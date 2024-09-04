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Книгарня "Книжковий Лев" заявила про побиття її власника Рябчука у Мукачівському ТЦК. Там висунули свою версію подій. ДОКУМЕНТ

У книгарні "Книжковий Лев" заявили, що її засновника та співвласника Олександра Рябчука затримали прикоррдонники та доправили до Мукачівського ТЦК та СП. Книгарня стверджує, що там Рябчука побили та утримують.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу книгарні.

В повідомленні йдеться, що Рябчука затримали на вокзалі прикордонники, після чого "зв’язок із ним обірвався". Пізніше вдалося з’ясувати, що чоловіка передали працівникам Мукачівського районного ТЦК та СП, які відвезли його на проходження ВЛК.

Також зазначається, що в Рябчука — проблеми зі здоров’ям, а в лікарні, де той проходив медогляд, не було всіх потрібних лікарів. Коли ж він намагався оскаржити рішення ВЛК та вимагав видати йому повістку "належним чином", працівники військкомату "застосували фізичну силу" до нього та його дружини, яка була з ним.

Читайте: У Яремче водія туристичного автобуса забрали до ТЦК. У військкоматі заявили, що він порушив правила військового обліку

Дружина викликала поліцію і написала заяву про побиття, але, як кажуть у книгарні, Олександра змусили написати заяву, що той не має претензій до ТЦК. Це начебто також знімали на відео. Дружині ж погрожували фізичним насильством, вимагаючи забрати заяву. Самого Рябчука начебто досі утримують у ТЦК. Також із ним немає стабільного зв’язку.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений плекай (@plekay.podil)

У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що Рябчук не оновив військово-облікові дані. Коли ж його направили на ВЛК — та визнала чоловіка придатним до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах та медичних підрозділах.

Там також розповіли, що чоловік вимагав надіслати йому повістку за місцем проживання, однак у ТЦК запевняють, що відповідно до урядової постанови можуть призивати громадян незалежно від місця перебування на військовому обліку.

Також там заперечили, що застосовували насильство до Рябчука, він сам після консультації з адвокатом написав заяву про відсутність претензій до працівників ТЦК. Зараз його направили до навчального центру.

Дивіться: В Одесі стався конфлікт між ТЦК та чоловіками: У військкоматі кажуть про напад на військових. ВIДЕО

Заява Рябчука про відсутність претензій до ТЦК

Заява адвоката Олександра Рябчука

Однак співзасновниця книгарні Катерина Іванова заперечила, що Рябчук не мав оновлених даних. Вона опублікувала скриншот із його застосунку "Резерв+", де зазначено, що він оновив свої дані в Печерському РТЦК у місті Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волинський ТЦК про стрілянину на пості у Луцьку: У випадку загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження

Автор: 

