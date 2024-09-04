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Книжный магазин "Книжковий Лев" заявил об избиении ее владельца Рябчука. ДОКУМЕНТ

В книжном магазине "Книжковий Лев" заявили, что ее основателя и совладельца Александра Рябчука задержали пограничники и доставили в Мукачевский ТЦК и СП. Книжный магазин утверждает, что там Рябчука избили и удерживают.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу магазина.

В сообщении говорится, что Рябчука задержали на вокзале пограничники, после чего "связь с ним оборвалась". Позже удалось выяснить, что мужчину передали работникам Мукачевского районного ТЦК и СП, которые отвезли его на прохождение ВВК.

Также отмечается, что у Рябчука - проблемы со здоровьем, а в больнице, где тот проходил медосмотр, не было всех нужных врачей. Когда же он пытался обжаловать решение ВВК и требовал выдать ему повестку "должным образом", работники военкомата "применили физическую силу" к нему и его жене, которая была с ним.

Смотрите также: В Одессе произошел конфликт между ТЦК и мужчинами: В военкомате говорят, что мужчины напали на военных. ВИДЕО

Жена вызвала полицию и написала заявление об избиении, но, как говорят в магазине, Александра заставили написать заявление, что тот не имеет претензий к ТЦК. Это якобы также снимали на видео. Жене же угрожали физическим насилием, требуя забрать заявление. Самого Рябчука якобы до сих пор удерживают в ТЦК. Также с ним нет стабильной связи.

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Сообщение, опубликованное Плекай (@plekay.podil)

В Закарпатском областном ТЦК заявили, что Рябчук не обновил военно-учетные данные. Когда же его направили на ВВК - та признала мужчину годным к службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах и медицинских подразделениях.

Там также рассказали, что мужчина требовал прислать ему повестку по месту жительства, однако в ТЦК уверяют, что в соответствии с правительственным постановлением могут призывать граждан независимо от места пребывания на воинском учете.

Также там отрицали, что применяли насилие к Рябчуку, он сам после консультации с адвокатом написал заявление об отсутствии претензий к работникам ТЦК. Сейчас его направили в учебный центр.

Читайте также: На Закарпатье арестовали главу ВВК и его трех сообщников за организацию переправки уклонистов через границу

Заява Рябчука про відсутність претензій до ТЦК

Заява адвоката Олександра Рябчука

Однако соучредитель книжного магазина Екатерина Иванова отрицает, что Рябчук не имел обновленных данных. Она опубликовала скриншот из его приложения "Резерв+", где указано, что он обновил свои данные в Печерском РТЦК в городе Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо "туристов" двое суток бродили по горам, пытаясь бежать в Румынию, - ГПСУ

Автор: 

избиение (9798) Мукачево (345) ТЦК (528) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+40
Неодноразово бував в лікарнях, ніколи не бачив щоб комусь робили операцію. Мабуть в жодній лікарні ніде не роблять операцію
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04.09.2024 19:33
+28
Если не отправят тракториста, то придется идти воевать самим. А они не для этого на военных учились. Мама квиточку растила чтобы она цвела в тылу.
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04.09.2024 19:13
+27
Ну ось, знову на кришталево-чистих тцкунів бочку котять.
Озброєнні військові б'ють в тилу цивільних, а тракторист Петро який автомат по телевізору бачив має іти воювати.
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04.09.2024 19:05
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Правила форума Совет форумчан
вєрю вєрю канєшна вєрю бєлим і пушистим работнікам тцк...
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04.09.2024 19:04 Ответить
Неодноразово бував в ТЦК. Не бачив, що би там хтось когось бив.
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04.09.2024 19:27 Ответить
а багато відео та затримання за хабарі працівників тцк то мабуь снята в галівудє...
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04.09.2024 19:30 Ответить
Переважно на расєє це знято...
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05.09.2024 15:24 Ответить
Неодноразово бував в лікарнях, ніколи не бачив щоб комусь робили операцію. Мабуть в жодній лікарні ніде не роблять операцію
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04.09.2024 19:33 Ответить
Вірю Вам, як зе!!!!!! Але де дата оновлення?
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04.09.2024 20:15 Ответить
Болтун ти Вася, до чого цей твій висє..?
********..о зачухалось, так ти об дверцята хліву його краще потри, ефект ліпший буде.
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04.09.2024 23:30 Ответить
Ну ось, знову на кришталево-чистих тцкунів бочку котять.
Озброєнні військові б'ють в тилу цивільних, а тракторист Петро який автомат по телевізору бачив має іти воювати.
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04.09.2024 19:05 Ответить
Если не отправят тракториста, то придется идти воевать самим. А они не для этого на военных учились. Мама квиточку растила чтобы она цвела в тылу.
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04.09.2024 19:13 Ответить
Згідно з конституцією, захист батьківщини- справа кожного громадянина.
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04.09.2024 19:29 Ответить
ТЦК з конституції вилучено. Як і високопосадовці.
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04.09.2024 19:37 Ответить
В ТЦК зараз більшисть - ветерани.
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04.09.2024 19:42 Ответить
Ти напевно ТЦКун?
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04.09.2024 19:59 Ответить
Ні звичайно.
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04.09.2024 20:03 Ответить
Ні звичайно. Але в мене багато родичів і знайомих на фронті
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04.09.2024 20:04 Ответить
А звідки ж така обізнаність про сраних ТЦКунів? Тим паче часто там буваєш. Родичі у п..дараси пішли?
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04.09.2024 20:11 Ответить
боїв з власним сумлінням
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04.09.2024 20:05 Ответить
А где в конституции написано что защита родины это там какой-то ограниченный срок? Зашита родины не имеет ограничений. Тоесть, если надо защищать родину всю жизнь, то это твоя обязанность всю жизнь. А ветераны когда война еще не закончилась это вообще абсурд.
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04.09.2024 20:09 Ответить
Та які ветерани, хто вам таке розповів?
За сумарно 3 дні проведенні у ТЦК і 4 - на ВЛК я бачив тілько одного ветерана з пораненням у охороні ВЛК і ще один на ВЛК силів в товстих окулярах - тобто - не ветеран, але й явно не здоровий.
