Минобороны упростило учет военного имущества: внесены ключевые изменения в три приказа
Министерство обороны продолжает цифровизацию украинской армии. В частности, внесены изменения в приказы 232, 300 и 440, касающиеся воинского учета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Отмечается, что изменения в эти приказы отменяют целый ряд бюрократических норм, а часть бумажной работы можно будет выполнять в цифровом формате. Это ускорит внутренние процессы, сэкономит время на службу и облегчит работу военным.
"В мире уже давно применяются цифровые инструменты для ведения учета, тогда как наши военные ведут журналы "от руки". Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии", - отметила Черногоренко.
Что меняется
- Отменяются 16 неинформативных бумажных книг и журналов. Например, книги учета движения питающихся лиц или журнал учета мыла.
- Отменяются стеллажные ярлыки и штабельные карточки для большинства складов.
- Аттестаты на питание и имущество военнослужащих можно будет набрать на компьютере и распечатать. Ранее это были бланки строгой отчетности, которые писались от руки при перемещениях военных.
- Отменяются комиссии для приема-передачи военного имущества.
- Отменяется сверка и ведение журналов результатов сверки учета военного имущества между воинскими частями и органами военного управления, работающими в информационно-коммуникационных системах. Этими данными можно будет обмениваться в цифровом виде.
- Разрешается использовать квалифицированные электронные подписи и печати при оформлении первичных документов и ведении учета военного имущества.
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