В Одессе произошел конфликт между ТЦК и мужчинами: В военкомате говорят, что мужчины напали на военных. ВИДЕО
29 августа в Пересыпском районе Одессы произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданскими мужчинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в соцсетях.
В ТЦК прокомментировали инцидент.
"Мобильная группа оповещения Пересыпского РТЦК и СП города Одессы, во время совместного патрулирования с представителями Национальной полиции, обратилась к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Гражданские лица, которые употребляли алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных.
Правоохранителям и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии, на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции", - говорится в сообщении.
Также в ТЦК отметили, что все военнослужащие проходят тщательный инструктаж перед работой в мобильных группах оповещения и не начинают конфликты первыми.
Сейчас руководство Одесского ОТЦК и СП выясняет окончательные детали конфликта.
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Силове протистояння не змусить їх воювати ефективно. Це шлях в нікуди.
Ніде у світі закони не підлаштовують під т.з. "ждунів" . Їх інтереси ніхто й ніколи не враховує . Як й інтереси тих , кому байдуже на результати екзестанційної війни ...
Можна, я вас зроблю дурнем без доказів? Ну будь ласка?
Коли ви вже зрозумієте, що нам до цієї країни не дістатись.
Може це - ВВП їх більше 50тис дол на одну людину в рік. В нас до нападу 4300!!
Ще? Ну тримайте. Коли нас буде 2млн (це зараз їх 9 млн по всьому світу) і територія Київської області то можна буде порівнювати залученість.
Ось ще тримайте. В них суспільство озброене, яке утворює армію. В нас з 2014 року суспільство не озброєні, а озброєні силові структури (навіть називають це дозволами, а полігони всі під плінтусом).
Ще. Тримайте. Ідентичність допомагала їм знайти союзників, не партнерів.
В нас агентурні церкви не можуть прирівняти к терористичним групам , що шкодять інтересам суспільства нашої держави.
Ну будь ласка не порівнюйте нас з країнами які жили і живуть з десять разів краще.
Таким чином :
1. Я не марно згадав 1948 рік . Чи був тоді Ізраїль в першій рядках по рівню життя -- відповідь очевидна : ні-ні й ні . Не було йще тоді а ні краплинного зрошення , а ні Аськи й інших ноухау , не було тоді йще єдиного за межами США R&D Intel & R&D Google . Танки були "Центуріони" аж до війни "Судного дня" . Літаки -- трофейні з Чехословатчини "ME-2" . Усе це з"явилося в процесі , а навіть не тоді , а аж до 1979 року там безперервно вигравали вибори філія російського СДРП - бундівці , або партія "Праці" -- член соцінтерну -- Голда Меїр , Бен Гуніон , М.Даян та інші -- усі вони ліві . Й мислення в них було ліве (я про це йще згадаю ... ). Тобто теліфонізувався Ізраїль лише в 80 роках повністтю . Й дефолт пережив в 80 й гіперінфляцію . Шекель ввели лише після інфляції - ранійше була ліра . А потім йще NIS - (new Israeli shekel) .
2. Так 27 тисяч кв. км -- це по періметру кордонів . Так , тотальної резервисткої ("мілуїмної") в Україні не вийде збудувать . Але ж . Хто заважав йще в 2014 році (а я саме його порівнюю з 1948 роком в Ізраїлі) ввести теріторіальну резервистку службу . Тобто крім авіації усі резервісти могли б кожний рік проходити службу (від 1 тиждня до 4) . Але ж не забувайте . В чомусь Україна на 40 років опереджує Ізраїль . А це в міжміскому транспотрі . Особливо в залізниці . Така мережа . А крім того -- Енергетиці . Тільки атомних станцій 4 . А в Ізраїлі - єдина . Усе інше -- дорогущі дизеля . А в Україні є йще гідроенергетика . Є йще річковий транспорт й він дуже рентабельний . Перевозити в мирний час резервистів й техніку "перекидати" .
