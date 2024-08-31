У Яремче водія туристичного автобуса забрали до ТЦК. У військкоматі заявили, що він порушив правила військового обліку

30 серпня в Яремче на Івано-Франківщині військовослужбовці ТЦК забрали водія туристичного автобуса з Полтави. У військкоматі розповіли, що чоловік порушив правила військового обліку, а також не має права на відстрочку та не є заброньованим.

Про це повідомили в Івано-Франківському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні 30 серпня "Суспільне" з посиланням на одну із туристок Юлію повідомило, що в Яремчі правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтави. В автобусі перебували 50 туристів, зокрема вісім дітей.

Поки пасажири відійшли поїсти, під’їхала поліція разом із представниками Надвірнянського районного ТЦК, які забрали одного з водіїв на ВЛК.

За словами туристки, автобус їхав назад до Полтави.

В Івано-Франківському ТЦК та СП прокоментували цю ситуацію після розголосу у ЗМІ. Там заявляють, що водій порушив правила військового обліку, а також не має права на відстрочку та не є заброньованим.

"Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання", - йдеться у заяві.

У військкоматі зазначили, що чоловікові запропонували пройти ВЛК, на що він добровільно погодився. За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки до одного з навчальних центрів.

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У ТЦК також додали, що туристичний автобус продовжив рух, оскільки другий водій отримав ключі та кошти на паливо. Він доставив пасажирів у визначене місце.

"Наголошуємо, на тому що перевізники відалених туристичних маршрутів повинні дотримуватись правил військового обліку та направляти заброньованих водіїв, які мають право на відстрочку і не наражати їх на небезпеку та дотримуватись правил військового обліку та чинного законодавства", - наголосили в ТЦК.

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