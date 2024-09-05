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Закарпаття (1997) побиття (891) смерть (6707) мобілізація (2869) Лубінець Дмитро (550) ТЦК та СП (424)

Лубінець закликав ретельно розслідувати побиття та смерть мобілізованого чоловіка на Закарпатті

ТЦК: перевірка документів (фото ілюстративне)

У Закрапатській області зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП.

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті", - написав омбудсмен у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР.

"З метою з'ясування всіх обставин справи, я скерував запит до Генерального прокурора. У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають. Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання!" - підкреслив Лубінець.

Читайте: Книгарня "Книжковий Лев" заявила про побиття її власника Рябчука у Мукачівському ТЦК. Там висунули свою версію подій. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі
+27
"побиття та смерть"
Маєця на увазі умисне вбивство?
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05.09.2024 18:53
+21
Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання!" - підкреслив Лубінець.
======

Точно, коли було таке, щоб у нас у ТЦК насильно тримали, ображали, вимагали викуп і вбивали якщо його не отримували. Нонсенс!
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05.09.2024 18:52
+21
Воєнком може і Лубінця потримати в підвалі пару тижнів, щоб написав заяву, що доброволець.Хіба Лубінець не знає, що ТЦК вже давно над законом і Конституцією?
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05.09.2024 18:58
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Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання!" - підкреслив Лубінець.
======

Точно, коли було таке, щоб у нас у ТЦК насильно тримали, ображали, вимагали викуп і вбивали якщо його не отримували. Нонсенс!
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05.09.2024 18:52 Відповісти
А що, в вас, на роісії воєнкоми морозиво в рота вам засовують ?
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05.09.2024 19:09 Відповісти
Ні, бочонок чорної ікри і плюшевий ведмедик, який співає пісню шамана, коли його на пузико тиснеш
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05.09.2024 19:18 Відповісти
Ну от бачиш,як славненько, навіть шамана в опу вам дозволяють цілувати
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05.09.2024 19:27 Відповісти
А чого ти, шістка клоунська, бігом сюди прибіг і почав рашку прилітати? Вбивають на жаль не в рашці, а в Україні
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05.09.2024 20:10 Відповісти
щас заволаю: я уззкій !!!!

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05.09.2024 20:39 Відповісти
якщо б це не зробили солдати ТЦК НАТО, то точно його побили б рашиські орки

вам смішно ? мені теж НІ !!!!

се ля ві - таке життя:
або ти мобілізуєшся без проблем, воюєш за Україну і в 9 із 10 шансів залишишся живим, або

прийдуть орки і тебе грохнуть по мєсту житєльства чи в мяному штурмі путьки проти НАТИ

вибір за Вами, шановні, а Лубянець як завжди вмиє руки на Ваших поминках після того як вас зафарширують на мясному штурмі проти НАТИ
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05.09.2024 20:35 Відповісти
9 з 10??? Це де така статистика? На калчакавскіх фронтах? Посиди на передку у окопі, то побачиш які там шанси. Якщо доживеш, звичайно ж.
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05.09.2024 21:45 Відповісти
або ти мобілізуєшся без проблем, воюєш за Україну і в 9 із 10 шансів залишишся живим, або
прийдуть орки і тебе грохнуть по мєсту житєльства чи в мяному штурмі путьки проти НАТИ
========

Тут ніби як третій варіант намалювався - або відловлять ТЦК і якщо мало грошей, то заб'ють до смерті.
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05.09.2024 23:59 Відповісти
Що ти клоун обкурений верзеш? Як синьо-жовтувата малаф'я в твоїй черепній коробці спромоглась таке видати? :
- "якщо б це не зробили солдати ТЦК НАТО, то точно його побили б рашиські орки.....
... прийдуть орки і тебе грохнуть по мєсту житєльства чи в мяному штурмі путьки проти НАТИ... "-
Бачу ви "козаки-патріоти" на фоні цих подій за останні 2.5 роки взагалі добряче так поїхали мозгами....
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07.09.2024 07:07 Відповісти
тобто, зе!дегенерат лубінець, пусте місце.
нема в нього ніяких повноважень та можливостей.
воно може, тільки закликати.
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05.09.2024 18:52 Відповісти
"побиття та смерть"
Маєця на увазі умисне вбивство?
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05.09.2024 18:53 Відповісти
Там ещё и групповуха скорее всего
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05.09.2024 19:01 Відповісти
Ні, під час паспортного контролю з'ясувалося, що він не пройшов ВЛК. ТЦК допомогли йому вирішити це питання й оперативно власним коштом доставили до місцевої комісії. Але цей суб'єкт почав кидатися на ветеранів з автоматами, погрожувати їм і бити головою об їхні берци. Було вжито заходів, щоб його заспокоїти і вказати на неприпустимість таких дій

Приблизно за мить трапилася епілепсія і обвинувачений помер, не дочекавшись допомоги лікарів. До речі, з тієї ж комісії ВЛК

Висновок - усі проблеми обвинувачений сам собі створив через несвоєчасне проходження ЛКК
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05.09.2024 19:05 Відповісти
А от і ні! "Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до . Джерело:
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05.09.2024 20:14 Відповісти
підміна понять починається вже на початковій стадії
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05.09.2024 22:42 Відповісти
Воєнком може і Лубінця потримати в підвалі пару тижнів, щоб написав заяву, що доброволець.Хіба Лубінець не знає, що ТЦК вже давно над законом і Конституцією?
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05.09.2024 18:58 Відповісти
ТЦК це примусова мобілізація

ще раз:

війна - це примусова мобілізація !

