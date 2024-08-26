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Новини
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Ввезена із-за кордону "гуманітарка" для ЗСУ на 170 мільйонів загубилась дорогою до військових частин, – Міноборони

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Військові підрозділи не змогли підтвердити отримання автомобілів та іншої гуманітарної допомоги на загальну суму 171,8 мільйона гривень, яка була ввезена в Україну для потреб ЗСУ з березня по липень 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони за результатами аудитів, проведених спільно з Державною митною службою України.

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:

  • 424 одиниці транспортних засобів;
  • 476,23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості;
  • 6,2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.

"Однак у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цієї номенклатури військовими підрозділами. Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними фактами триває розслідування", – зазначається у повідомленні міністерства.

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За словами т. в. о. директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковника Олександра Титковського, взаємодія між відомствами допомагає виявити та запобігти митним правопорушенням.

"Наше завдання – гарантувати, що кожен елемент допомоги, від тепловізора до автомобіля, наданий волонтерами та міжнародними партнерами, дійде до наших захисників на передовій. Ми продовжимо вдосконалювати механізми контролю та звітності для забезпечення прозорості та ефективності використання гуманітарної допомоги", – сказав полковник.

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Міноборони (956) гуманітарна допомога (202) ЗСУ (366) Державна митна служба (470)


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Спитайте за це Ірку Верещюк, мабутьвона в курсе де вона зникла. Або уйобіще Герегу.
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26.08.2024 19:03 Відповісти
Зелені мародери наживаються на війні.
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26.08.2024 20:59 Відповісти

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