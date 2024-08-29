РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8338 посетителей онлайн
Новости мобилизации
6 996 56

"Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, - Минобороны

Резерв+ перетворять на онлайн-ТЦК

Министерство обороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", - сказала она.

Также, по словам заместителя министра, добавляют опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. Кроме того, в работе три типа отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

"Иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК. Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на воинский учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бэкэнд системы в ТЦК", - добавила Черногоренко.

Читайте: Минобороны упростило учет военного имущества: внесены ключевые изменения в три приказа

Автор: 

мобилизация (2748) диджитализация (221) Черногоренко Екатерина (115) ТЦК (522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Супер! Онлайн замовлення ТЦК-буса!
показать весь комментарий
29.08.2024 10:30
+15
ця зелена держава послідовно розводить усіх. Одне тільки перетворення ТРО на регулярну аміє однією правкою в законі (без забезпечення відповідними обсягами ОВТ) чого варте.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:39
+10
Не вийде. А куди ж усіх "поранених інвалідів" подіти...?
показать весь комментарий
29.08.2024 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер! Онлайн замовлення ТЦК-буса!
показать весь комментарий
29.08.2024 10:30 Ответить
Не вийде. А куди ж усіх "поранених інвалідів" подіти...?
показать весь комментарий
29.08.2024 10:31 Ответить
Куди ? Вони додоми роз"їхались.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:07 Ответить
Мне без разницы, я служу, но как красиво изначально все подано было, чтоб оставшемуся мирному мужскому населению не стрёмно было свои данные сливать в ТЦК, спрятанное под громким "Резерв+". Не оправдываю и не осуждаютех, кто не хочет идти сюда, но как красиво их развела держава.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:34 Ответить
ця зелена держава послідовно розводить усіх. Одне тільки перетворення ТРО на регулярну аміє однією правкою в законі (без забезпечення відповідними обсягами ОВТ) чого варте.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:39 Ответить
На початку передбачалося, що ТРО буде на 2 лінії, забезпечувати стійкість. Далі пішло як пішло.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:13 Ответить
Не буває і не може бути ніякого "як пішло" коли мова йде про десятки бригад з більше ніж 100 тисяч людей в їх складі.

Концепція ТРО передбачала швидку і короткочасну відсіч загарбникам на знайомій військовослужбовцям, тобто рідній, території, спираючись на швидке можливе розгортання і перевагу у знанні місцевості. ТРО повинно було чинити супротив до підходу основних сил.

Потім їм, як це було сором'язливо сформульовано в тогочасних новинах "дозволено" воювати вже й на постійній основі на ЛБЗ. Але ніяких засобів для цього так і не було надано за всі 2.5 роки війни.
Якщо пощастило - стоїть ТРОшка на кордоні або на спокійній ділянці фронту.
Якщо пощастило - я старший начальник з засобами які хоч трохи допомагають голим-босим ТРОшникам.
Якщо пощастило - місцева влада щосб підкинула своїм захисникам - як львівска мерія міномети 125 бригаді.
Ну а якщо ні - батальйони кинуті на призволяще згорають зі швидкістю метеора як під Соледаром чи Бахмутомю. І потім їх відводять в якесь місце посмокійніше.
І так 2.5 роки - без ЖОДНОЇ спроби раціонально розібрати ці ситуації та перестати пхати надлегку погано забезпечену і погано комплектовану піхоту у всі діри фронту з нульовою ефективністю.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:51 Ответить
Незрозуміло, що значить "розвела" ? Є законодавство - хто військовозобов"язаний.

Зареєструвалися 3,2 млн осіб. Є з кого обирати.

Далі робота ТЦК.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:11 Ответить
Далі робота тцк на м'ясо відправити усіх. Не важить, що не так це. Сам в тцк комісію проходив. Там усі годні. Даже ті, хто потім нам стає обузою даже не на позиціях, а в тиловому житті під час відпочинку від БД.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:31 Ответить
ми колись викликали евак нашому побратимові одразу після заходу на позиції - бо цей потужний воїн якого військові недомедики рік не могли скерувати на операцію по варикозу разів 10 дорогою просто впав у грязюку лицем і ми ледве його дотягли. Не уявляю що б трапилось, якби тоді був бій чи довелось відходити.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:54 Ответить
"На м"ясо" відправити 1,5 млн осіб, чи воювати ??

Вибачайте, я з дивану. Але ж хтось у Курській обл. воює, це для прикладу.
показать весь комментарий
29.08.2024 17:56 Ответить
А яку юридичну силу має ця програмка? Та й саме тцк по суті ніщо.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:35 Ответить
"ТЦК це двері у ЗСУ" (цитата). На утриманні МО. Їх завдання визначені у законодавстві. Функціонують вже 2,5 роки. Призвали вже 1,2 млн. осіб.