3. Ніякого "озброєння" суспільства поза армією не існує . Отримати дозвіл на пістолет й навіть мисливську зброю тому , хто не служив в армії - неімовірно . Й навіть якщо ти служив не бойових частинах : в рази складнійше . Тобто Ви поплутали причину з наслідком . Причина - це тотальна служба в ЦАХАЛі , тобто до певного віку усі в Ізраїлі військові , наслідок - більш легкий доступ . Те що Ви могли б бачити очами й на різних відео -- це "М-16" , й "Тавор" .
Я колись прийшов з крім М-16 й з кулеметом "Magnum" (10kg) але без набоїв , бо набої беруть тільки для вібиття терорістичної атаки (а Mag я захопив виключно через те , що я за його росписався на базі й наметі його не залишиь) .
4. Ідентичність -- тут вгазалом усе дуже складно . Бо й через 76 років незалежності й досі ідуть сперечання : що є первинним в Ізраїлі : бути ізраїлітянином , чи бути євреїм .
Країна й досі перебуває в ділемі ... Єдине , що об"єднає ту країну так відчуття , що без перемоги просто усім перерізуть гороло від вуха до вуха й це називається сам "Existential threat" .
5. На рахунок підрива країни з середини ... тут теж усе є в наявності . Скажу навіть більше . Якщо в Україні подавна більшість це відверті зрадники , або ждуни , або латентні зрадники
й під час війни усе стає очевидним . То Ізраїлі вороги з середини це лівацька шелупонь , яка щиро вірить у таку лівацьку херню , як "національна визвольна боротьба" з точки зору якої будь яке насильство й крімінал стає легітимним , якщо під це є якась соціальна база . Боротьба за мир й така теорія , що війна завжди зло -- тобто повний ПОЦефізм ... Це дуже небеспечно для самого існування будь якої держави , бо ця теорія перкриває кисень будь якому спротиву ...
Ваші аргументи настільки незначні на фоні теперішніх викликів України, що я не можу без усмішки це читати.
Після поглинання ТРо в військо, ніяких резервістів не буде. Ніякого хибного враження про озброєння я не маю.
То, що вам здається важко доступним - для нас є нездійсненним.
Яке внутрішні протистояння? спустіться на землю, досить робити с себе жертву? Ей богу. Ви так завернули, що я почав шукати де і як вам допомагати(сарказм). Якісь роки згадуєте..
ей богу- в нас 10 млн змушені змінити місце життя(фактично вся ваша країна - це об'єм нашої міграції).
Далі дивіться на хуртовину пустелі, і не згадуйте про "ждунів" ви геть нічого з цього не переживали. Не маєте тями, як люди крайнощах роблять останні вчинки.
2. Так само як аргумент "незначні" -- знов таки не професійний , а т.з. "очіночний" .
3. Я запропонував єдиний існуючий в світі спосіб мати майже нічим необмежанний ресурс для захисту країни на 3\4 століття . Таке явище як ТРО себе виправдало на короткий термін . Але перед глобальним викликом того, що у ворога резерви мобілізації йще ближчих рока 3-5 не досягнуть краю ... в таких умовах ТРО себе "зжило" . Бо ТРО це аматарство . А резервистка служба -- це школа виховання профі .
4. Я не маю лагу часу , що Вас тут зацікавлювати такою темою , як "поразництво" під час бойових дій . Й це в Ізраїлі не якесь латентне явище (як в Україні - т.з. "ждуни") . Це відвертий політичний рух ... Коли під час війни 1982-1984 по тилам Цахаля бігали "ліві *******" й збирали "компромат" на офіцерів й солдат , що потім його надати ворогам Ізраїлю .
Навіть у обох "мінксьих змов" був прототип у вигляді "Осло" , за який один тероріст й один маразматик отримали нобелєвську премію Миру .... Гроші вона їм принесла , а ось миру -- скорійше навпаки . Й 2023.10.07 - це очевидний наслідок того, як можно складати "мирну угоду" з тим , хто не згоден навіть с фактом твого існування .
ТРо, це не резервісти.
Це десь нагадую репутаційну привабливість як звітність, яка пишеться на зовні.
