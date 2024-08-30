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В Одессе произошел конфликт между ТЦК и мужчинами: В военкомате говорят, что мужчины напали на военных. ВИДЕО

29 августа в Пересыпском районе Одессы произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданскими мужчинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

В ТЦК прокомментировали инцидент.

"Мобильная группа оповещения Пересыпского РТЦК и СП города Одессы, во время совместного патрулирования с представителями Национальной полиции, обратилась к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Гражданские лица, которые употребляли алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных.

Читайте: "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, - Минобороны

Правоохранителям и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии, на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, что все военнослужащие проходят тщательный инструктаж перед работой в мобильных группах оповещения и не начинают конфликты первыми.

Сейчас руководство Одесского ОТЦК и СП выясняет окончательные детали конфликта.

Также читайте: Суд конфисковал квартиру у начальника Винницкого ТЦК. Он незаконно получил ее благодаря экс-главе ОГА Борзову

Конфлікт між ТЦК та цивільними в Одесі

Автор: 

Одесса (7885) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+26
а мої очі кажуть що на відео ****** 1,5м росту,набравшися горілчаних посилювачів хоробрості,вспом,ятавши дитячі образи кидається на громадян і загрожує їх життю і здоров,ю,а мудила у чорній формі яка чомусь не відповідає встановленому однострою являються його співучасниками
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30.08.2024 14:24
+24
Тобто, коли затримують буйного порушника, то проти нього не можна застосовувати силу, і навіть підходити ближче метра, щоб ніхто не написав, що люди в формі роблять напад та застосовують силу?

Тобто, чувак кидає при всіх тецекашника (доречи, це людина в формі) на землю, душить його при всіх - вам все ок. То так і треба.
Приїхала поліція, намагається скрутити такого бичка (там стільки сили, що він здатен як син кадирова стріляти одночасно з двох кулеметів) - караул, поліціанський проізвол!
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30.08.2024 15:11
+23
Полиция в начале конфликта действовала немного вяло. Надо сразу было винтить агрессивных ухылянотов и в бусик. По конституции страну должны защищать все, в том числе и любители побухать.
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30.08.2024 14:32
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Москвороті проти мусаров.
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30.08.2024 15:36 Ответить
Військоматів вже давно немає.
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30.08.2024 15:45 Ответить
Ця стратегія провальна, на покровському наглядний приклад.
Силове протистояння не змусить їх воювати ефективно. Це шлях в нікуди.
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30.08.2024 15:49 Ответить
"Ця стратегія" єдина , яка може долучити до захисту Батьківщини до 80% спроможнього чоловічого населення . Тільки так й можно воювати за існування народу й нації . В Ізраїлі це зрозуміли йще в 1948 році й тому там служать усі ... Й дуже рідкісний випадок , коли до ВУЗа потрапляють ранійше строкової служби . А замість служби -- ніколи . Кого це не влаштовує -- той ****** з країни будь куди . Й тому 300 тисяч резервістів зібрали за 3 доби ... А через дві доби кожний вже був на передку .

