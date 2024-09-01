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В Яремче водителя туристического автобуса забрали в ТЦК. В военкомате заявили, что он нарушил правила военного учета

У Яремчі водія туристичного автобуса забрали до ТЦК. У військкоматі заявили, що він порушив правила військового обліку

30 августа в Яремче на Ивано-Франковщине военнослужащие ТЦК забрали водителя туристического автобуса из Полтавы. В военкомате рассказали, что мужчина нарушил правила воинского учета, а также не имеет права на отсрочку и не является забронированным.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне 30 августа "Суспільне" со ссылкой на одну из туристок Юлию сообщило, что в Яремче правоохранители и работники ТЦК задержали водителя туристического автобуса из Полтавы. В автобусе находились 50 туристов, в том числе восемь детей.

Пока пассажиры отошли поесть, подъехала полиция вместе с представителями Надвирнянского районного ТЦК, которые забрали одного из водителей на ВВК.

По словам туристки, автобус ехал обратно в Полтаву.

В Ивано-Франковском ТЦК и СП прокомментировали эту ситуацию после огласки в СМИ. Там заявляют, что водитель нарушил правила воинского учета, а также не имеет права на отсрочку и не является забронированным.

"Во время проведения мобилизационных мер мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил воинский учет и не имеет права на отсрочку или бронирование", - говорится в заявлении.

В военкомате отметили, что мужчине предложили пройти ВВК, на что он добровольно согласился. По результатам ВВК мужчину признали годным к военной службе и направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров.

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В ТЦК также добавили, что туристический автобус продолжил движение, поскольку второй водитель получил ключи и средства на топливо. Он доставил пассажиров в определенное место.

"Подчеркиваем, что перевозчики отдаленных туристических маршрутов должны соблюдать правила воинского учета и направлять забронированных водителей, которые имеют право на отсрочку и не подвергать их опасности и соблюдать правила воинского учета и действующего законодательства", - отметили в ТЦК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Одессе произошел конфликт между ТЦК и мужчинами: В военкомате говорят, что мужчины напали на военных. ВИДЕО

Автор: 

Ивано-Франковская область (916) военно-врачебная комиссия (189) ТЦК (525)


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Топ комментарии
+39
Група ухилянтів відправила простого роботягу захищати їх дупіти на фронт.
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31.08.2024 23:13
+28
"За результатами ВЛК...". Я так розумію ВЛК у нас проходиться не більше години. Є дві руки та дві ноги і голова на місці-годєн.
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31.08.2024 23:22
+20
Кто-нибудь верит тцк? Ну работник тцк это клеймо, не отмоются
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31.08.2024 23:30
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ТЦК-шники-це ухилянти в уніформі...
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01.09.2024 09:27 Ответить
Не покидає, що це роблять ворожі диверсанти. При чому, вміло вибирають цілі, щоб спровокувати більший резонанс та негатив у населення:h ttps://suspilne.media/poltava/825427-avtobus-iz-turistami-z-poltavi-zalisivsa-bez-vodia-bo-jogo-zabrali-v-aremci-pracivniki-tck/ Фактично, така цілеспрямована робота з дискредитації армії та захисту своєї країни ведеться з липня 2023 року, коли Zе втрутився в роботу ТЦК й разом із явними злочинцями розігнав також усіх тих, хто витягнули на собі пік мобілізації весною 2022-го. От мені цікаво: коли туди відправляли зовсім нових людей, їм спеціально давали інструктаж умисно створювати якнайдикіші інциденти й провокувати антиармійські настрої?

Ні, звісно, в різних конфліктах і сутичках винні можуть бути з обох боків. Але ВИКРАДЕННЯ прямо на заправці в Яремчі водія автобуса, заповненого людьми з віддаленої області (разом з автоключами та грошима на бензин), в якого там ще й залишився неповнолітінй син - це вже захід, який гарантовано піде в медіа й матиме розголос.С писати на ексцес виконавця не вийде. Даний акт тероризму, а тут можна його й так кваліфікувати, скоїли спільно працівники ТЦК та поліцейські, а водія викрадали умисно в спосіб, щоб люди не змогли цьому запобігти й опинилися перед фактом безвихідної ситуації. Це вже явно має вигляд спланованої диверсійної діяльності, скоєної кількома відомствами, зусилля яких скоординувати може тільки РНБО чи сам вєрховний недопреzедент. Т. Чорновіл.
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01.09.2024 09:46 Ответить
Знайшов кого цитувати-праву руку януковоча на виборах. Того хто спаклюжив фамілію батька.
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01.09.2024 11:00 Ответить
А по суті щось відповісти? Що сталося б, якби водій довіз пасажирів додому, а потім би вже з ним розбиралися тцк? Ми перетворюємося на Сомалі, на Афганістан, і ось це справжнє паПлюження імени України у світі..P. S. Краще дивитися ютуб пана Тараса, цікава в нього аналітика, аніж слухати пресуху хрипатого вгашеного чма. Хоча suum sique..
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01.09.2024 13:22 Ответить
Пасажири довезені, читайте уважніше. "У ТЦК також додали, що туристичний автобус продовжив рух, оскільки другий водій отримав ключі та кошти на паливо. Він доставив пасажирів у визначене місце." Щодо Сомалі, Афганістану та паПлюження-показово обурюватися "беззаконням"-це труслива позиція. Відсидітися, коли замість тебе воюватиме інший і того іншого не стане-не вийде-війна торкнеться усіх. Приклад денерівців-у поміч.
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01.09.2024 13:49 Ответить
Я в курсі, що довіз другий водій, питання не в тому. Чому не можна було дати можливість завершити рейс і потім чіплятися. І ще - от я буваю на Подолі в Києві, то там таке відчуття, що війна в іншому вимірі. Тусуються не лише студенти, повно народу у віці 25-35. Окремо хочу відмітити байкерів, які катаються собі вечорами, ночами, і чомусь жодне героїчне тцк їх не знімає з "рейсу" і не шле на ВЛК. Чомусь докопуються до дядьків за 50.
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01.09.2024 14:50 Ответить
Да, ситуация яскраво показывает "авторитет" Шмыгаля! Шмыгаль попросил так не делать, ТЦК хЕр на его просьбы забило!
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01.09.2024 11:20 Ответить
Від Яремче до Полтави через Київ 950 км. Думаю, що водіїв було двоє, як і повинно бути для таких відстаней. А назад поїде один. Вбачаю кримінальний злочин з боку працівників ТЦК
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01.09.2024 12:26 Ответить
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