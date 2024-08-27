Міноборони спростило облік військового майна: внесено ключові зміни у три накази
Міністерство оборони продовжує цифровізацію української армії. Зокрема, внесено зміни у накази 232, 300 та 440, які стосуються військового обліку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Зазначається, що зміни в ці накази скасовують цілу низку бюрократичних норм, а частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі. Це пришвидшить внутрішні процеси, заощадить час на службу і полегшить роботу військовим.
"У світі вже давно застосовуються цифрові інструменти для ведення обліку, тоді як наші військові ведуть журнали "від руки". Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії", - зазначила Черногоренко.
Що змінюється
- Скасовуються 16 неінформативних паперових книг і журналів. Наприклад, книги обліку руху осіб, що харчуються, чи журнал обліку мила.
- Скасовуються стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів.
- Атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері і роздрукувати. Раніше це були бланки суворої звітності, які писались від руки при переміщеннях військових.
- Скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна.
- Скасовується звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами і органами військового управління, що працюють у інформаційно-комунікаційних системах. Цими даними можна буде обмінюватися у цифровому вигляді.
- Дозволяється використовувати кваліфіковані електронні підписи та печатки при оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.
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