В Одесі стався конфлікт між ТЦК та чоловіками: У військкоматі кажуть про напад на військових. ВIДЕО

29 серпня у Пересипському районі Одеси стався конфлікт між представниками ТЦК та цивільними чоловіками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

У ТЦК прокоментували інцидент.

"Мобільна група оповіщення Пересипського РТЦК та СП міста Одеси, під час спільного патрулювання з представниками Національної поліції, звернулася до групи цивільних осіб з законною вимогою надати військово-облікові документи. Цивільні особи, які вживали алкогольні напої, відреагували агресивно через відсутність документів та виявили бажання використати фізичну силу проти військових.

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Правоохоронцям та військовим довелося чинити опір. Згодом, на місце події було викликано додатковий наряд поліції", - йдеться в повідомленні.

Також у ТЦК зазначили, що всі військовослужбовці проходять ретельний інструктаж перед роботою у мобільних групах оповіщення та не починають конфлікти першими.

Наразі керівництво Одеського ОТЦК та СП з'ясовує остаточні деталі конфлікту.

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