Ніде у світі закони не підлаштовують під т.з. "ждунів" . Їх інтереси ніхто й ніколи не враховує . Як й інтереси тих , кому байдуже на результати екзестанційної війни ...
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30.08.2024 16:03 Ответить
Я вже замахався всім цим Ізраїлем тролить.
Можна, я вас зроблю дурнем без доказів? Ну будь ласка?
Коли ви вже зрозумієте, що нам до цієї країни не дістатись.
Може це - ВВП їх більше 50тис дол на одну людину в рік. В нас до нападу 4300!!
Ще? Ну тримайте. Коли нас буде 2млн (це зараз їх 9 млн по всьому світу) і територія Київської області то можна буде порівнювати залученість.
Ось ще тримайте. В них суспільство озброене, яке утворює армію. В нас з 2014 року суспільство не озброєні, а озброєні силові структури (навіть називають це дозволами, а полігони всі під плінтусом).
Ще. Тримайте. Ідентичність допомагала їм знайти союзників, не партнерів.
В нас агентурні церкви не можуть прирівняти к терористичним групам , що шкодять інтересам суспільства нашої держави.
Ну будь ласка не порівнюйте нас з країнами які жили і живуть з десять разів краще.
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30.08.2024 17:15 Ответить
Той , хто Вас "замахав" мабудь дивився на це питання поверхове ...
Таким чином :
1. Я не марно згадав 1948 рік . Чи був тоді Ізраїль в першій рядках по рівню життя -- відповідь очевидна : ні-ні й ні . Не було йще тоді а ні краплинного зрошення , а ні Аськи й інших ноухау , не було тоді йще єдиного за межами США R&D Intel & R&D Google . Танки були "Центуріони" аж до війни "Судного дня" . Літаки -- трофейні з Чехословатчини "ME-2" . Усе це з"явилося в процесі , а навіть не тоді , а аж до 1979 року там безперервно вигравали вибори філія російського СДРП - бундівці , або партія "Праці" -- член соцінтерну -- Голда Меїр , Бен Гуніон , М.Даян та інші -- усі вони ліві . Й мислення в них було ліве (я про це йще згадаю ... ). Тобто теліфонізувався Ізраїль лише в 80 роках повністтю . Й дефолт пережив в 80 й гіперінфляцію . Шекель ввели лише після інфляції - ранійше була ліра . А потім йще NIS - (new Israeli shekel) .
2. Так 27 тисяч кв. км -- це по періметру кордонів . Так , тотальної резервисткої ("мілуїмної") в Україні не вийде збудувать . Але ж . Хто заважав йще в 2014 році (а я саме його порівнюю з 1948 роком в Ізраїлі) ввести теріторіальну резервистку службу . Тобто крім авіації усі резервісти могли б кожний рік проходити службу (від 1 тиждня до 4) . Але ж не забувайте . В чомусь Україна на 40 років опереджує Ізраїль . А це в міжміскому транспотрі . Особливо в залізниці . Така мережа . А крім того -- Енергетиці . Тільки атомних станцій 4 . А в Ізраїлі - єдина . Усе інше -- дорогущі дизеля . А в Україні є йще гідроенергетика . Є йще річковий транспорт й він дуже рентабельний . Перевозити в мирний час резервистів й техніку "перекидати" .
3. Ніякого "озброєння" суспільства поза армією не існує . Отримати дозвіл на пістолет й навіть мисливську зброю тому , хто не служив в армії - неімовірно . Й навіть якщо ти служив не бойових частинах : в рази складнійше . Тобто Ви поплутали причину з наслідком . Причина - це тотальна служба в ЦАХАЛі , тобто до певного віку усі в Ізраїлі військові , наслідок - більш легкий доступ . Те що Ви могли б бачити очами й на різних відео -- це "М-16" , й "Тавор" .
Я колись прийшов з крім М-16 й з кулеметом "Magnum" (10kg) але без набоїв , бо набої беруть тільки для вібиття терорістичної атаки (а Mag я захопив виключно через те , що я за його росписався на базі й наметі його не залишиь) .