показать весь комментарий
29.08.2024 12:15 Ответить
Ти покажи закон яким утворена ця контора, бо навіть з твоєї цитати випливає, що це якась ліва контора на утриманні МО, навіть не військові.
показать весь комментарий
29.08.2024 15:51 Ответить
№ 154 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки». Закон України № 1357-IX від 30.03.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку».

ТЦК утворюються, ліквідуються, реорганізовуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством оборони України . Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України , яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу Збройних Сил та Міноборониhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8#cite_note-FOOTNOTE%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-2 [2] .
показать весь комментарий
29.08.2024 18:18 Ответить
Постанова №154 це не закон, бо вище за постанову кабінету міністрів є закон, то покажи закон яким створена ця контора, а не постанову - особливо мене насмішило, що тцк керуються Конституцією України
Закон України № 1357-ІХ - не має жодного слова про створення структури як тцк, її призначення та повноваження.
показать весь комментарий
29.08.2024 18:47 Ответить
Закон про утворення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.
показать весь комментарий
29.08.2024 19:57 Ответить
Там постанова кабінету міністрів, а не ухвалений закон законодавчим органом.
показать весь комментарий
29.08.2024 20:25 Ответить
І ьи хоч почитай, що таке та юридична особа публічного права 😄 указ президента не закон 😄
показать весь комментарий
29.08.2024 20:31 Ответить
*ти
показать весь комментарий
29.08.2024 20:32 Ответить
"Інформуємо, що територіальні центри комплектування та соціальної
підтримки було утворено на базі діючих на той час військових комісаріатів
шляхом їх перетворення відповідно до Закону України від 30.03.2021 року
№ 1357-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення
військового обліку"."
показать весь комментарий
29.08.2024 21:57 Ответить
Я бачу ти в інтернеті просто натикав по швидким запитам і просто тут мені їх виклав, навіть не читаючи того закону, а я його прочитав, і щось такого абзацу, що вони створені на базі військоматів не знайшов 😀
показать весь комментарий
29.08.2024 23:18 Ответить
ТЦК ще КВЕД присвоїли - з крісла можна впасти. Але ж якась логіка була, всього цього неподобства і вакханалії. Логіка непрофіоналізму і поспіху.

Але ж працює, блін.
показать весь комментарий
30.08.2024 23:45 Ответить
У них навіть посвідчень немає та, як виявляється, немає в жодних державних реєстрах, тут був один чувак, який розповідав, якщо сходити до цнапу та спитати про реєстрацію тцк, то виявиться, що вони ще й мають підробний код.
показать весь комментарий
29.08.2024 18:53 Ответить
Жах ! Жах ! І хто це усе накрутив ?
показать весь комментарий
29.08.2024 21:53 Ответить
Гра у телефончики продовжується.
Катя Черногоренко, що керує цією онлайн грою з фрі -спінами, всіх хто програє - з'їдає?

показать весь комментарий
29.08.2024 10:47 Ответить
"Іноді користувачі плутають "Резерв+" з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Джерело:
*************
Тобто, все одно маєш припертися в ТЦК. Бо все інше, - припонтована туфта.

Резерв+, - це такий собі віртуальний електронний батіг, яким пригрозили посполитому населенню, щоб загнати його до ТЦК. Частково це дало результат. Але не дуже.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:48 Ответить
Резерв+ потрібен був лише для того, щоб декільком мільйонам громадян виписати штрафи по 17к грн.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:52 Ответить
Маячня. Немає ніяких мільнів випадків штрафів. І не буде, навіть з порушенням законодавства - щоб не розхитувати ситуацію.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:17 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2024 14:37 Ответить
Нарешті у чаті людина, якій звітує міноборони.
показать весь комментарий
29.08.2024 21:03 Ответить


Резерв+ потрібен був лише для того, щоб декільком мільйонам громадян виписати штрафи по 17к грн.



