.2024 21:10 Відповісти
А вищо там, із ведмедчуком вже подали чувака на хероя роісії ?
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04.09.2024 23:24 Відповісти
рашка ніколи не зможе захопити Україну повністю, а блазень не зможе правити вічно.
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05.09.2024 12:35 Відповісти
Тут СБУ повинна добряче попрацювати,ні з того,ні з сього напасти на військових,це не просто жарти,це диверсант!
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04.09.2024 21:52 Відповісти
Сбу занята крышеванием офисов и ловлей неугодных опе, не отвлекайте их😃
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04.09.2024 22:43 Відповісти
Він по ТЦК просто з трьох стволів одночасно шмаляв?
Одну з гвинтівок навіть попередньо не розпакувавши?
За тиждень поліція так і не визначилась яка саме зброя та набої були застосовані.
Якийсь фестиваль абсурду!
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04.09.2024 22:23 Відповісти
А що, у вас на роісії слідство в телевізорі проходить, що ти так збудився ?
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04.09.2024 23:26 Відповісти
 
 