4. Ідентичність -- тут вгазалом усе дуже складно . Бо й через 76 років незалежності й досі ідуть сперечання : що є первинним в Ізраїлі : бути ізраїлітянином , чи бути євреїм .
Країна й досі перебуває в ділемі ... Єдине , що об"єднає ту країну так відчуття , що без перемоги просто усім перерізуть гороло від вуха до вуха й це називається сам "Existential threat" .
5. На рахунок підрива країни з середини ... тут теж усе є в наявності . Скажу навіть більше . Якщо в Україні подавна більшість це відверті зрадники , або ждуни , або латентні зрадники
й під час війни усе стає очевидним . То Ізраїлі вороги з середини це лівацька шелупонь , яка щиро вірить у таку лівацьку херню , як "національна визвольна боротьба" з точки зору якої будь яке насильство й крімінал стає легітимним , якщо під це є якась соціальна база . Боротьба за мир й така теорія , що війна завжди зло -- тобто повний ПОЦефізм ... Це дуже небеспечно для самого існування будь якої держави , бо ця теорія перкриває кисень будь якому спротиву ...
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31.08.2024 18:11 Ответить
Ваш екскурс в минуле, це сльози.
Ваші аргументи настільки незначні на фоні теперішніх викликів України, що я не можу без усмішки це читати.
Після поглинання ТРо в військо, ніяких резервістів не буде. Ніякого хибного враження про озброєння я не маю.
То, що вам здається важко доступним - для нас є нездійсненним.
Яке внутрішні протистояння? спустіться на землю, досить робити с себе жертву? Ей богу. Ви так завернули, що я почав шукати де і як вам допомагати(сарказм). Якісь роки згадуєте..
ей богу- в нас 10 млн змушені змінити місце життя(фактично вся ваша країна - це об'єм нашої міграції).
Далі дивіться на хуртовину пустелі, і не згадуйте про "ждунів" ви геть нічого з цього не переживали. Не маєте тями, як люди крайнощах роблять останні вчинки.
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01.09.2024 00:24 Ответить
1. Ваш способ ведення диспута - хибний , бо аргумент "сльози" це еталон "сострибування з теми" .
2. Так само як аргумент "незначні" -- знов таки не професійний , а т.з. "очіночний" .
3. Я запропонував єдиний існуючий в світі спосіб мати майже нічим необмежанний ресурс для захисту країни на 3\4 століття . Таке явище як ТРО себе виправдало на короткий термін . Але перед глобальним викликом того, що у ворога резерви мобілізації йще ближчих рока 3-5 не досягнуть краю ... в таких умовах ТРО себе "зжило" . Бо ТРО це аматарство . А резервистка служба -- це школа виховання профі .
4. Я не маю лагу часу , що Вас тут зацікавлювати такою темою , як "поразництво" під час бойових дій . Й це в Ізраїлі не якесь латентне явище (як в Україні - т.з. "ждуни") . Це відвертий політичний рух ... Коли під час війни 1982-1984 по тилам Цахаля бігали "ліві *******" й збирали "компромат" на офіцерів й солдат , що потім його надати ворогам Ізраїлю .
Навіть у обох "мінксьих змов" був прототип у вигляді "Осло" , за який один тероріст й один маразматик отримали нобелєвську премію Миру .... Гроші вона їм принесла , а ось миру -- скорійше навпаки . Й 2023.10.07 - це очевидний наслідок того, як можно складати "мирну угоду" з тим , хто не згоден навіть с фактом твого існування .
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02.09.2024 12:44 Ответить
Я не можу зі стрибнути з теми, бо я не бачу в бесіді думки що мене цікавить.
ТРо, це не резервісти.