Бо не в оцінці їх якості лежить згадка про них. Це постійно зміні правила від уряду.
Зміни віку та умов (якщо ви думаєте що це реформа або адаптація - то ви ще короткозоріші ніж я уявляв).
Тепер це бронювання, ще відкуп пробують узаконити. Це не притирання к обставинам, це біг по колу.
Резервісти з неба не падають якщо є фахівці (інструктори), вони з'являються коли є бажання бути ними.
Що з часом МОЖЕ зробити їх професіоналами.
На мою думку, вам інформація доходить наче з поламаного телефону.І це виглядає як я намагаюсь говорити з птахом. Розумним, але птахом.
Скажу так - в ЦАХАЛі у діючих операціях (де можно загинути) ніколи не воюють ДІЮЧИ міністри , діючи поліцейські висші офіцери , діючи депутати (скорійше їх діти й унуки) .
В Ізраїлі солдати в бойових частинах проходят резервистскі збори до 41 року . А спецназівці -- до 36 років . Але в мене була нагода до 48 років пролонгувати добровольцем .
Це вік (48) для JOB служби . Офіцери служать до 50 років . А генерали до 68 . Але такі обмежання віку існують виключно через достатню кількість резервистів (до 1.2 млн.) .
А в Україні а ні Порошенко нічого не зробив (з 2014 року) а ні ці телепні , що просто зпланувати можливості мобілізації . Ось тому ... почали діяти в цьому плані тільки коли
"смажений півник" у дупу клюнув ... Це дії від відчаю . А усі ці закидони , що нібито требо тільки контрактників (від Романа Світана) це тільки шкоду робить й формує ілюзію
нібито війна може пройти якось осторонь того , хто є фріком й "компутерним хробаком" . Але тоді требо заздалагідь готуватися до "рюзкага міра" .
Це повна херня , що діячи "охороних агенцій" , або менти ...
Півторюю -- не плутайте причину з наслідком . Тобто :
(1) спочатку служба 95% юнаків й дівчат
(2) але потім майбутні : силовики, політики й чинуши пів життя роблять резервистки збори до 40-50 років (кожний рік)
(3) щоб потрапити на роботу у поліцію 99% майбутніх копів проходять строкову службу у частинах "військової поліції" . Іншого шляху не існує . Тобто знову : спочатку служба , потім робота у поліції . Більш того - саме копів не долучають до резервиської служби , бо вони й так служать .
Тобто ваші 41- в нас це 49.
Ваш середній показник життя? В нас для чоловіків (здається 52 роки).
Дивно що це треба пояснювати. Біологічний стан та фізичний, з рівнем життя має різницю.
Приклад США -Де ви бачили щоб в Україні хтось в 82 роки прагнув бути президентом?
Не кажіть дурниці , на що здатний український народ , а на що ні . Требо завжди ставити висшу планку , інакше ніяких здобутків не буде .
ФОТО Джерело:
І це я не про курщину кажу.
Не хвилюйтесь, всіх чекає "нагорода".
Не по нікрологу вимірюють досягнення мети, а це показник доцільності вибраного напрямку.
Типу ворзель, чи Буковель...
Ще він може позиції здавати, передислокацію? Стріляти умовно вгору, щоб не мати бк?
Групіровка на групіровку. Нічого цікавого. Життя вулиці.
З таким призовом пора вже й заградотряди з ментів і депутатів-кулеметників формувати.
Або московських окупантів захищати, ві
Ах, Одесса, ты знала много горя,
Ах, Одесса, любимый милый край,
Живи, моя Одесса, живи и процветай.
Чомусь дуже нагадує рашку - там завжди - "діскрєдітация, завєдамий "фейк"(вони закон прийняли проти іншомовних слів, тобто не "фейк", а якось по скрепному треба казати, але всім їм по..)"
А прикордонник мирно знищив "ухилянта"(суд сказав що це ухилянт?) і так само норм.
А потім криве рило Ємрака закричить: Борель, чо ми не в ЄС?