"Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК, - Міноборони
Міністерство оборони планує перетворити додаток "Резерв+" на онлайн-ТЦК.
Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн", - сказала вона.
Також, за словами заступниці міністра, додають опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Крім того, у роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.
"Іноді користувачі плутають "Резерв+" з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько пів року, аби вибудувати роботу бекенд системи у ТЦК", - додала Черногоренко.
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Концепція ТРО передбачала швидку і короткочасну відсіч загарбникам на знайомій військовослужбовцям, тобто рідній, території, спираючись на швидке можливе розгортання і перевагу у знанні місцевості. ТРО повинно було чинити супротив до підходу основних сил.
Потім їм, як це було сором'язливо сформульовано в тогочасних новинах "дозволено" воювати вже й на постійній основі на ЛБЗ. Але ніяких засобів для цього так і не було надано за всі 2.5 роки війни.
Якщо пощастило - стоїть ТРОшка на кордоні або на спокійній ділянці фронту.
Якщо пощастило - я старший начальник з засобами які хоч трохи допомагають голим-босим ТРОшникам.
Якщо пощастило - місцева влада щосб підкинула своїм захисникам - як львівска мерія міномети 125 бригаді.
Ну а якщо ні - батальйони кинуті на призволяще згорають зі швидкістю метеора як під Соледаром чи Бахмутомю. І потім їх відводять в якесь місце посмокійніше.
І так 2.5 роки - без ЖОДНОЇ спроби раціонально розібрати ці ситуації та перестати пхати надлегку погано забезпечену і погано комплектовану піхоту у всі діри фронту з нульовою ефективністю.
Зареєструвалися 3,2 млн осіб. Є з кого обирати.
Далі робота ТЦК.
Вибачайте, я з дивану. Але ж хтось у Курській обл. воює, це для прикладу.
ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України . Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборониhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8#cite_note-FOOTNOTE%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-2 [2] .
Закон України № 1357-ІХ - не має жодного слова про створення структури як тцк, її призначення та повноваження.
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.
підтримки було утворено на базі діючих на той час військових комісаріатів
шляхом їх перетворення відповідно до Закону України від 30.03.2021 року
№ 1357-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення
військового обліку"."
Але ж працює, блін.
Катя Черногоренко, що керує цією онлайн грою з фрі -спінами, всіх хто програє - з'їдає?
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Тобто, все одно маєш припертися в ТЦК. Бо все інше, - припонтована туфта.
Резерв+, - це такий собі віртуальний електронний батіг, яким пригрозили посполитому населенню, щоб загнати його до ТЦК. Частково це дало результат. Але не дуже.
Резерв+ потрібен був лише для того, щоб декільком мільйонам громадян виписати штрафи по 17к грн.
От цей громадянин точно знає, нащо створили ТЦК, Оберіг, Резерв і скільком мільонам громадян випишуть штрафи.
- повістка
- провадження
- виключно електронний запис (ну ... мабуть ще є варіанти, але декларується так)
Я спробував - не пустили. Тільки електронний запис.
А ти за війну скільки заробив? Її декларації є у відкритому доступі.
Ось такі іграшки у телефончики і обіцянки "не буде"
Плитку клала чи вагони розвантажувала?
У нас вже держслужбовці можуть бізнесом займатися, одночасно займаючи посаду зам міністра?
Чи "это другое"?
https://public.nazk.gov.ua/documents/25f886e4-caef-4ba1-bbf2-f334af975ab0
Декларація за 2023 р.
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 2335914
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи (МО) - 233001
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Тому картина вимальовується так.
Єдине що я не зрозумів це -
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):
Тип посади: Політична посада
Категорія посади: [Не застосовується]
Виходить, що вона не держслужбовець. Але враховуючи ситуацію з цим в ОП, я вже нічому не дивуюсь.
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):
Тип посади: Політична посада
Категорія посади: [Не застосовується]
Виходить, що вона не держслужбовець. Але враховуючи ситуацію з цим в ОП, я вже нічому не дивуюсь.
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Виходить, що ця баришня, - згідно до категорій посад державної служби - має категорію А, та ранг держслужбовця 1й чи 2й ранг, куди входять міністри та замміністри. (Див. постанову КМУ від 29.12.2023 № 1409). До цієї категорії пред'являються дуже великі вимоги, включаючи вимоги про доброчесність та дотримання правил етичної поведінки.
Мабуть їй треба було вибирати, чи вона замміністра, чи вона торгівка з Привозу? Бо так не буває - зранку заммініста, а в вечорі казна-що...
Тип посади: Політична посада
Категорія посади: [Не застосовується]
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Виходить, що вона декларацію невірно заповнила.
У той час, коли йде війна, а вона замміністра оборони, вона мала б не барижити, а працювати на Україну весь свій час. І це б було і по-закону і по- совісті.
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Саме тому ми в такому стані як зараз - замміністри оборони бабло заробляють, а хлопці гинуть на фронті, бо то того нема, то іншого нема...
27 вересня 2023 року на роботу взяли у МО
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Політик з Одеси