Закарпатський ТЦК заперечив побиття мобілізованого до смерті: У нього стався інфаркт
У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про смерть мобілізованого нібито після побиття. Там назвали причину смерті - ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ТЦК.
"28 серпня поточного року Громадянин під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів, опісля проведених відповідних законних процедур Громадянин був доставлений до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, внаслідок чого було встановлено що Громадянин підлягає призову на військову службу по мобілізації, після проходження військового лікарської-комісії був призначений до відправки в команду до навчального центру", - зазначили там, уточнивши, що ВЛК є позаштатними та не підпорядковуються ТЦК
1 вересня 2024 року під час транспортування команди до навчального центру чоловік звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття, військовослужбовцями було прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги, Громадянина було госпіталізовано до КНП "Свалявська міська лікарня" Свалявської міської ради Закарпатської області.
"На жаль 04.09.2024 року Громадянин помер в лікарні, за висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язано з травматичними подіями", - додали в ТЦК.
Там наголосили, що "надмірно сенсаційні заголовки та повідомлення у ЗМІ, які базуються на неповній інформації дестабілізують ситуацію та шкодять мобілізаційним заходам".
Керівництво Закарпатського ОТЦК та СП провело зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, де було обговорено цей інцидент та надано всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що до нього звернулася жінка, яка повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.
Будь ласка, зачекайте...
А твої слова,лайно.
Ми і є кріпаки..
За кордон-зась..за межі міста чи містечка хрін виїдеш...
То це як назвати..?!
А депутати,поліція тцк- вже як пани...
В них гроші,влада,повноваження...
Їм можна вбивати та розстрілювати..?!😡
Ця влада на щось робити розумне та зважене взагалі здатна..?!!!
Маємо диктаторську державу Єрмака - татарова.
Наводить на думку що якись фсбшний щур сидить десь і створює таку ситуацію не бачу інакшого сенсу... Якби не було таких масових корупційних скандалів то ще можна подумати що таке рішення без якого немає виходу...
Друге коротка підготовка бійців призводить до їх великих втрат, що тягне за собою потребу в новому поповненні так по колу... Причому ця політика швидкого навчання була і при старому генштабі коли обороняли Бахмут... тобто вона системна
і вони там нах... не потрібні тому що це втрата боєздатності та навіть роблять гірше тому що побратими не знають що чекати від такого сердешника чи епілептика чи в штурмовики попадають пенси 45+ які не можуть паркан перелізти або поле пробігти в спорядженні
І про прискорене навчання в результаті новачки без підготовки швидко гинуть та виникає нова потреба в мобілізації і так по замкнутому колу яке чомусь ніхто не хоче розірвати хоча це шлях в нікуди у війні з ворогом у якого більше ресурсів
Він не те що мав бути одразу відсторонений а взагалі всі звання необхідно забрати тому що він недостойний носити звання офіцера
Дубль: Ніби все зрозуміло та чітко викладено, і смерть відбулась у лікарні куди потрапив вже під час погіршення становище при транспортуванні до місця служби, але завдяки недолуги особам, а найшвидше працюючих на Кремль телеграмерів, почали звинувачувати ТЦК та розповсюджувати фейк про "побиття". Якщо є питання, то задавайте їх лікарям ВЛК котрим було зась відправляти людину на обстеження чи консультацію в фахівців як це відбувається зазвичай у т.ч. зі мною коли я проходив ВЛК у 2022-му та 2024-му роках!!! А от такі покидьки як дописувачи типу "Volodymyr Serdiuk" та "Serg" і багато інших точно працюють на рашистську пропаганду і не здивуюсь якщо за гроші а не через власні переконання!!!
Але це тобі і твоїм господарям з кремля не допоможе, уникнути покарання.
здебільше - при гіпертонічному кризі внаслідок надмірного вживання алкоголя
класика жанра, звиняйте !
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А если серьезно:
Я вполне допускаю смерть по причине инфаркта. Люди нед обследованы, к врачам ходят редко, пашут не по нормам, едят всякую херню, но это лишь говорит о том что нужно снижать предельный возраст.
нє, ну да, ізношенний організм
трудо... алкоголіка остаточно добило ТЦК (теж - кретини, безперечно)
добровільно в перші ж дні нападу рашки !
1. ідіоти, бо потягли хронічного алконавта, замість викликати поліцію
2. курви, бо хотіли його всучити якомусь командиру як бійця
але історія "занятная":
"...застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів,"
ще раз ідіоти - полізли виконувати "заказуху" алкоголічки
плять ! і вот що з такими кретинами робити? їх же на фронт не відправиш по причині поної тупості!
хіба що тапки в колонії шити, бо більше на на що не здатні
чи знову ТЦК винне ?
а може меньше пити треба?
і може знати із ким пити ?
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На Волині теж людей ТЦК вбиває...........
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На Волині продовжеють катувати людей в ТЦК !
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ТЦК розкидає долари........... Бізнес на крові і людському горі!
- Грибами отруїлась.
- А чого вся в синяках була?
- Не хотіла їх їсти.
У мережі поширили відео, на якому чоловіки у військовій формі застосовують до громадянина фізичну силу. Дмитро Лубінець прокоментував інцидент у Харкові.
На оприлюднених кадрах видно, як військовий на сходах біля будинку б'є цивільного кулаком у живіт, а той пручається. Зазначається, що ця подія мала місце у Харкові. Лубінець наказав перевірити її достовірність.
https://24tv.ua/pratsivniki-ttsk-pobili-cholovika-harkovi-lubinets-prokomentuvav_n2635684