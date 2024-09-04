Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовців ТЦК в Луцьку, - Нацполіція. ФОТО

У Луцьку поліція затримала чоловіка, який стріляв у військовослужбовців ТЦК наприкінці серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Волинській області.

Стрільцем виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.





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Зловмисникові загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадуємо, інцидент стався вночі, 27 серпня, в Луцьку. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки невідомий втік.

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