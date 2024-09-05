Лубінець закликав ретельно розслідувати побиття та смерть мобілізованого чоловіка на Закарпатті
У Закрапатській області зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП.
Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті", - написав омбудсмен у своєму телеграм-каналі.
Він наголосив, що цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР.
"З метою з'ясування всіх обставин справи, я скерував запит до Генерального прокурора. У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають. Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання!" - підкреслив Лубінець.
Будь ласка, зачекайте...
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Точно, коли було таке, щоб у нас у ТЦК насильно тримали, ображали, вимагали викуп і вбивали якщо його не отримували. Нонсенс!
ТЦКНАТО, то точно його побили б рашиські орки
вам смішно ? мені теж НІ !!!!
се ля ві - таке життя:
або ти мобілізуєшся без проблем, воюєш за Україну і в 9 із 10 шансів залишишся живим, або
прийдуть орки і тебе грохнуть по мєсту житєльства чи в мяному штурмі путьки проти НАТИ
вибір за Вами, шановні, а Лубянець як завжди вмиє руки на Ваших поминках після того як вас зафарширують на мясному штурмі проти НАТИ
прийдуть орки і тебе грохнуть по мєсту житєльства чи в мяному штурмі путьки проти НАТИ
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Тут ніби як третій варіант намалювався - або відловлять ТЦК і якщо мало грошей, то заб'ють до смерті.
- "якщо б це не зробили солдати
ТЦКНАТО, то точно його побили б рашиські орки.....
... прийдуть орки і тебе грохнуть по мєсту житєльства чи в мяному штурмі путьки проти НАТИ... "-
Бачу ви "козаки-патріоти" на фоні цих подій за останні 2.5 роки взагалі добряче так поїхали мозгами....
нема в нього ніяких повноважень та можливостей.
воно може, тільки закликати.
Маєця на увазі умисне вбивство?
Приблизно за мить трапилася епілепсія і обвинувачений помер, не дочекавшись допомоги лікарів. До речі, з тієї ж комісії ВЛК
Висновок - усі проблеми обвинувачений сам собі створив через несвоєчасне проходження ЛКК
ще раз:
війна - це примусова мобілізація !
НЄ БУЙ БУЛО за ЗЄлю ГОЛОСУВАТЬ !
"найкраща битва та, яка НЕ відбулась"
Сунь Цзи "Мистецтво війни"
а ви що думали, що Порох Мінськ-1 та Мінськ-2 просто так мутив ?
Тобто, якщо було законне затримання, то "побиття, що призвело до смерті" - цілком нормально і у правовому полі. Зелене лайно у своєму репертуарі.
чи потрібно ще якись заяви щоб розслідувати групове вбивство службовими особами?
це кіздець а не держава...
Всі паразітують на спинах солдатів, які по троє сидять на опорниках, де повинен сидіти взвод, поки Лубінець грається в самопіар" захістніка" знедолених.
Є склад злочину- без Лубінця розберуться. Немає- Любінця на розмінування.
війна, міл чєловєк....
К.Маркс
"Здобудеш Державу, або загинеш у боротьбі за неї!"
Катехазіс ОУН
а тепер - ду-май-тє !
чи повинна Держава для свого захисту задіювати насилля, у тому числі і проти своїх Громадян
в Україні СвЯтослав Хоробрий
перелогинься
Ось кого треба садити спочатку - тих хто хотів замишити справу, а вже потім тцкашників!
ви ще плять НЄ понялі що на дворі війна ?!
"Миколи із села" закінчуються, треба брати ружжо і хитрожопим закарпатцям
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Ты реально глупый человек, так тупо пытаться отмазывать тцк - это не пиар. это позор
"лишь бы не парашенка" обязан воевать.
остальным: 1.ЦКУ - основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства. 2.Цивільний обов'язок (в т.ч.війсковий) виникає із цивільних відносин. 3.Цивільні відносини (будь які) засновані виключно на ВІЛЬНОМУ ВОЛЕВИЯВЛЕННІ і контракті..!! 4.Примушування - НЕЗАКОННЕ, Згідно ст.36 та 40 ККУ можно застосовувати дії САМОЗАХИСТУ
Ще мабуть й грамоту їм дадуть.