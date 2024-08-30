В Одесі стався конфлікт між ТЦК та чоловіками: У військкоматі кажуть про напад на військових. ВIДЕО
29 серпня у Пересипському районі Одеси стався конфлікт між представниками ТЦК та цивільними чоловіками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднили у соцмережах.
У ТЦК прокоментували інцидент.
"Мобільна група оповіщення Пересипського РТЦК та СП міста Одеси, під час спільного патрулювання з представниками Національної поліції, звернулася до групи цивільних осіб з законною вимогою надати військово-облікові документи. Цивільні особи, які вживали алкогольні напої, відреагували агресивно через відсутність документів та виявили бажання використати фізичну силу проти військових.
Правоохоронцям та військовим довелося чинити опір. Згодом, на місце події було викликано додатковий наряд поліції", - йдеться в повідомленні.
Також у ТЦК зазначили, що всі військовослужбовці проходять ретельний інструктаж перед роботою у мобільних групах оповіщення та не починають конфлікти першими.
Наразі керівництво Одеського ОТЦК та СП з'ясовує остаточні деталі конфлікту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Силове протистояння не змусить їх воювати ефективно. Це шлях в нікуди.
Ніде у світі закони не підлаштовують під т.з. "ждунів" . Їх інтереси ніхто й ніколи не враховує . Як й інтереси тих , кому байдуже на результати екзестанційної війни ...
Можна, я вас зроблю дурнем без доказів? Ну будь ласка?
Коли ви вже зрозумієте, що нам до цієї країни не дістатись.
Може це - ВВП їх більше 50тис дол на одну людину в рік. В нас до нападу 4300!!
Ще? Ну тримайте. Коли нас буде 2млн (це зараз їх 9 млн по всьому світу) і територія Київської області то можна буде порівнювати залученість.
Ось ще тримайте. В них суспільство озброене, яке утворює армію. В нас з 2014 року суспільство не озброєні, а озброєні силові структури (навіть називають це дозволами, а полігони всі під плінтусом).
Ще. Тримайте. Ідентичність допомагала їм знайти союзників, не партнерів.
В нас агентурні церкви не можуть прирівняти к терористичним групам , що шкодять інтересам суспільства нашої держави.
Ну будь ласка не порівнюйте нас з країнами які жили і живуть з десять разів краще.
Таким чином :
1. Я не марно згадав 1948 рік . Чи був тоді Ізраїль в першій рядках по рівню життя -- відповідь очевидна : ні-ні й ні . Не було йще тоді а ні краплинного зрошення , а ні Аськи й інших ноухау , не було тоді йще єдиного за межами США R&D Intel & R&D Google . Танки були "Центуріони" аж до війни "Судного дня" . Літаки -- трофейні з Чехословатчини "ME-2" . Усе це з"явилося в процесі , а навіть не тоді , а аж до 1979 року там безперервно вигравали вибори філія російського СДРП - бундівці , або партія "Праці" -- член соцінтерну -- Голда Меїр , Бен Гуніон , М.Даян та інші -- усі вони ліві . Й мислення в них було ліве (я про це йще згадаю ... ). Тобто теліфонізувався Ізраїль лише в 80 роках повністтю . Й дефолт пережив в 80 й гіперінфляцію . Шекель ввели лише після інфляції - ранійше була ліра . А потім йще NIS - (new Israeli shekel) .
2. Так 27 тисяч кв. км -- це по періметру кордонів . Так , тотальної резервисткої ("мілуїмної") в Україні не вийде збудувать . Але ж . Хто заважав йще в 2014 році (а я саме його порівнюю з 1948 роком в Ізраїлі) ввести теріторіальну резервистку службу . Тобто крім авіації усі резервісти могли б кожний рік проходити службу (від 1 тиждня до 4) . Але ж не забувайте . В чомусь Україна на 40 років опереджує Ізраїль . А це в міжміскому транспотрі . Особливо в залізниці . Така мережа . А крім того -- Енергетиці . Тільки атомних станцій 4 . А в Ізраїлі - єдина . Усе інше -- дорогущі дизеля . А в Україні є йще гідроенергетика . Є йще річковий транспорт й він дуже рентабельний . Перевозити в мирний час резервистів й техніку "перекидати" .
