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У Яремче водія туристичного автобуса забрали до ТЦК. У військкоматі заявили, що він порушив правила військового обліку

У Яремчі водія туристичного автобуса забрали до ТЦК. У військкоматі заявили, що він порушив правила військового обліку

30 серпня в Яремче на Івано-Франківщині військовослужбовці ТЦК забрали водія туристичного автобуса з Полтави. У військкоматі розповіли, що чоловік порушив правила військового обліку, а також не має права на відстрочку та не є заброньованим.

Про це повідомили в Івано-Франківському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні 30 серпня "Суспільне" з посиланням на одну із туристок Юлію повідомило, що в Яремчі правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтави. В автобусі перебували 50 туристів, зокрема вісім дітей.

Поки пасажири відійшли поїсти, під’їхала поліція разом із представниками Надвірнянського районного ТЦК, які забрали одного з водіїв на ВЛК.

За словами туристки, автобус їхав назад до Полтави.

В Івано-Франківському ТЦК та СП прокоментували цю ситуацію після розголосу у ЗМІ. Там заявляють, що водій порушив правила військового обліку, а також не має права на відстрочку та не є заброньованим.

"Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання", - йдеться у заяві.

У військкоматі зазначили, що чоловікові запропонували пройти ВЛК, на що він добровільно погодився. За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки до одного з навчальних центрів.

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У ТЦК також додали, що туристичний автобус продовжив рух, оскільки другий водій отримав ключі та кошти на паливо. Він доставив пасажирів у визначене місце.

"Наголошуємо, на тому що перевізники відалених туристичних маршрутів повинні дотримуватись правил військового обліку та направляти заброньованих водіїв, які мають право на відстрочку і не наражати їх на небезпеку та дотримуватись правил військового обліку та чинного законодавства", - наголосили в ТЦК.

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Автор: 

Івано-Франківська область (945) військово-лікарська комісія (207) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+39
Група ухилянтів відправила простого роботягу захищати їх дупіти на фронт.
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31.08.2024 23:13
+28
"За результатами ВЛК...". Я так розумію ВЛК у нас проходиться не більше години. Є дві руки та дві ноги і голова на місці-годєн.
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31.08.2024 23:22
+20
Кто-нибудь верит тцк? Ну работник тцк это клеймо, не отмоются
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31.08.2024 23:30
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ТЦК-шники-це ухилянти в уніформі...
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01.09.2024 09:27 Відповісти
Не покидає, що це роблять ворожі диверсанти. При чому, вміло вибирають цілі, щоб спровокувати більший резонанс та негатив у населення:h ttps://suspilne.media/poltava/825427-avtobus-iz-turistami-z-poltavi-zalisivsa-bez-vodia-bo-jogo-zabrali-v-aremci-pracivniki-tck/ Фактично, така цілеспрямована робота з дискредитації армії та захисту своєї країни ведеться з липня 2023 року, коли Zе втрутився в роботу ТЦК й разом із явними злочинцями розігнав також усіх тих, хто витягнули на собі пік мобілізації весною 2022-го. От мені цікаво: коли туди відправляли зовсім нових людей, їм спеціально давали інструктаж умисно створювати якнайдикіші інциденти й провокувати антиармійські настрої?

Ні, звісно, в різних конфліктах і сутичках винні можуть бути з обох боків. Але ВИКРАДЕННЯ прямо на заправці в Яремчі водія автобуса, заповненого людьми з віддаленої області (разом з автоключами та грошима на бензин), в якого там ще й залишився неповнолітінй син - це вже захід, який гарантовано піде в медіа й матиме розголос.С писати на ексцес виконавця не вийде. Даний акт тероризму, а тут можна його й так кваліфікувати, скоїли спільно працівники ТЦК та поліцейські, а водія викрадали умисно в спосіб, щоб люди не змогли цьому запобігти й опинилися перед фактом безвихідної ситуації. Це вже явно має вигляд спланованої диверсійної діяльності, скоєної кількома відомствами, зусилля яких скоординувати може тільки РНБО чи сам вєрховний недопреzедент. Т. Чорновіл.
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01.09.2024 09:46 Відповісти
Знайшов кого цитувати-праву руку януковоча на виборах. Того хто спаклюжив фамілію батька.
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01.09.2024 11:00 Відповісти
А по суті щось відповісти? Що сталося б, якби водій довіз пасажирів додому, а потім би вже з ним розбиралися тцк? Ми перетворюємося на Сомалі, на Афганістан, і ось це справжнє паПлюження імени України у світі..P. S. Краще дивитися ютуб пана Тараса, цікава в нього аналітика, аніж слухати пресуху хрипатого вгашеного чма. Хоча suum sique..
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01.09.2024 13:22 Відповісти
Пасажири довезені, читайте уважніше. "У ТЦК також додали, що туристичний автобус продовжив рух, оскільки другий водій отримав ключі та кошти на паливо. Він доставив пасажирів у визначене місце." Щодо Сомалі, Афганістану та паПлюження-показово обурюватися "беззаконням"-це труслива позиція. Відсидітися, коли замість тебе воюватиме інший і того іншого не стане-не вийде-війна торкнеться усіх. Приклад денерівців-у поміч.
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01.09.2024 13:49 Відповісти
Я в курсі, що довіз другий водій, питання не в тому. Чому не можна було дати можливість завершити рейс і потім чіплятися. І ще - от я буваю на Подолі в Києві, то там таке відчуття, що війна в іншому вимірі. Тусуються не лише студенти, повно народу у віці 25-35. Окремо хочу відмітити байкерів, які катаються собі вечорами, ночами, і чомусь жодне героїчне тцк їх не знімає з "рейсу" і не шле на ВЛК. Чомусь докопуються до дядьків за 50.
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01.09.2024 14:50 Відповісти
Да, ситуация яскраво показывает "авторитет" Шмыгаля! Шмыгаль попросил так не делать, ТЦК хЕр на его просьбы забило!
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01.09.2024 11:20 Відповісти
Від Яремче до Полтави через Київ 950 км. Думаю, що водіїв було двоє, як і повинно бути для таких відстаней. А назад поїде один. Вбачаю кримінальний злочин з боку працівників ТЦК
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01.09.2024 12:26 Відповісти
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