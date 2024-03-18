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Новини
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Районний військком на Львівщині задекларував два будинки, шість квартир і Lexus

гроші,зсу,виплати

Родина колишнього керівника Самбірського районного ТЦК та СП Сергія Бабича у 2023 році придбала два будинки на Львівщині, шість квартир у Львові та Києві, декілька ділянок землі та позашляховик Lexus 2021 року випуску.

Про це свідчить декларація Бабича про доходи за минулий рік, яку він подав після звільнення з посади як військовослужбовець, звернуло увагу видання Тvoemisto.tv.

За даними у декларації, його донька Софія Бабич влітку 2023 року придбала два житлових будинки (площею 259 кв. м за 700 тис. грн у Стрілковичах та площею 106 кв. м за 300 тис. грн у Самборі) та земельної ділянки (площею 136 кв. м вартістю 60 тис. грн у Самборі). Проте єдиний дохід дівчини – 13 тис. грн стипендії від Львівського національного університету.

Крім того, дружина колишнього військкома Ірина у травні 2022 року придбала дві квартири у Львові площею 47,4 кв. м та 48,1 кв. м відповідно за понад 1,2 млн грн, а також дві комори. У 2021 році вона придбала два паркомісця та квартиру у Льові (вартістю 1,04 млн грн), а також квартиру у Києві за 1,22 млн грн. У 2020 році вона також придбала дві квартири у Львові вартістю понад 1,2 млн грн.

Також Бабичам належить дві земельні ділянки.

Окрім того, у 2023 році сам Сергій Бабич став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.

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У своїй декларації за минулий рік Бабич вказав, що його сім’я отримала 8,38 млн грн доходів. З них зарплата Сергія Бабича становила 1,84 млн грн, а зарплата дружини, яка працює у Самбірській центральній районній лікарні, – лише 91 тис. грн.

Окрім того, родина Бабича задекларувала 6,31 млн грн доходів від продажу нерухомості та автівок. Йдеться про Toyota LC GRJ (2019 року) та Volkswagen E-Golf (2019 року) та трьох одиниць нерухомості. Більшість коштів сплатив співласник львівської компанії "Євробудкомплект" Іван Сімеон.

Крім того, сам Сергій Бабич зберігає 1,7 млн грн готівкою. Водночас він винен Іванові Сімеону $160 тис., які нібито позичив у 2021-2022 роках.

У вересні 2023 року НАЗК звинуватило начальника Самбірського РТЦК та СП Сергія Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн. Військком пояснив, що майно придбав за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, зарплати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 тис. У судовому реєстрі немає рішень по цій справі, однак відомо, що Сергія Бабича звільнили з посади.

Із судового реєстру також відомо, що Сергій та Ірина Бабичі у 2023 році розлучились, до суду подавали позов про поділ майна, але суд залишив його без руху.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції за пів року виявило у військкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн.

Автор: 

декларація (551) військкомат (45) електронне декларування (458) ТЦК та СП (42)


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З них зарплата Сергія Бабича становила 1,84 млн грн. Тобто, зарплата воєнкома складала приблизно 153330 грн. за місяць. А чи не занадто круто платять за теплу посаду в глибокому тилу? Дуже цікаво, а податківці та правоохоронці вже провели допит доньки та дружини за невідповідність витрат задекларованим доходам? Комусь із них висунуто звинувачення у незаконному збагаченні, відмиванні грошей і т.п.?
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18.03.2024 21:43 Відповісти
Там мабуть бойові 100 тисяч . самі ж знаєте Самбір - це прифронтове місто - там кожного дня потрібно було товсту дупу в лєксусі возити ставати груддю на защіту всьо го шо було нажито непосільним трудом батьківщини...
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18.03.2024 23:00 Відповісти
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18.03.2024 22:53 Відповісти
Добре ,що в хлопа Сірожи жінка геніяльна бізнесвумен і дочка сотні тисяч заробляє - а то жив би голозадим бомжем в казармі на мізерну зарплату
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18.03.2024 22:56 Відповісти
І ще непонятно - чого це цензор подав цю новину в розділі "бізнес" ? Це шо за грязні намьокі в сторону гєроїчєского воєнкома?)))
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18.03.2024 23:02 Відповісти
А ще родичі стали раптово успішними бізнесменами і купили птахофабрику...
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19.03.2024 09:13 Відповісти
Зараз AFU StratCom запостить пару сльозливих історій про бідних ТЦК-ашників з передової і ще і привстидає вас всіх, за травлю біднесеньких ТЦК-ашників. Ай-ай-ай, розганяєте зраду. Та і по тому.
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19.03.2024 10:30 Відповісти
Мені тут нещодавно втирали в коментарях, ніби одеський Борисов, це одиничний випадок, крайність по якій не можна судити про всю систему ТЦК та СП і т.п.
Хочеться запитати у панів - жертв телемарафон, а скільки ще таких "унікальних" випадків та крайнощів буде? І скільки з них потрапить в новини, а скільки тихенько, після війни, витягне пачки баксів з диванів або поїде в Дубаї, витрачати біткойни?
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19.03.2024 13:16 Відповісти

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