Це десь нагадую репутаційну привабливість як звітність, яка пишеться на зовні.
Бо не в оцінці їх якості лежить згадка про них. Це постійно зміні правила від уряду.
Зміни віку та умов (якщо ви думаєте що це реформа або адаптація - то ви ще короткозоріші ніж я уявляв).
Тепер це бронювання, ще відкуп пробують узаконити. Це не притирання к обставинам, це біг по колу.
Резервісти з неба не падають якщо є фахівці (інструктори), вони з'являються коли є бажання бути ними.
Що з часом МОЖЕ зробити їх професіоналами.
На мою думку, вам інформація доходить наче з поламаного телефону.І це виглядає як я намагаюсь говорити з птахом. Розумним, але птахом.
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02.09.2024 16:45 Ответить
Ты врешь. В Израиле не служат больные старики, как в Украине. В Израиле в первых рядах воюют чиновники, армия, полиция, а потом уже резервисты. В Израиле не ловят ухилянтов на улицах и не держат их в подвалах. В Израиле не воруют миллиардами из бюджета и не закрывают границы.
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31.08.2024 01:15 Ответить
Почуй уважно , дитинко ... В тебе дуже примітивний погляд на речі . А ось хто такий Кошулинський ? Ким був Олег Барна ? Ким є Олег Тягнибок ?!
Скажу так - в ЦАХАЛі у діючих операціях (де можно загинути) ніколи не воюють ДІЮЧИ міністри , діючи поліцейські висші офіцери , діючи депутати (скорійше їх діти й унуки) .
В Ізраїлі солдати в бойових частинах проходят резервистскі збори до 41 року . А спецназівці -- до 36 років . Але в мене була нагода до 48 років пролонгувати добровольцем .
Це вік (48) для JOB служби . Офіцери служать до 50 років . А генерали до 68 . Але такі обмежання віку існують виключно через достатню кількість резервистів (до 1.2 млн.) .
А в Україні а ні Порошенко нічого не зробив (з 2014 року) а ні ці телепні , що просто зпланувати можливості мобілізації . Ось тому ... почали діяти в цьому плані тільки коли
"смажений півник" у дупу клюнув ... Це дії від відчаю . А усі ці закидони , що нібито требо тільки контрактників (від Романа Світана) це тільки шкоду робить й формує ілюзію
нібито війна може пройти якось осторонь того , хто є фріком й "компутерним хробаком" . Але тоді требо заздалагідь готуватися до "рюзкага міра" .
Це повна херня , що діячи "охороних агенцій" , або менти ...
Півторюю -- не плутайте причину з наслідком . Тобто :
(1) спочатку служба 95% юнаків й дівчат
(2) але потім майбутні : силовики, політики й чинуши пів життя роблять резервистки збори до 40-50 років (кожний рік)
(3) щоб потрапити на роботу у поліцію 99% майбутніх копів проходять строкову службу у частинах "військової поліції" . Іншого шляху не існує . Тобто знову : спочатку служба , потім робота у поліції . Більш того - саме копів не долучають до резервиської служби , бо вони й так служать .
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31.08.2024 18:37 Ответить
За рівнем життя ваші позначки в віці можна зміщати на сім-вісім років назад.
Тобто ваші 41- в нас це 49.
Ваш середній показник життя? В нас для чоловіків (здається 52 роки).
Дивно що це треба пояснювати. Біологічний стан та фізичний, з рівнем життя має різницю.
Приклад США -Де ви бачили щоб в Україні хтось в 82 роки прагнув бути президентом?
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01.09.2024 00:37 Ответить
Почуйте уважно -- в Цахаль строкова служба 3 роки (для дівчат - 2) з 18 . В Україні відмінили (свого часу) строкову службу ... це "велике досягнення" . Особливо "велике" якщо при Кучмо московитів не вважали ворогами , хоча усю історію України , крім московитів тільки Жечь Пос. була окупантом землі українців . Але ж Кучмо був софкоїдом з софкоїдів . Українців в 3-4 меньше ніж московитів ... Землі в Україні в 10 меньше . А ресурсів (на одиницю людьську) в 5 разів . Єдине , що українці можуть переважати "болотну гниль" так тільки ******** системою організації війська й високою ступенню мобілізації населення . Тобто національним характером (козацтва характерників - це як приклад) . 80% сержантів й старшин армії "сАфєтафф" складали українці . А це еліта рядового складу . Та й з офіцерами теж до 50% було українців .

Не кажіть дурниці , на що здатний український народ , а на що ні . Требо завжди ставити висшу планку , інакше ніяких здобутків не буде .
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02.09.2024 12:19 Ответить
Співробітник Верховного суду Володимир Іванов загинув під час виконання бойового завдання на Курському напрямку.
ФОТО Джерело:
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31.08.2024 18:40 Ответить
Таких 3 человека на все ВСУ.
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31.08.2024 20:48 Ответить
Діячі 2019х років ще матимуть змогу прозвітувати яких -гарних- досягнень вони здобули.
І це я не про курщину кажу.
Не хвилюйтесь, всіх чекає "нагорода".
Не по нікрологу вимірюють досягнення мети, а це показник доцільності вибраного напрямку.
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01.09.2024 00:50 Ответить
Це бидло здасться в полон і там втратить здоров'я, якщо не буде воювати.
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30.08.2024 16:51 Ответить
А ви маєте можливість десь здоров'я своє зміцнювати?
Типу ворзель, чи Буковель...
Ще він може позиції здавати, передислокацію? Стріляти умовно вгору, щоб не мати бк?
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30.08.2024 17:24 Ответить
Рагуль, а ти знаєш що ти закликаєш до геноциду?
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30.08.2024 18:39 Ответить
люди в більшості своїй стають такими, як їх оточення.
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30.08.2024 17:09 Ответить
Тепер більшість під покровськом має інші цінності. То хто, під що стає тепер?
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30.08.2024 17:27 Ответить
єдино правильна стратегія. ніякі вмовляння не зроблять з чмошника бійця. бусики результат ухиляння. залишення позицій змусить повернути загороджувальні загони. чмошники будуть вищать про нквс, але іншого шляху нема. на всяку хитру сраку...
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30.08.2024 20:19 Ответить
Була ще спроба, для командирів дозволити застосування зброї по особовому складу. За невиконання приказів. Поки не діє.То чого ви сподіваєтесь на загони тилові? Це утопічні думки.
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30.08.2024 21:34 Ответить
А ждуніхи, що знімають, своїх же поліцейських "підарасами" обзивають... Це Одеса, нічого дивного!
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30.08.2024 16:01 Ответить
рюююююзкаязикові , що як у корови "мають язика , але не знають мови" -- що взяти з тих рюзкаМЄРЯ(нів) ! Мокша є мокшею й залишиться ....
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30.08.2024 16:05 Ответить
Все це робить цілком свідомо з наперед відомим результатом, який ми зараз і спостерігаємо.
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30.08.2024 16:12 Ответить
Щось разом до перемоги не виходить. ТЦК та поліція ховається за спідницю жінок й виконувати присягу народу не збираються. Скажіть, будь ласка, на хрін Україні такі захисники?
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30.08.2024 16:24 Ответить
А ти особисто що вважаєш Перемогою України?
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30.08.2024 17:10 Ответить
Захисники і трєбоватєлі прав ідіть на..й ,під час війни та загрозі державності право на "насилля" має виключно тільки держава.Втікай,ховайся, цілуй Тису,бійся і це твій вибір, та привселюдний опір чи то мвс чи тцк це злочин і підрив хитких конституцій, це бл...дь всесвітня константа.
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30.08.2024 16:22 Ответить
Дурік, ти з якого окопа пишеш? Хоч в КНДР ?
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30.08.2024 18:35 Ответить
Ну так плакат в зуби "Миру мир" чи"Геть злочинну тцк" і до ОП,а я свої окопи вже пройшов ще в 90-ті,одну третьої пенсії і свої картини на донати ,а ти *** від пальця відрізняти навчись і по буквам читай попередній допис там інструкція "шо *** а шо палець ".
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30.08.2024 19:17 Ответить
Ну тепер все зрозуміло,ти звичайне совкове бидло. Тобі старому порохну, давай і лєніна і сталіна і гулагі і растлєли. На лоб собі наклей плакат,що ти олень
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30.08.2024 19:32 Ответить
кндр по той бік фронту, чмоня, якщо ти не в курсі, і вони йдуть вчити нас життю.
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30.08.2024 20:21 Ответить
тобі це піде на користь, ждеш їх? ну жди)
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30.08.2024 20:36 Ответить
яка "держава", тріпак? зєльона шобла, яка узурпувала владу і похєріла Конституцію - вона для тебе "держава"? і ці ***** мають в тебе мають "право на насилля"?
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31.08.2024 00:36 Ответить
Тцк самі собі створили образ банди якій все дозволено, тому натякати на то що закон вулиці їй не подобається, вже пізно.
Групіровка на групіровку. Нічого цікавого. Життя вулиці.