побиття (935) Мукачево (175) ТЦК та СП (571) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+40
Неодноразово бував в лікарнях, ніколи не бачив щоб комусь робили операцію. Мабуть в жодній лікарні ніде не роблять операцію
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04.09.2024 19:33
+28
Если не отправят тракториста, то придется идти воевать самим. А они не для этого на военных учились. Мама квиточку растила чтобы она цвела в тылу.
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04.09.2024 19:13
+27
Ну ось, знову на кришталево-чистих тцкунів бочку котять.
Озброєнні військові б'ють в тилу цивільних, а тракторист Петро який автомат по телевізору бачив має іти воювати.
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04.09.2024 19:05
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вєрю вєрю канєшна вєрю бєлим і пушистим работнікам тцк...
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04.09.2024 19:04 Відповісти
Неодноразово бував в ТЦК. Не бачив, що би там хтось когось бив.
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04.09.2024 19:27 Відповісти
а багато відео та затримання за хабарі працівників тцк то мабуь снята в галівудє...
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04.09.2024 19:30 Відповісти
Переважно на расєє це знято...
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05.09.2024 15:24 Відповісти
Неодноразово бував в лікарнях, ніколи не бачив щоб комусь робили операцію. Мабуть в жодній лікарні ніде не роблять операцію
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04.09.2024 19:33 Відповісти
Вірю Вам, як зе!!!!!! Але де дата оновлення?
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04.09.2024 20:15 Відповісти
Болтун ти Вася, до чого цей твій висє..?
********..о зачухалось, так ти об дверцята хліву його краще потри, ефект ліпший буде.
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04.09.2024 23:30 Відповісти
Ну ось, знову на кришталево-чистих тцкунів бочку котять.
Озброєнні військові б'ють в тилу цивільних, а тракторист Петро який автомат по телевізору бачив має іти воювати.
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04.09.2024 19:05 Відповісти
Если не отправят тракториста, то придется идти воевать самим. А они не для этого на военных учились. Мама квиточку растила чтобы она цвела в тылу.
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04.09.2024 19:13 Відповісти
Згідно з конституцією, захист батьківщини- справа кожного громадянина.
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04.09.2024 19:29 Відповісти
ТЦК з конституції вилучено. Як і високопосадовці.
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04.09.2024 19:37 Відповісти
В ТЦК зараз більшисть - ветерани.
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04.09.2024 19:42 Відповісти
Ти напевно ТЦКун?
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04.09.2024 19:59 Відповісти
Ні звичайно.
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04.09.2024 20:03 Відповісти
Ні звичайно. Але в мене багато родичів і знайомих на фронті
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04.09.2024 20:04 Відповісти
А звідки ж така обізнаність про сраних ТЦКунів? Тим паче часто там буваєш. Родичі у п..дараси пішли?
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04.09.2024 20:11 Відповісти
боїв з власним сумлінням
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04.09.2024 20:05 Відповісти
А где в конституции написано что защита родины это там какой-то ограниченный срок? Зашита родины не имеет ограничений. Тоесть, если надо защищать родину всю жизнь, то это твоя обязанность всю жизнь. А ветераны когда война еще не закончилась это вообще абсурд.
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04.09.2024 20:09 Відповісти
Та які ветерани, хто вам таке розповів?
За сумарно 3 дні проведенні у ТЦК і 4 - на ВЛК я бачив тілько одного ветерана з пораненням у охороні ВЛК і ще один на ВЛК силів в товстих окулярах - тобто - не ветеран, але й явно не здоровий.
Всі інші - зовннішнньо здорові кремезні хлопці, а по кабінетах ТЦК - такі собі щойно з барбершопу молодикі, які ніколи ніде не воювали.