Всі інші - зовннішнньо здорові кремезні хлопці, а по кабінетах ТЦК - такі собі щойно з барбершопу молодикі, які ніколи ніде не воювали.
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04.09.2024 20:24 Ответить
Туди беруть не за поранення, а за чималенький хабар у декiлька тисяч i не гривень.
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05.09.2024 01:18 Ответить
Давайте предметно, який тцк, номер, адреса... Бо інакше це все ваш піздьож і ти ****** за рублі
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05.09.2024 15:26 Ответить
Згідно відповіді міноборони на запит то не правда, там меньшість тих хто брали участь в бойових діях...
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04.09.2024 20:41 Ответить
Ну нафронтникам треба ж шось *******..
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05.09.2024 01:16 Ответить
Сама нахабна брехня нашої влади.
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05.09.2024 02:34 Ответить
Конституція на паузі (с)
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05.09.2024 02:30 Ответить
Файний лист від Адвоката Наталії, Адвокат то прізвище?)
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04.09.2024 19:05 Ответить
щось не те. Чому затримали прикордонники? Чому оновляв данні у Києві? Чому чинів спротив?
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04.09.2024 19:10 Ответить
Оо. Захисники тцкунів. Мукачево пр кордонний район. Хоч би карту глянули. А про мукачівське тцк вже стільки історій, і як військом в боулінгу доларами кидався теж.. вон поза законом. Туди поставили військомом чистого сєпара антимайданівця, саме те для зевлади.
Якщо дані о
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04.09.2024 19:20 Ответить
(панда), прикордонники це не ТЦК. Як воно комфортно, ховатися від армії, валити все на зелю. На тому барані нема де тавро ставити
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04.09.2024 19:25 Ответить
Та ти шо?! Ану поїдь в Закарпаття. В прикордонній смузі мають право перебувати за дозволом. А смугу розширили до 30км.
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04.09.2024 20:13 Ответить
а що не так?
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04.09.2024 22:58 Ответить
и шо что прикордонний район? на вокзале только сбушники подошли,проверили доки и я пошел своим лесом
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04.09.2024 22:27 Ответить
мабуть приїхав трохи відпочити на Закарпаття, попити вина, подихати гірським повітрям. Думав що якщо він співвласник друкарні, то військова служба не для нього, бо в нього руки ніжні
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05.09.2024 01:03 Ответить
ТЦК поставлена одна задача-- Чи ви когось надасте в окоп...чи вас. Ось і все. Вони стараються на совість ..свою оригінальну.
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04.09.2024 19:12 Ответить
Це другорядне, там обіг грошей такий, що Ескобар у труні перевертається від заздрощів
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04.09.2024 19:51 Ответить
І саме через це ти третій рік успішно переховуєшся від страшного ТЦК на продавленому п'ятою точкою дивані .
Бла, бла, бла, язицюру не сточив?
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04.09.2024 23:33 Ответить
А ти де переховуєшся,чмо? Поза кутками,виглядаючи як би піднасрати під моїми коментарями? Тварина.
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05.09.2024 00:07 Ответить
Я рота свого, на відміну тебе не розкриваю, брудом військових на поливаю, на відміну від тебе, російського троля- недоумка.
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05.09.2024 00:28 Ответить
Це ти тцкашників військовими назвав,дебіл? Розкажи ще казочки що там всі поранені ветерани. Ідіот. Не розкриваєш рота,то і не розкривай. Мурло.
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05.09.2024 01:37 Ответить
Росіянин, коли до твоєї тушки доберуться українські військові, тон в тебе швидко змінеться.
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05.09.2024 01:57 Ответить
Та йди нах,тупа істота.