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30.08.2024 16:25 Ответить
Так війна не виграється. Потрібні жорсткіші облави на це бидло яке образо Зеленського, а тепер нікому нічого не винно. Е ні, маєш іти на фронт - і якщо не хочеш за свій вибір воювати, то здаватися в полон, там втрачати здоров'я і ставати інвалідом.
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30.08.2024 16:50 Ответить
Підтримую, мені дивно, що було в головах в тих зе-бобіків, коли обирали шмарклю!
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30.08.2024 19:38 Ответить
Віталька-підтримувач,а був би вибраний хтось інший,всі би аж бігом побігли на фронт?Тільки не треба %издіти,що ***** би так налякався,що не напав.Третій рік війни-бички без документів при провірці і ТЦК і поліцією.І находиться ще сраний блохер,який кричить-підараси і верещить як свиня на всю вулицю...
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30.08.2024 22:41 Ответить
Не можна загнати силою людей на війну коли половина жирує😡
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30.08.2024 16:52 Ответить
і можна і треба
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30.08.2024 20:25 Ответить
ти хворе, йди лікуйся, опудало, боїшся що твою дупу небуде кому захищати?
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30.08.2024 20:34 Ответить
жирують одиниці - і так було і буде завжди - неварто на це звертату увагу
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31.08.2024 08:23 Ответить
тепер уявіть як будуть воювати ці затримані, правильно, втічуть зі зброєю та ще на танку.
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30.08.2024 17:44 Ответить
А знаєш хто найбільші ждуни виявилися ще з 14 року? Подивися відео, як весь відділок міліції,перейшов під командування Бездлера, або в Криму, під час окупаціїї,військові хоч не всі перейшли на сторону ворога, а знаєш на чию сторону перейшла кримська міліція?
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30.08.2024 19:07 Ответить
Звичайно знаю. Всі ці поліціянти,прокурори,чекісти з СБУ,депутатські морди-потенційні зрадники. Але чи означає це ,що всі повинні носитися з адєсскімі кацапо-бидланами,як яхуд з мацою?
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30.08.2024 19:13 Ответить
Ту не факт що це адесскіє ждуни, то можуть бути хто завгодно, але якщо ждуни, тоді наші СБУ повині працювати з ними так,щоб навіть духу їхнього не чути було.Але від цих вуличних алко-ждунів, шкоди менше,чим від тих, які на посадах і мають доступ до секретної інформації.
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30.08.2024 20:24 Ответить
Сєпарів там немєряно, було і є.
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30.08.2024 19:01 Ответить
В Одесу треба вводити Нацгвардію та спецпідрозділи СБУ. Там повний бардак.
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30.08.2024 19:08 Ответить
Чув від військових на передку, що від тих бусифікованих користі майже немає, а навіть шкода є. Вони не хочуть воювати і вмирати, тому послаблюють бойові підрозділи. Ось чому так швидко здаються позиції на Донецькому напрямку.
З таким призовом пора вже й заградотряди з ментів і депутатів-кулеметників формувати.
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30.08.2024 19:49 Ответить
загороджувальні загони будуть значить.
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30.08.2024 20:27 Ответить
Про це вже багато говорили, особисто розмовляв з хлопцями, казали що то не дай бог, страшно спиною повертатися до бусифікованих, а йти на штурм взагалі не реально, поки їх було мало, то для них знаходили завдання небойові, бо ж хлопцям робочі руки потрібні не тільки зброю тримати.
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30.08.2024 20:29 Ответить
Цілком логічно, чи хтось думав що бусифовані будуть радо помирати щоб мусорам і тцк ще добре пожилося.
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31.08.2024 00:32 Ответить
Московські ЖДУНИ в Одесі, чекали на прихід рашистів, а тут треба свою Родину, реально захищати від рашистів!! От їх і ковбасить…
Або московських окупантів захищати, ві
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30.08.2024 23:38 Ответить
Це ти з Гєрманії про це пишеш?
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31.08.2024 01:13 Ответить
я Харківа його підтримую..сволоту кацапську бусировать..там людьми стануть..нестануть собаче царствіе..до кхереїла..
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01.09.2024 01:53 Ответить
а ти не вловлюєш що якраз ждуни і пята колона перекрасились в ТЦК і бойових генералів офшорних боїв, Ці всі тітушки які ще не давно ходили з антимайданами якраз в ТЦК і поліції.
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31.08.2024 10:16 Ответить
Також у ТЦК зазначили, що всі військовослужбовці проходять ретельний інструктаж перед роботою у мобільних групах оповіщення та не починають конфлікти першими. Джерело:

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31.08.2024 00:35 Ответить
Кокой то мелкий фраерок🐔 там больше всех прыгал по классиГЕ🥱
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31.08.2024 04:03 Ответить
Бухой тцкашник вирішив побакланитися під захистом мусорків
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31.08.2024 09:52 Ответить
Как только пишу про Римский Статут и последствия, которые уже наступили, для начальников таких "героев" ( возможно и самих "Г") меня банят, что бы "герои" думали, что их отмажут. Уже не отмажут! Они не путькин, которого ссат арестовать.
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31.08.2024 10:16 Ответить
Ах, Одесса, жемчужина у моря,
Ах, Одесса, ты знала много горя,
Ах, Одесса, любимый милый край,
Живи, моя Одесса, живи и процветай.
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31.08.2024 11:51 Ответить
Стандартна відписка - ми мирно собі ловили рабів, а раби напали на нас.
Чомусь дуже нагадує рашку - там завжди - "діскрєдітация, завєдамий "фейк"(вони закон прийняли проти іншомовних слів, тобто не "фейк", а якось по скрепному треба казати, але всім їм по..)"
А прикордонник мирно знищив "ухилянта"(суд сказав що це ухилянт?) і так само норм.
А потім криве рило Ємрака закричить: Борель, чо ми не в ЄС?
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31.08.2024 12:39 Ответить
єрмак мурло..а уилянт то кацап..кацама гасить..мурла позжа розберемось після вас обоссишей..
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01.09.2024 01:51 Ответить
судячи по базару, ви спочатку зі стаканчиком розберись - якою стороною до губ прикладати. чи то може не стаканчик? пратівно, фу!!111
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05.10.2024 12:21 Ответить
Малороси бикують.
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31.08.2024 12:51 Ответить
Шел отряд вооруженных, прошедших фронт вооруженных людей. Никого не трогал. И тут на него как нападет один пьяный хулиган!
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31.08.2024 13:06 Ответить
Якщо з початку все робили би по-закону то й таких ситуацій не було б, а так зашугали людей своїми бусиками та ще й бідкуються що їх б'ють і замість професійної армії створють казна-що
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31.08.2024 13:53 Ответить
зачем военным оружие если на них так просто могут нападать всякие сявки
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31.08.2024 14:54 Ответить
ТЦК не військові, а співробітники Міністерства Оборони в якому працюють цивільні люди.
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31.08.2024 22:53 Ответить
пофіг..кожного хто підняв руку на військового гасить як кацапа..бо він то й е...
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01.09.2024 01:49 Ответить
Вони не військові, якщо не дійшло. А якщо військові-то чинять злочин, воюючи проти народу Украіни.
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01.09.2024 12:09 Ответить
Хто не військовий ТЦКашник-фронтовик?..ти лізь обратно під плинтус..народ какая разниця...
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01.09.2024 22:37 Ответить
Він скоріше мент минулий а не фротовик. Казки про інвалідів можеш розказувати десь там.
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01.09.2024 23:16 Ответить
та хоч й мент..******* вас хилянтів плинтусних..)))
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02.09.2024 23:10 Ответить
В определённом смысле понятно недовольство людей, какой-нибудь Хачикян или Швили в кабаке дерутся за vip столик, потому что привыкли жрать в роскоши, а ты должен по пояс в грязи захлёбываться кровью, мягко говоря странная справедливость.
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31.08.2024 15:34 Ответить
"...виявили бажання використати фізичну силу проти військових", "Правоохоронцям та військовим довелося чинити опір"- жертви дистанційного навчання в школі потрапили в пресслужбу ТЦК.
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31.08.2024 22:00 Ответить
Бідні ТЦКшники, святі люди, за що їх б'ють 🤣
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31.08.2024 22:52 Ответить
Гасить алкашню..активней..цацкались довно..
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01.09.2024 01:48 Ответить
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