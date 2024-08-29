"Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК, - Міноборони

Міністерство оборони планує перетворити додаток "Резерв+" на онлайн-ТЦК.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн", - сказала вона.

Також, за словами заступниці міністра, додають опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Крім того, у роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.

"Іноді користувачі плутають "Резерв+" з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько пів року, аби вибудувати роботу бекенд системи у ТЦК", - додала Черногоренко.

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