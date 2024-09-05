Лубінець закликав ретельно розслідувати побиття та смерть мобілізованого чоловіка на Закарпатті

У Закрапатській області зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП.

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті", - написав омбудсмен у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР.

"З метою з'ясування всіх обставин справи, я скерував запит до Генерального прокурора. У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають. Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання!" - підкреслив Лубінець.

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