3. Ніякого "озброєння" суспільства поза армією не існує . Отримати дозвіл на пістолет й навіть мисливську зброю тому , хто не служив в армії - неімовірно . Й навіть якщо ти служив не бойових частинах : в рази складнійше . Тобто Ви поплутали причину з наслідком . Причина - це тотальна служба в ЦАХАЛі , тобто до певного віку усі в Ізраїлі військові , наслідок - більш легкий доступ . Те що Ви могли б бачити очами й на різних відео -- це "М-16" , й "Тавор" .
Я колись прийшов з крім М-16 й з кулеметом "Magnum" (10kg) але без набоїв , бо набої беруть тільки для вібиття терорістичної атаки (а Mag я захопив виключно через те , що я за його росписався на базі й наметі його не залишиь) .
4. Ідентичність -- тут вгазалом усе дуже складно . Бо й через 76 років незалежності й досі ідуть сперечання : що є первинним в Ізраїлі : бути ізраїлітянином , чи бути євреїм .
Країна й досі перебуває в ділемі ... Єдине , що об"єднає ту країну так відчуття , що без перемоги просто усім перерізуть гороло від вуха до вуха й це називається сам "Existential threat" .
5. На рахунок підрива країни з середини ... тут теж усе є в наявності . Скажу навіть більше . Якщо в Україні подавна більшість це відверті зрадники , або ждуни , або латентні зрадники
й під час війни усе стає очевидним . То Ізраїлі вороги з середини це лівацька шелупонь , яка щиро вірить у таку лівацьку херню , як "національна визвольна боротьба" з точки зору якої будь яке насильство й крімінал стає легітимним , якщо під це є якась соціальна база . Боротьба за мир й така теорія , що війна завжди зло -- тобто повний ПОЦефізм ... Це дуже небеспечно для самого існування будь якої держави , бо ця теорія перкриває кисень будь якому спротиву ...
Ваші аргументи настільки незначні на фоні теперішніх викликів України, що я не можу без усмішки це читати.
Після поглинання ТРо в військо, ніяких резервістів не буде. Ніякого хибного враження про озброєння я не маю.
То, що вам здається важко доступним - для нас є нездійсненним.
Яке внутрішні протистояння? спустіться на землю, досить робити с себе жертву? Ей богу. Ви так завернули, що я почав шукати де і як вам допомагати(сарказм). Якісь роки згадуєте..
ей богу- в нас 10 млн змушені змінити місце життя(фактично вся ваша країна - це об'єм нашої міграції).
Далі дивіться на хуртовину пустелі, і не згадуйте про "ждунів" ви геть нічого з цього не переживали. Не маєте тями, як люди крайнощах роблять останні вчинки.
2. Так само як аргумент "незначні" -- знов таки не професійний , а т.з. "очіночний" .
3. Я запропонував єдиний існуючий в світі спосіб мати майже нічим необмежанний ресурс для захисту країни на 3\4 століття . Таке явище як ТРО себе виправдало на короткий термін . Але перед глобальним викликом того, що у ворога резерви мобілізації йще ближчих рока 3-5 не досягнуть краю ... в таких умовах ТРО себе "зжило" . Бо ТРО це аматарство . А резервистка служба -- це школа виховання профі .
4. Я не маю лагу часу , що Вас тут зацікавлювати такою темою , як "поразництво" під час бойових дій . Й це в Ізраїлі не якесь латентне явище (як в Україні - т.з. "ждуни") . Це відвертий політичний рух ... Коли під час війни 1982-1984 по тилам Цахаля бігали "ліві *******" й збирали "компромат" на офіцерів й солдат , що потім його надати ворогам Ізраїлю .
Навіть у обох "мінксьих змов" був прототип у вигляді "Осло" , за який один тероріст й один маразматик отримали нобелєвську премію Миру .... Гроші вона їм принесла , а ось миру -- скорійше навпаки . Й 2023.10.07 - це очевидний наслідок того, як можно складати "мирну угоду" з тим , хто не згоден навіть с фактом твого існування .