От цей громадянин точно знає, нащо створили ТЦК, Оберіг, Резерв і скільком мільонам громадян випишуть штрафи.
показать весь комментарий
29.08.2024 21:59 Ответить
У ТЦК можна потрапити:
- повістка
- провадження
- виключно електронний запис (ну ... мабуть ще є варіанти, але декларується так)

Я спробував - не пустили. Тільки електронний запис.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:20 Ответить
треба було почекати бусика
показать весь комментарий
29.08.2024 14:38 Ответить
Це привілей для ухилянтів. Таксі.
показать весь комментарий
29.08.2024 18:15 Ответить
мобілізуватися у два кліки - АХХХХХААААХА!!!!!
показать весь комментарий
29.08.2024 10:51 Ответить
а ДЕмобілізуватися у скільки кліків можна буде?
показать весь комментарий
29.08.2024 10:53 Ответить
"вхід - рубль, вихід - два"
показать весь комментарий
29.08.2024 12:21 Ответить
Тобто всіх тцкунів на фронт? Але з таким баблом яке вони накосили відкупляться
показать весь комментарий
29.08.2024 10:51 Ответить
Так, а Вас замість них у ТЦК - рулити !!
показать весь комментарий
29.08.2024 12:22 Ответить
Війну також в онлайн?
показать весь комментарий
29.08.2024 11:06 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2024 11:44 Ответить
Хтось більше двох років клявся, що електронних повісток не буде.
показать весь комментарий
29.08.2024 13:06 Ответить
Подивись на її чесне лице. Між іншим, вона за заробила 1,5 млн у минулому році, 1,5 млн. у цьому, квартиру, машину, ще одну квартиру у Нідерландах для дочки.
А ти за війну скільки заробив? Її декларації є у відкритому доступі.

Ось такі іграшки у телефончики і обіцянки "не буде"
показать весь комментарий
29.08.2024 16:28 Ответить
Якщо заробила, то вже добре. Не вкрала.
показать весь комментарий
29.08.2024 22:01 Ответить
Ага, вдень - зам. міністра, а вночі на підробітках?
Плитку клала чи вагони розвантажувала?
показать весь комментарий
30.08.2024 10:12 Ответить
У неї офіційна ЗП зама міністра оборони. Там мабуть 100 тис. Помножте на 12 місяців + ще якісь плюшки зверху, теж офіційні.
показать весь комментарий
30.08.2024 23:42 Ответить
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 2 млн. 335 тис за 2024 рік, при чому це НЕ дивіденди, де вона у співвласниках, а саме "купи-продай"...
У нас вже держслужбовці можуть бізнесом займатися, одночасно займаючи посаду зам міністра?
Чи "это другое"?
https://public.nazk.gov.ua/documents/25f886e4-caef-4ba1-bbf2-f334af975ab0
показать весь комментарий
31.08.2024 11:50 Ответить
27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Декларація за 2023 р.

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 2335914

Заробітна плата отримана за основним місцем роботи (МО) - 233001
___________________________________________________________________________________

Тому картина вимальовується так.

Єдине що я не зрозумів це -

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади: Політична посада

Категорія посади: [Не застосовується]

Виходить, що вона не держслужбовець. Але враховуючи ситуацію з цим в ОП, я вже нічому не дивуюсь.
показать весь комментарий
31.08.2024 12:48 Ответить
написав: Єдине що я не зрозумів це -
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):
Тип посади: Політична посада
Категорія посади: [Не застосовується]
Виходить, що вона не держслужбовець. Але враховуючи ситуацію з цим в ОП, я вже нічому не дивуюсь.
----
Виходить, що ця баришня, - згідно до категорій посад державної служби - має категорію А, та ранг держслужбовця 1й чи 2й ранг, куди входять міністри та замміністри. (Див. постанову КМУ від 29.12.2023 № 1409). До цієї категорії пред'являються дуже великі вимоги, включаючи вимоги про доброчесність та дотримання правил етичної поведінки.
Мабуть їй треба було вибирати, чи вона замміністра, чи вона торгівка з Привозу? Бо так не буває - зранку заммініста, а в вечорі казна-що...
показать весь комментарий
31.08.2024 19:25 Ответить
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади: Політична посада

Категорія посади: [Не застосовується]
_________________________________________________________________

Виходить, що вона декларацію невірно заповнила.
показать весь комментарий
31.08.2024 22:44 Ответить
Мені здається вона не тільки у декларації помилилася, а й у 2 млн. 335 тис. доходу.
У той час, коли йде війна, а вона замміністра оборони, вона мала б не барижити, а працювати на Україну весь свій час. І це б було і по-закону і по- совісті.
--
Саме тому ми в такому стані як зараз - замміністри оборони бабло заробляють, а хлопці гинуть на фронті, бо то того нема, то іншого нема...
показать весь комментарий
31.08.2024 23:03 Ответить
Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 2335914 грн - це до ...

27 вересня 2023 року на роботу взяли у МО
_________________________________________
показать весь комментарий
01.09.2024 14:52 Ответить
Не до, а замість В неї ж "політична посада", а не державна служба ...
Політик з Одеси
показать весь комментарий
01.09.2024 17:36 Ответить
 
 