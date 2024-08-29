"Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, - Минобороны

Министерство обороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", - сказала она.

Также, по словам заместителя министра, добавляют опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. Кроме того, в работе три типа отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

"Иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК. Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на воинский учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бэкэнд системы в ТЦК", - добавила Черногоренко.

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