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05.09.2024 06:57 Ответить
Будеш розкривати вонючого рота на військових, будеш отримувати, чорноротий.
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05.09.2024 18:58 Ответить
та визнала чоловіка придатним до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах та медичних підрозділах. Джерело:
Ну кому вы чешете? Я тоже по закону только в подобных местах могу служить, а нач тцк всех без разбора отправляет в ПЕХОТУ. В частях давно матерятся на тцк
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04.09.2024 19:24 Ответить
а ти звідки знаєш, шо мобілізованмй
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04.09.2024 19:45 Ответить
Был на отправке. Нач тцк вешал лапшу что в учебку ПВО отправляют, а привезли в пехоту. Там назад отправили ибо 61-б
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04.09.2024 19:55 Ответить
ТЦК відправля покупцям, так само як і виведені позаштат в резервну роту приходять покупці і якщо в тебе обмежена придатність ніхто тебе в піхоту не зможе загнати без твоєї згоди
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04.09.2024 20:07 Ответить
С нашего автобуса из 30 человек 11 назад поехали. Я о том что нач тцк пофиг что у тебя там - гребут всех и отправляют в пехоту, ещё и брешут что в учебку ПВО. А в частях матерятся на тцк
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04.09.2024 20:17 Ответить
ОПГ ТЦК
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04.09.2024 19:28 Ответить
********
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05.09.2024 01:22 Ответить
Згідно із законом кожен чоловік від 25 до 60 років, якого ВЛК визнає здоровим, повинен стати на захист Батьківщини. Значить ТЦК мають право зловити будь-кого, вручити повістку і відправити на війну. Які проблеми?
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04.09.2024 19:29 Ответить
Проблема в тому, що перші в черзі на захист Батьківщини стоять саме діючі військовослужбовці, в тому числі військовослужбовці воєнкоматів (тцк).
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04.09.2024 19:35 Ответить
Норму закона,согласно которой ТЦК имеют право кого-то ловить,озвучьте будь ласка. Незаконно созданная контора,работники которой не имеют удостоверений согласно №1137-какие у них вообще права применять силу к гражданам?
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04.09.2024 19:45 Ответить
Але якщо за кірдоном то тцкуни тобі пікуй . А от учити уму разуму тих хто в Україні це "прапороносці " можуть
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04.09.2024 21:15 Ответить
В дурнiв завжди все просто i нєзамисловато.
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05.09.2024 01:24 Ответить
Лише провладні жополизи не бачить проблем.
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05.09.2024 02:37 Ответить
Мукачево-се сила, фатьове! ТЦК працює!
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04.09.2024 19:32 Ответить
КОЛИ ПОКАЗУЮТЬ БЕЗЗУБИХ ОРКІВ ПІД 60,ТО ТЕ САМЕ І В НАС.... І ДОХОДЯГИ В ПРЯМОМУ СЕНСІ ЦЬОГО СЛОВА ІДУТЬ НА НУЛЬ...НАШ ЗЕМЛЯК І БРОННІКА МАБУТЬ НЕ ОДЯГНУВ...БО ХОДИВ ТОДІ КОЛИ ВІТЕР ДУВ В СПИНУ.. А ВЛК ЗНІМАЮТЬ ВСІ ДІАГНОЗИ ЯКІ СТАВИЛИ В ОБЛАСТЯХ, БІЛЬШ ДОСВІДЧЕНІ ЛІКАРІ ... ЦЕ ТАКА ГАНЬБА ДЛЯ ЦІЄ ВЛАДИ НА ФОНІ ТОГО, ЩО БЛАТНІ ОТРИМАЛИ УБД,СИДЯЧІ У БАНІ ЧИ ЩЕ ДЕСЬ З ЯКИМОСЬ ШТАБНИКОМ-ОФІЦЕРОМ...ЇХ В РАЙОНАХ ШВИДКО ВИЧИСЛЯЮТЬ...
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04.09.2024 19:33 Ответить
Мої діти призивались племінники співслужівці і нікогог ніхто не чипав а як з,являється підарюга яке не хоче йти до війська бізнесмен недороблений то побили то не кормлять таким ****** з їхніми сосалками давать ***** і за грати з конфіскацією майна всієї родини
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04.09.2024 19:38 Ответить
До вас у ТЦК із принципу не беруть тих, хто навіть коми не вміє розставляти? Суворий професійний відбір?
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04.09.2024 19:45 Ответить
Чому б не почати це робити з цього кента?