ТРо, це не резервісти.
Це десь нагадую репутаційну привабливість як звітність, яка пишеться на зовні.
Бо не в оцінці їх якості лежить згадка про них. Це постійно зміні правила від уряду.
Зміни віку та умов (якщо ви думаєте що це реформа або адаптація - то ви ще короткозоріші ніж я уявляв).
Тепер це бронювання, ще відкуп пробують узаконити. Це не притирання к обставинам, це біг по колу.
Резервісти з неба не падають якщо є фахівці (інструктори), вони з'являються коли є бажання бути ними.
Що з часом МОЖЕ зробити їх професіоналами.
На мою думку, вам інформація доходить наче з поламаного телефону.І це виглядає як я намагаюсь говорити з птахом. Розумним, але птахом.
Скажу так - в ЦАХАЛі у діючих операціях (де можно загинути) ніколи не воюють ДІЮЧИ міністри , діючи поліцейські висші офіцери , діючи депутати (скорійше їх діти й унуки) .
В Ізраїлі солдати в бойових частинах проходят резервистскі збори до 41 року . А спецназівці -- до 36 років . Але в мене була нагода до 48 років пролонгувати добровольцем .
Це вік (48) для JOB служби . Офіцери служать до 50 років . А генерали до 68 . Але такі обмежання віку існують виключно через достатню кількість резервистів (до 1.2 млн.) .
А в Україні а ні Порошенко нічого не зробив (з 2014 року) а ні ці телепні , що просто зпланувати можливості мобілізації . Ось тому ... почали діяти в цьому плані тільки коли
"смажений півник" у дупу клюнув ... Це дії від відчаю . А усі ці закидони , що нібито требо тільки контрактників (від Романа Світана) це тільки шкоду робить й формує ілюзію
нібито війна може пройти якось осторонь того , хто є фріком й "компутерним хробаком" . Але тоді требо заздалагідь готуватися до "рюзкага міра" .
Це повна херня , що діячи "охороних агенцій" , або менти ...
Півторюю -- не плутайте причину з наслідком . Тобто :
(1) спочатку служба 95% юнаків й дівчат
(2) але потім майбутні : силовики, політики й чинуши пів життя роблять резервистки збори до 40-50 років (кожний рік)
(3) щоб потрапити на роботу у поліцію 99% майбутніх копів проходять строкову службу у частинах "військової поліції" . Іншого шляху не існує . Тобто знову : спочатку служба , потім робота у поліції . Більш того - саме копів не долучають до резервиської служби , бо вони й так служать .
Тобто ваші 41- в нас це 49.
Ваш середній показник життя? В нас для чоловіків (здається 52 роки).
Дивно що це треба пояснювати. Біологічний стан та фізичний, з рівнем життя має різницю.
Приклад США -Де ви бачили щоб в Україні хтось в 82 роки прагнув бути президентом?
Не кажіть дурниці , на що здатний український народ , а на що ні . Требо завжди ставити висшу планку , інакше ніяких здобутків не буде .
ФОТО Джерело:
І це я не про курщину кажу.
Не хвилюйтесь, всіх чекає "нагорода".
Не по нікрологу вимірюють досягнення мети, а це показник доцільності вибраного напрямку.
Типу ворзель, чи Буковель...
Ще він може позиції здавати, передислокацію? Стріляти умовно вгору, щоб не мати бк?
Групіровка на групіровку. Нічого цікавого. Життя вулиці.
З таким призовом пора вже й заградотряди з ментів і депутатів-кулеметників формувати.
Або московських окупантів захищати, ві
Ах, Одесса, ты знала много горя,
Ах, Одесса, любимый милый край,
Живи, моя Одесса, живи и процветай.
Чомусь дуже нагадує рашку - там завжди - "діскрєдітация, завєдамий "фейк"(вони закон прийняли проти іншомовних слів, тобто не "фейк", а якось по скрепному треба казати, але всім їм по..)"
А прикордонник мирно знищив "ухилянта"(суд сказав що це ухилянт?) і так само норм.
А потім криве рило Ємрака закричить: Борель, чо ми не в ЄС?