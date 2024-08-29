Суд конфіскував квартиру у начальника Вінницького ТЦК. Він незаконно отримав її завдяки ексголові ОДА Борзову

Вищий антикорупційний суд у цивільному порядку конфіскував квартиру поблизу Вінниці вартістю 1,9 млн грн у начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Романа Потерлевича.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не зазначаючи прізвища фігуранта.

Однак за даними видання "Слово і діло", йдеться саме про начальника Вінницького ТЦК Потерлевича, позов стосовно якого слухався у ВАКС з 8 листопада 2023 року.

"29 серпня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та стягнення його в дохід держави, що належить керівнику одного з об'єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області (ОМТЦК)", – йдеться у повідомленні САП.

На підставі матеріалів Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що батько начальника Вінницького ТЦК Романа Потерлевича Микола за його дорученням набув актив у виді новозбудованої квартири у передмісті Вінниці вартістю понад 1,9 млн грн.

За даними слідства, забудовник нібито самостійно вирішив подарувати військовослужбовцям квартири. Тоді голова Вінницької ОВА Сергій Борзов звернувся до забудовника та вказав одну квартиру передати Потерлевичу. Той її оформив на батька-пенсіонера, щоб не втратити право на набуття безоплатної квартири, уточнює "Центр протидії корупції".

Яку посаду у Вінницькому ТЦК та СП зараз обіймає Роман Потерлевич достеменно невідомо, пише видання "Ми - вінниччани". Про його звільнення не повідомлялося.

Читайте також: Районний військком на Львівщині задекларував два будинки, шість квартир і Lexus

Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський несподівано звільнив Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА) згідно із поданою ним заявою.

Зеленський призначив Сергія Борзова головою Вінницької ОДА у червні 2020 року. До цього із серпня 2019 року він очолював Державне управління справами президента, де працював на посаді заступника голови ще з 2014 року.

До призначення на держслужбу Борзов працював директором команди Клубу веселих та кмітливих "Вінницькі перці", команди КВК "Збірна України". Також працював у ТОВ "Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков та Компанія".

Читайте також: Зеленський доручив спростити видачу документів на зруйноване житло біля лінії фронту

Дружина чиновника Ірина Борзова була головою ГО "Розвиток. Розвиток", якому належала мережа кафе "Смачний Їжак", та співвласником готелю у Судаку. Вона балотувалася до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №14 у Вінниці від президентської партії "Слуга народу" та обрана народним депутатом.

Батько Ірини Борзової – Наум Баруля – теж відомий гуморист, 10 років очолював компанію "АМіК" Олександра Маслякова, а також керував проектом "Ліга Сміху" Зеленського. Баруля був співвласником ТОВ "Продюсерський центр Ліга Сміху" разом із найближчим оточенням Зеленського, який передав їм свої частки у бізнесі після обрання президентом.

Як з'ясували журналісти, за час керівництва ДУС Борзов встиг безкоштовно отримати від держави квартиру на Печерську для своєї родини площею 190 кв. М. При цьому в квартиру вписали не лише голову ДУС з дружиною, а ще чотирьох родичів, що дозволило збільшити площу отриманого житла.