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04.09.2024 20:24 Відповісти
Туди беруть не за поранення, а за чималенький хабар у декiлька тисяч i не гривень.
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05.09.2024 01:18 Відповісти
Давайте предметно, який тцк, номер, адреса... Бо інакше це все ваш піздьож і ти ****** за рублі
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05.09.2024 15:26 Відповісти
Згідно відповіді міноборони на запит то не правда, там меньшість тих хто брали участь в бойових діях...
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04.09.2024 20:41 Відповісти
Ну нафронтникам треба ж шось *******..
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05.09.2024 01:16 Відповісти
Сама нахабна брехня нашої влади.
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05.09.2024 02:34 Відповісти
Конституція на паузі (с)
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05.09.2024 02:30 Відповісти
Файний лист від Адвоката Наталії, Адвокат то прізвище?)
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04.09.2024 19:05 Відповісти
щось не те. Чому затримали прикордонники? Чому оновляв данні у Києві? Чому чинів спротив?
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04.09.2024 19:10 Відповісти
Оо. Захисники тцкунів. Мукачево пр кордонний район. Хоч би карту глянули. А про мукачівське тцк вже стільки історій, і як військом в боулінгу доларами кидався теж.. вон поза законом. Туди поставили військомом чистого сєпара антимайданівця, саме те для зевлади.
Якщо дані о
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04.09.2024 19:20 Відповісти
(панда), прикордонники це не ТЦК. Як воно комфортно, ховатися від армії, валити все на зелю. На тому барані нема де тавро ставити
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04.09.2024 19:25 Відповісти
Та ти шо?! Ану поїдь в Закарпаття. В прикордонній смузі мають право перебувати за дозволом. А смугу розширили до 30км.
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04.09.2024 20:13 Відповісти
а що не так?
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04.09.2024 22:58 Відповісти
и шо что прикордонний район? на вокзале только сбушники подошли,проверили доки и я пошел своим лесом
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04.09.2024 22:27 Відповісти
мабуть приїхав трохи відпочити на Закарпаття, попити вина, подихати гірським повітрям. Думав що якщо він співвласник друкарні, то військова служба не для нього, бо в нього руки ніжні
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05.09.2024 01:03 Відповісти
ТЦК поставлена одна задача-- Чи ви когось надасте в окоп...чи вас. Ось і все. Вони стараються на совість ..свою оригінальну.
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04.09.2024 19:12 Відповісти
Це другорядне, там обіг грошей такий, що Ескобар у труні перевертається від заздрощів
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04.09.2024 19:51 Відповісти
І саме через це ти третій рік успішно переховуєшся від страшного ТЦК на продавленому п'ятою точкою дивані .
Бла, бла, бла, язицюру не сточив?
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04.09.2024 23:33 Відповісти
А ти де переховуєшся,чмо? Поза кутками,виглядаючи як би піднасрати під моїми коментарями? Тварина.
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05.09.2024 00:07 Відповісти
Я рота свого, на відміну тебе не розкриваю, брудом військових на поливаю, на відміну від тебе, російського троля- недоумка.
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05.09.2024 00:28 Відповісти
Це ти тцкашників військовими назвав,дебіл? Розкажи ще казочки що там всі поранені ветерани. Ідіот. Не розкриваєш рота,то і не розкривай. Мурло.
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05.09.2024 01:37 Відповісти
Росіянин, коли до твоєї тушки доберуться українські військові, тон в тебе швидко змінеться.
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05.09.2024 01:57 Відповісти
Та йди нах,тупа істота.
