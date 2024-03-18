Районний військком на Львівщині задекларував два будинки, шість квартир і Lexus

Родина колишнього керівника Самбірського районного ТЦК та СП Сергія Бабича у 2023 році придбала два будинки на Львівщині, шість квартир у Львові та Києві, декілька ділянок землі та позашляховик Lexus 2021 року випуску.

Про це свідчить декларація Бабича про доходи за минулий рік, яку він подав після звільнення з посади як військовослужбовець, звернуло увагу видання Тvoemisto.tv.

За даними у декларації, його донька Софія Бабич влітку 2023 року придбала два житлових будинки (площею 259 кв. м за 700 тис. грн у Стрілковичах та площею 106 кв. м за 300 тис. грн у Самборі) та земельної ділянки (площею 136 кв. м вартістю 60 тис. грн у Самборі). Проте єдиний дохід дівчини – 13 тис. грн стипендії від Львівського національного університету.

Крім того, дружина колишнього військкома Ірина у травні 2022 року придбала дві квартири у Львові площею 47,4 кв. м та 48,1 кв. м відповідно за понад 1,2 млн грн, а також дві комори. У 2021 році вона придбала два паркомісця та квартиру у Льові (вартістю 1,04 млн грн), а також квартиру у Києві за 1,22 млн грн. У 2020 році вона також придбала дві квартири у Львові вартістю понад 1,2 млн грн.

Також Бабичам належить дві земельні ділянки.

Окрім того, у 2023 році сам Сергій Бабич став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.

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У своїй декларації за минулий рік Бабич вказав, що його сім’я отримала 8,38 млн грн доходів. З них зарплата Сергія Бабича становила 1,84 млн грн, а зарплата дружини, яка працює у Самбірській центральній районній лікарні, – лише 91 тис. грн.

Окрім того, родина Бабича задекларувала 6,31 млн грн доходів від продажу нерухомості та автівок. Йдеться про Toyota LC GRJ (2019 року) та Volkswagen E-Golf (2019 року) та трьох одиниць нерухомості. Більшість коштів сплатив співласник львівської компанії "Євробудкомплект" Іван Сімеон.

Крім того, сам Сергій Бабич зберігає 1,7 млн грн готівкою. Водночас він винен Іванові Сімеону $160 тис., які нібито позичив у 2021-2022 роках.

У вересні 2023 року НАЗК звинуватило начальника Самбірського РТЦК та СП Сергія Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн. Військком пояснив, що майно придбав за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, зарплати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 тис. У судовому реєстрі немає рішень по цій справі, однак відомо, що Сергія Бабича звільнили з посади.

Із судового реєстру також відомо, що Сергій та Ірина Бабичі у 2023 році розлучились, до суду подавали позов про поділ майна, але суд залишив його без руху.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції за пів року виявило у військкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн.