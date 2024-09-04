Книгарня "Книжковий Лев" заявила про побиття її власника Рябчука у Мукачівському ТЦК. Там висунули свою версію подій. ДОКУМЕНТ

У книгарні "Книжковий Лев" заявили, що її засновника та співвласника Олександра Рябчука затримали прикоррдонники та доправили до Мукачівського ТЦК та СП. Книгарня стверджує, що там Рябчука побили та утримують.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу книгарні.

В повідомленні йдеться, що Рябчука затримали на вокзалі прикордонники, після чого "зв’язок із ним обірвався". Пізніше вдалося з’ясувати, що чоловіка передали працівникам Мукачівського районного ТЦК та СП, які відвезли його на проходження ВЛК.

Також зазначається, що в Рябчука — проблеми зі здоров’ям, а в лікарні, де той проходив медогляд, не було всіх потрібних лікарів. Коли ж він намагався оскаржити рішення ВЛК та вимагав видати йому повістку "належним чином", працівники військкомату "застосували фізичну силу" до нього та його дружини, яка була з ним.

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Дружина викликала поліцію і написала заяву про побиття, але, як кажуть у книгарні, Олександра змусили написати заяву, що той не має претензій до ТЦК. Це начебто також знімали на відео. Дружині ж погрожували фізичним насильством, вимагаючи забрати заяву. Самого Рябчука начебто досі утримують у ТЦК. Також із ним немає стабільного зв’язку.

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У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що Рябчук не оновив військово-облікові дані. Коли ж його направили на ВЛК — та визнала чоловіка придатним до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах та медичних підрозділах.

Там також розповіли, що чоловік вимагав надіслати йому повістку за місцем проживання, однак у ТЦК запевняють, що відповідно до урядової постанови можуть призивати громадян незалежно від місця перебування на військовому обліку.

Також там заперечили, що застосовували насильство до Рябчука, він сам після консультації з адвокатом написав заяву про відсутність претензій до працівників ТЦК. Зараз його направили до навчального центру.

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Однак співзасновниця книгарні Катерина Іванова заперечила, що Рябчук не мав оновлених даних. Вона опублікувала скриншот із його застосунку "Резерв+", де зазначено, що він оновив свої дані в Печерському РТЦК у місті Києві.

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