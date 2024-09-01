В Яремче водителя туристического автобуса забрали в ТЦК. В военкомате заявили, что он нарушил правила военного учета

30 августа в Яремче на Ивано-Франковщине военнослужащие ТЦК забрали водителя туристического автобуса из Полтавы. В военкомате рассказали, что мужчина нарушил правила воинского учета, а также не имеет права на отсрочку и не является забронированным.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне 30 августа "Суспільне" со ссылкой на одну из туристок Юлию сообщило, что в Яремче правоохранители и работники ТЦК задержали водителя туристического автобуса из Полтавы. В автобусе находились 50 туристов, в том числе восемь детей.

Пока пассажиры отошли поесть, подъехала полиция вместе с представителями Надвирнянского районного ТЦК, которые забрали одного из водителей на ВВК.

По словам туристки, автобус ехал обратно в Полтаву.

В Ивано-Франковском ТЦК и СП прокомментировали эту ситуацию после огласки в СМИ. Там заявляют, что водитель нарушил правила воинского учета, а также не имеет права на отсрочку и не является забронированным.

"Во время проведения мобилизационных мер мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил воинский учет и не имеет права на отсрочку или бронирование", - говорится в заявлении.

В военкомате отметили, что мужчине предложили пройти ВВК, на что он добровольно согласился. По результатам ВВК мужчину признали годным к военной службе и направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров.

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В ТЦК также добавили, что туристический автобус продолжил движение, поскольку второй водитель получил ключи и средства на топливо. Он доставил пассажиров в определенное место.

"Подчеркиваем, что перевозчики отдаленных туристических маршрутов должны соблюдать правила воинского учета и направлять забронированных водителей, которые имеют право на отсрочку и не подвергать их опасности и соблюдать правила воинского учета и действующего законодательства", - отметили в ТЦК.

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