НЄ БУЙ БУЛО за ЗЄлю ГОЛОСУВАТЬ !

"найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь Цзи "Мистецтво війни"
а ви що думали, що Порох Мінськ-1 та Мінськ-2 просто так мутив ?
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05.09.2024 20:46 Відповісти
Примусову мобілізацію можна робити по різному. Якщо ти вважаєш, що в Україні це повинно включати в себе побиття до смерті, або інші тортури. То тобі треба лікуватися.
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05.09.2024 21:32 Відповісти
Це тобі треба лікуватися. Ти до речі чому без дозволу палату покинув ?
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05.09.2024 22:03 Відповісти
Йди до мамки, бо по сраці тобі надаю.
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05.09.2024 22:12 Відповісти
Всерівно з того Лубінця толку нема . Хай забирає
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05.09.2024 21:33 Відповісти
"Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті", - написав омбудсмен у своєму телеграм-каналі.

Тобто, якщо було законне затримання, то "побиття, що призвело до смерті" - цілком нормально і у правовому полі. Зелене лайно у своєму репертуарі.
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05.09.2024 18:59 Відповісти
а чого він там волає? це хиба не кримінал?
чи потрібно ще якись заяви щоб розслідувати групове вбивство службовими особами?
це кіздець а не держава...
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05.09.2024 19:10 Відповісти
Пристосуванець Лубінець, працює піар власної рожі. Воно " закликає" прокурора!
Всі паразітують на спинах солдатів, які по троє сидять на опорниках, де повинен сидіти взвод, поки Лубінець грається в самопіар" захістніка" знедолених.
Є склад злочину- без Лубінця розберуться. Немає- Любінця на розмінування.
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05.09.2024 19:15 Відповісти
Любинець-ПУСТЕ МІСЦЕ
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05.09.2024 19:15 Відповісти
******* там подорожніх з інших областей пакувати. Тай регіон дуже специфічний.
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05.09.2024 19:21 Відповісти
хитрожопий той регіон...
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05.09.2024 20:53 Відповісти
"Він не хотів любити батьківщину".
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05.09.2024 19:39 Відповісти
і Батьківщина відповіла йому "взаімно"

війна, міл чєловєк....
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05.09.2024 20:49 Відповісти
Ти вважаєш, що закарпатське ТЦК - це і є Батьківщина?
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05.09.2024 21:00 Відповісти
"государство это органы насилия"
К.Маркс

"Здобудеш Державу, або загинеш у боротьбі за неї!"
Катехазіс ОУН

а тепер - ду-май-тє !
чи повинна Держава для свого захисту задіювати насилля, у тому числі і проти своїх Громадян
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05.09.2024 21:15 Відповісти
до речі, свЄтослв - то по кацапські,

в Україні СвЯтослав Хоробрий

перелогинься
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05.09.2024 21:17 Відповісти
Тобто без звернення жінки та розголосу ніхто б і не вухом не повів???...
Ось кого треба садити спочатку - тих хто хотів замишити справу, а вже потім тцкашників!
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05.09.2024 19:39 Відповісти
Лубінець , піднімай зад і пи#дуй на Закарпаття , покажи що ти на щось здатний займаючи посаду .
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05.09.2024 19:55 Відповісти
Так його самого там і мобілізують
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05.09.2024 23:23 Відповісти
Хтось забагато прав дав тцкунам. А вони взагалі берега пустилися, і зелена влада їх покриває!
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05.09.2024 19:55 Відповісти
МОБІЛІЗАЦІЯ....

ви ще плять НЄ понялі що на дворі війна ?!
"Миколи із села" закінчуються, треба брати ружжо і хитрожопим закарпатцям

.
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05.09.2024 20:51 Відповісти
Перше питання, ти в ЗСУ?
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05.09.2024 21:30 Відповісти
Интересно: а будут расследовать ли ? Ведь это уже было несколько раз.
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05.09.2024 19:58 Відповісти
Потім вони скажуть що він сам напав на тцкашника і напав він на ветерана без ноги, як завжди. Хз як вам а мене здається що ще трохи і тцк почнуть горіти.
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05.09.2024 20:17 Відповісти
А то опа не в курсе что еще в начале войны там шманали гостиницы, на вокзалах за тобой следили типочки в черном оценивая как тебя подоить. Стране чудес просто
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05.09.2024 20:21 Відповісти


Ты реально глупый человек, так тупо пытаться отмазывать тцк - это не пиар. это позор
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05.09.2024 20:57 Відповісти
Лубинець закликав розслідувати, це щось на кшалт "глибокого занепокоєння" у європейців??
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05.09.2024 21:29 Відповісти
избиратель малороса должен воевать.
"лишь бы не парашенка" обязан воевать.
остальным: 1.ЦКУ - основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства. 2.Цивільний обов'язок (в т.ч.війсковий) виникає із цивільних відносин. 3.Цивільні відносини (будь які) засновані виключно на ВІЛЬНОМУ ВОЛЕВИЯВЛЕННІ і контракті..!! 4.Примушування - НЕЗАКОННЕ, Згідно ст.36 та 40 ККУ можно застосовувати дії САМОЗАХИСТУ
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05.09.2024 21:59 Відповісти
ніколи такого не було, і ось - знову
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05.09.2024 22:09 Відповісти
Наше Закарпаття знов гремить! Се сила, фатьове!
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05.09.2024 22:49 Відповісти
Співробітники ТЦК від вбивства відкупляться. Вони мільйони накрали!
Ще мабуть й грамоту їм дадуть.
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05.09.2024 22:53 Відповісти
Закликун. Мля.
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05.09.2024 23:03 Відповісти
 
 