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05.09.2024 06:57 Відповісти
Будеш розкривати вонючого рота на військових, будеш отримувати, чорноротий.
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05.09.2024 18:58 Відповісти
та визнала чоловіка придатним до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах та медичних підрозділах. Джерело:
Ну кому вы чешете? Я тоже по закону только в подобных местах могу служить, а нач тцк всех без разбора отправляет в ПЕХОТУ. В частях давно матерятся на тцк
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04.09.2024 19:24 Відповісти
а ти звідки знаєш, шо мобілізованмй
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04.09.2024 19:45 Відповісти
Был на отправке. Нач тцк вешал лапшу что в учебку ПВО отправляют, а привезли в пехоту. Там назад отправили ибо 61-б
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04.09.2024 19:55 Відповісти
ТЦК відправля покупцям, так само як і виведені позаштат в резервну роту приходять покупці і якщо в тебе обмежена придатність ніхто тебе в піхоту не зможе загнати без твоєї згоди
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04.09.2024 20:07 Відповісти
С нашего автобуса из 30 человек 11 назад поехали. Я о том что нач тцк пофиг что у тебя там - гребут всех и отправляют в пехоту, ещё и брешут что в учебку ПВО. А в частях матерятся на тцк
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04.09.2024 20:17 Відповісти
ОПГ ТЦК
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04.09.2024 19:28 Відповісти
********
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05.09.2024 01:22 Відповісти
Згідно із законом кожен чоловік від 25 до 60 років, якого ВЛК визнає здоровим, повинен стати на захист Батьківщини. Значить ТЦК мають право зловити будь-кого, вручити повістку і відправити на війну. Які проблеми?
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04.09.2024 19:29 Відповісти
Проблема в тому, що перші в черзі на захист Батьківщини стоять саме діючі військовослужбовці, в тому числі військовослужбовці воєнкоматів (тцк).
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04.09.2024 19:35 Відповісти
Норму закона,согласно которой ТЦК имеют право кого-то ловить,озвучьте будь ласка. Незаконно созданная контора,работники которой не имеют удостоверений согласно №1137-какие у них вообще права применять силу к гражданам?
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04.09.2024 19:45 Відповісти
Але якщо за кірдоном то тцкуни тобі пікуй . А от учити уму разуму тих хто в Україні це "прапороносці " можуть
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04.09.2024 21:15 Відповісти
В дурнiв завжди все просто i нєзамисловато.
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05.09.2024 01:24 Відповісти
Лише провладні жополизи не бачить проблем.
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05.09.2024 02:37 Відповісти
Мукачево-се сила, фатьове! ТЦК працює!
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04.09.2024 19:32 Відповісти
КОЛИ ПОКАЗУЮТЬ БЕЗЗУБИХ ОРКІВ ПІД 60,ТО ТЕ САМЕ І В НАС.... І ДОХОДЯГИ В ПРЯМОМУ СЕНСІ ЦЬОГО СЛОВА ІДУТЬ НА НУЛЬ...НАШ ЗЕМЛЯК І БРОННІКА МАБУТЬ НЕ ОДЯГНУВ...БО ХОДИВ ТОДІ КОЛИ ВІТЕР ДУВ В СПИНУ.. А ВЛК ЗНІМАЮТЬ ВСІ ДІАГНОЗИ ЯКІ СТАВИЛИ В ОБЛАСТЯХ, БІЛЬШ ДОСВІДЧЕНІ ЛІКАРІ ... ЦЕ ТАКА ГАНЬБА ДЛЯ ЦІЄ ВЛАДИ НА ФОНІ ТОГО, ЩО БЛАТНІ ОТРИМАЛИ УБД,СИДЯЧІ У БАНІ ЧИ ЩЕ ДЕСЬ З ЯКИМОСЬ ШТАБНИКОМ-ОФІЦЕРОМ...ЇХ В РАЙОНАХ ШВИДКО ВИЧИСЛЯЮТЬ...
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04.09.2024 19:33 Відповісти
Мої діти призивались племінники співслужівці і нікогог ніхто не чипав а як з,являється підарюга яке не хоче йти до війська бізнесмен недороблений то побили то не кормлять таким ****** з їхніми сосалками давать ***** і за грати з конфіскацією майна всієї родини
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04.09.2024 19:38 Відповісти
До вас у ТЦК із принципу не беруть тих, хто навіть коми не вміє розставляти? Суворий професійний відбір?
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04.09.2024 19:45 Відповісти
Чому б не почати це робити з цього кента?