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04.09.2024 19:46 Ответить
Він першим повиненн ідти на фронт-відпрацьовувати ордена.
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04.09.2024 19:47 Ответить
Але ж не йде. І ніяке ТЦК його не ловить.
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04.09.2024 19:49 Ответить
тцкашник - ти лайно собаче
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04.09.2024 20:01 Ответить
Людолови. Єдиний варіант - перепливати Тису
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04.09.2024 19:39 Ответить
В Тисі вже стільки ідіотів потопилося, що з них можна було ще одну Армію сформувати. ВІдслужили би і були би живі, а так ні.
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04.09.2024 19:46 Ответить
Хм втопилось 4ри десятка,а переплили сотні,чому без кінця лізуть в гірську ріку,бо ті кому вдалось дзвонять діляться досвідом.
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04.09.2024 20:21 Ответить
Ну ти і телепнув. Точно тцкун
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04.09.2024 21:17 Ответить
ну так мізків нема
треба гідрокостюм, спасжилет та надувна байдарка
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05.09.2024 09:40 Ответить
ТЦК подумали - «ух якого жирного гусака спіймали», видно ціну за відкуп заломили солідну
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04.09.2024 19:43 Ответить
Треба з кадирівцями домовлятись щоб отих бізнесменів їхніх дітей інше гімно що ховається відловлювали і проводили роз,яснювальну роботу через пляшку
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04.09.2024 19:46 Ответить
Так вам в кацапию надо,там куча таких как вы фанатов набутыливать. Кацапов подсознательно тянет к жопе и всем,что с ней связано,они же нация латентных п..сов.
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04.09.2024 20:13 Ответить
З жінкою навчися домовлятися, щоб тобі під тцкашне рило їсти насипала.
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04.09.2024 20:18 Ответить
З тебе першого і почнуть)
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04.09.2024 23:58 Ответить
Затули патякало, довбень.
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05.09.2024 01:28 Ответить
Як написав один чесний журналіст : Так палко хотіли бути європейською ******** ( з Правами та Свободами ) цивілізованою державою - і так хутко стали ..... Не важливо, ким ми себе вважаємо. Не важливо, ким ми хочемо здаватися. Важливо - ким ми погодились бути у своїй (?) власній (?) державі...
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04.09.2024 19:51 Ответить
територіальні центри корупції - смердюче лайно
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04.09.2024 19:59 Ответить
Книгарня з керівництвом, чекали, що їх, ХТОСЬ буде інший захищати, від орків сруських??
А воно, он, як неловко вийшло..
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04.09.2024 20:05 Ответить
Закордонний захиснику, змініть прапор
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04.09.2024 20:07 Ответить
Ви у Австрії кого від чого захищаєте? Не бажаєте повернутися в Українну в окоп?
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04.09.2024 20:28 Ответить
Звичайно, що Україну від московитів проклятих!!
Маємо, непогані результати, але то усе, по завершенню святкувань ПЕРЕМОГИ України!! Зараз, це недоречно…
Тримаймося, гуртом переможемо рашистів !!
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04.09.2024 21:48 Ответить
Як скажете, аби вам була радість!
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04.09.2024 20:09 Ответить
.... треба всіх аферистів із опзажиддя, які є зрадниками ,відправити хоч копати окопи.
Ми повинні бачити СПРАВЕДЛИВІСТЬ, що ідуть на війну і мєнти, і рішали, валютчики,....
Конфісковані кошти у цих аферистів треба направити на мотивацію ВОЇНАМ.
Необхідно залучити спеціалістів, які знають як повернути чоловіків із за кордону.... а не лякати совковими заборонами ...
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04.09.2024 20:18 Ответить
Я от дійсно не розумію зараз 100 тис тцк з них більшість не воювало згідно відповіді МО на запит, а постійно чути розмови що немає ким ротувати частини на передовій.... хоча уже є резерв в тилу орієнтовно 70 тис
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04.09.2024 20:47 Ответить
В ТЦК мають достовірні відомості, що Рябчук добровільно пішов на побиття, та слізно випросив, щоб його насильно там утримували.
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04.09.2024 21:06 Ответить
ТЦК виконує накази. І все. Прийде наказ нікого не бити - не будуть...
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04.09.2024 21:10 Ответить
Опг словила пацанчика книголюба, избили и запугали в военкомате, а потом заставили подписать бумаги под давлением. Коррупции нет, в тцк одни инвалиды после войны, а зеля самый лучший президент во вселенной. Кто думает иначе тот москаль или агент кремля!😂
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04.09.2024 22:03 Ответить
Навіщо вони пишуть заяву, що немає претензій? А якщо не напишеш, що буде? Що значить фізичне насилля? Ну хай вбивають, все рівно злочинні дії не треба підтримувати.
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04.09.2024 23:57 Ответить
Не розумію, що значить погрози, та фізичне насилля.? А ж цікаво стало, як це виглядає. Що вони кажуть , як залякують, як б'ють?
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05.09.2024 00:08 Ответить
А ти тих всих вiдео не бачив, нi? Живеш в Маня- мiркє ?
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05.09.2024 01:33 Ответить
Я всі відео бачив, але вони були на вулиці. Я маю на увазі, в ТЦК всередині. що відбувається?
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05.09.2024 02:39 Ответить
Телефони відбирають.
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05.09.2024 19:59 Ответить
так отож...Просто цікаво ,як дорослу поважну людину, яка життя прожила, можно до чогось змусити?? Що вони голки під нігті вгонять, чи струмом як рашисти б'ють, що наврядчі...
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05.09.2024 20:12 Ответить
Просто платити бабло не хотів.
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05.09.2024 02:39 Ответить
Побував у нашому Мукачівському ТЦК і вийшов живий?
Най ся радує!
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05.09.2024 23:02 Ответить
 
 