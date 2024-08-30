В Одессе произошел конфликт между ТЦК и мужчинами: В военкомате говорят, что мужчины напали на военных. ВИДЕО

29 августа в Пересыпском районе Одессы произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданскими мужчинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

В ТЦК прокомментировали инцидент.

"Мобильная группа оповещения Пересыпского РТЦК и СП города Одессы, во время совместного патрулирования с представителями Национальной полиции, обратилась к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Гражданские лица, которые употребляли алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных.

Читайте: "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, - Минобороны

Правоохранителям и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии, на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, что все военнослужащие проходят тщательный инструктаж перед работой в мобильных группах оповещения и не начинают конфликты первыми.

Сейчас руководство Одесского ОТЦК и СП выясняет окончательные детали конфликта.

Также читайте: Суд конфисковал квартиру у начальника Винницкого ТЦК. Он незаконно получил ее благодаря экс-главе ОГА Борзову