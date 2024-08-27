Минобороны упростило учет военного имущества: внесены ключевые изменения в три приказа

Министерство обороны продолжает цифровизацию украинской армии. В частности, внесены изменения в приказы 232, 300 и 440, касающиеся воинского учета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что изменения в эти приказы отменяют целый ряд бюрократических норм, а часть бумажной работы можно будет выполнять в цифровом формате. Это ускорит внутренние процессы, сэкономит время на службу и облегчит работу военным.

"В мире уже давно применяются цифровые инструменты для ведения учета, тогда как наши военные ведут журналы "от руки". Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии", - отметила Черногоренко.

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Что меняется

Отменяются 16 неинформативных бумажных книг и журналов. Например, книги учета движения питающихся лиц или журнал учета мыла.

Отменяются стеллажные ярлыки и штабельные карточки для большинства складов.

Аттестаты на питание и имущество военнослужащих можно будет набрать на компьютере и распечатать. Ранее это были бланки строгой отчетности, которые писались от руки при перемещениях военных.

Отменяются комиссии для приема-передачи военного имущества.

Отменяется сверка и ведение журналов результатов сверки учета военного имущества между воинскими частями и органами военного управления, работающими в информационно-коммуникационных системах. Этими данными можно будет обмениваться в цифровом виде.

Разрешается использовать квалифицированные электронные подписи и печати при оформлении первичных документов и ведении учета военного имущества.

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