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04.09.2024 19:46 Відповісти
Він першим повиненн ідти на фронт-відпрацьовувати ордена.
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04.09.2024 19:47 Відповісти
Але ж не йде. І ніяке ТЦК його не ловить.
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04.09.2024 19:49 Відповісти
тцкашник - ти лайно собаче
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04.09.2024 20:01 Відповісти
Людолови. Єдиний варіант - перепливати Тису
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04.09.2024 19:39 Відповісти
В Тисі вже стільки ідіотів потопилося, що з них можна було ще одну Армію сформувати. ВІдслужили би і були би живі, а так ні.
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04.09.2024 19:46 Відповісти
Хм втопилось 4ри десятка,а переплили сотні,чому без кінця лізуть в гірську ріку,бо ті кому вдалось дзвонять діляться досвідом.
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04.09.2024 20:21 Відповісти
Ну ти і телепнув. Точно тцкун
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04.09.2024 21:17 Відповісти
ну так мізків нема
треба гідрокостюм, спасжилет та надувна байдарка
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05.09.2024 09:40 Відповісти
ТЦК подумали - «ух якого жирного гусака спіймали», видно ціну за відкуп заломили солідну
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04.09.2024 19:43 Відповісти
Треба з кадирівцями домовлятись щоб отих бізнесменів їхніх дітей інше гімно що ховається відловлювали і проводили роз,яснювальну роботу через пляшку
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04.09.2024 19:46 Відповісти
Так вам в кацапию надо,там куча таких как вы фанатов набутыливать. Кацапов подсознательно тянет к жопе и всем,что с ней связано,они же нация латентных п..сов.
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04.09.2024 20:13 Відповісти
З жінкою навчися домовлятися, щоб тобі під тцкашне рило їсти насипала.
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04.09.2024 20:18 Відповісти
З тебе першого і почнуть)
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04.09.2024 23:58 Відповісти
Затули патякало, довбень.
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05.09.2024 01:28 Відповісти
Як написав один чесний журналіст : Так палко хотіли бути європейською ******** ( з Правами та Свободами ) цивілізованою державою - і так хутко стали ..... Не важливо, ким ми себе вважаємо. Не важливо, ким ми хочемо здаватися. Важливо - ким ми погодились бути у своїй (?) власній (?) державі...
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04.09.2024 19:51 Відповісти
територіальні центри корупції - смердюче лайно
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04.09.2024 19:59 Відповісти
Книгарня з керівництвом, чекали, що їх, ХТОСЬ буде інший захищати, від орків сруських??
А воно, он, як неловко вийшло..
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04.09.2024 20:05 Відповісти
Закордонний захиснику, змініть прапор
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04.09.2024 20:07 Відповісти
Ви у Австрії кого від чого захищаєте? Не бажаєте повернутися в Українну в окоп?
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04.09.2024 20:28 Відповісти
Звичайно, що Україну від московитів проклятих!!
Маємо, непогані результати, але то усе, по завершенню святкувань ПЕРЕМОГИ України!! Зараз, це недоречно…
Тримаймося, гуртом переможемо рашистів !!
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04.09.2024 21:48 Відповісти
Як скажете, аби вам була радість!
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04.09.2024 20:09 Відповісти
.... треба всіх аферистів із опзажиддя, які є зрадниками ,відправити хоч копати окопи.
Ми повинні бачити СПРАВЕДЛИВІСТЬ, що ідуть на війну і мєнти, і рішали, валютчики,....
Конфісковані кошти у цих аферистів треба направити на мотивацію ВОЇНАМ.
Необхідно залучити спеціалістів, які знають як повернути чоловіків із за кордону.... а не лякати совковими заборонами ...
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04.09.2024 20:18 Відповісти
Я от дійсно не розумію зараз 100 тис тцк з них більшість не воювало згідно відповіді МО на запит, а постійно чути розмови що немає ким ротувати частини на передовій.... хоча уже є резерв в тилу орієнтовно 70 тис
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04.09.2024 20:47 Відповісти
В ТЦК мають достовірні відомості, що Рябчук добровільно пішов на побиття, та слізно випросив, щоб його насильно там утримували.
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04.09.2024 21:06 Відповісти
ТЦК виконує накази. І все. Прийде наказ нікого не бити - не будуть...
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04.09.2024 21:10 Відповісти
Опг словила пацанчика книголюба, избили и запугали в военкомате, а потом заставили подписать бумаги под давлением. Коррупции нет, в тцк одни инвалиды после войны, а зеля самый лучший президент во вселенной. Кто думает иначе тот москаль или агент кремля!😂
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04.09.2024 22:03 Відповісти
Навіщо вони пишуть заяву, що немає претензій? А якщо не напишеш, що буде? Що значить фізичне насилля? Ну хай вбивають, все рівно злочинні дії не треба підтримувати.
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04.09.2024 23:57 Відповісти
Не розумію, що значить погрози, та фізичне насилля.? А ж цікаво стало, як це виглядає. Що вони кажуть , як залякують, як б'ють?
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05.09.2024 00:08 Відповісти
А ти тих всих вiдео не бачив, нi? Живеш в Маня- мiркє ?
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05.09.2024 01:33 Відповісти
Я всі відео бачив, але вони були на вулиці. Я маю на увазі, в ТЦК всередині. що відбувається?
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05.09.2024 02:39 Відповісти
Телефони відбирають.
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05.09.2024 19:59 Відповісти
так отож...Просто цікаво ,як дорослу поважну людину, яка життя прожила, можно до чогось змусити?? Що вони голки під нігті вгонять, чи струмом як рашисти б'ють, що наврядчі...
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05.09.2024 20:12 Відповісти
Просто платити бабло не хотів.
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05.09.2024 02:39 Відповісти
Побував у нашому Мукачівському ТЦК і вийшов живий?
Най ся радує!
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05.09.2024 23:02 Відповісти
 
 