Книжный магазин "Книжковий Лев" заявил об избиении ее владельца Рябчука. ДОКУМЕНТ
В книжном магазине "Книжковий Лев" заявили, что ее основателя и совладельца Александра Рябчука задержали пограничники и доставили в Мукачевский ТЦК и СП. Книжный магазин утверждает, что там Рябчука избили и удерживают.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу магазина.
В сообщении говорится, что Рябчука задержали на вокзале пограничники, после чего "связь с ним оборвалась". Позже удалось выяснить, что мужчину передали работникам Мукачевского районного ТЦК и СП, которые отвезли его на прохождение ВВК.
Также отмечается, что у Рябчука - проблемы со здоровьем, а в больнице, где тот проходил медосмотр, не было всех нужных врачей. Когда же он пытался обжаловать решение ВВК и требовал выдать ему повестку "должным образом", работники военкомата "применили физическую силу" к нему и его жене, которая была с ним.
Жена вызвала полицию и написала заявление об избиении, но, как говорят в магазине, Александра заставили написать заявление, что тот не имеет претензий к ТЦК. Это якобы также снимали на видео. Жене же угрожали физическим насилием, требуя забрать заявление. Самого Рябчука якобы до сих пор удерживают в ТЦК. Также с ним нет стабильной связи.
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В Закарпатском областном ТЦК заявили, что Рябчук не обновил военно-учетные данные. Когда же его направили на ВВК - та признала мужчину годным к службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах и медицинских подразделениях.
Там также рассказали, что мужчина требовал прислать ему повестку по месту жительства, однако в ТЦК уверяют, что в соответствии с правительственным постановлением могут призывать граждан независимо от места пребывания на воинском учете.
Также там отрицали, что применяли насилие к Рябчуку, он сам после консультации с адвокатом написал заявление об отсутствии претензий к работникам ТЦК. Сейчас его направили в учебный центр.
Однако соучредитель книжного магазина Екатерина Иванова отрицает, что Рябчук не имел обновленных данных. Она опубликовала скриншот из его приложения "Резерв+", где указано, что он обновил свои данные в Печерском РТЦК в городе Киеве.
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********..о зачухалось, так ти об дверцята хліву його краще потри, ефект ліпший буде.
Озброєнні військові б'ють в тилу цивільних, а тракторист Петро який автомат по телевізору бачив має іти воювати.
За сумарно 3 дні проведенні у ТЦК і 4 - на ВЛК я бачив тілько одного ветерана з пораненням у охороні ВЛК і ще один на ВЛК силів в товстих окулярах - тобто - не ветеран, але й явно не здоровий.
Всі інші - зовннішнньо здорові кремезні хлопці, а по кабінетах ТЦК - такі собі щойно з барбершопу молодикі, які ніколи ніде не воювали.
Якщо дані о
Бла, бла, бла, язицюру не сточив?
Ну кому вы чешете? Я тоже по закону только в подобных местах могу служить, а нач тцк всех без разбора отправляет в ПЕХОТУ. В частях давно матерятся на тцк
треба гідрокостюм, спасжилет та надувна байдарка
А воно, он, як неловко вийшло..
Маємо, непогані результати, але то усе, по завершенню святкувань ПЕРЕМОГИ України!! Зараз, це недоречно…
Тримаймося, гуртом переможемо рашистів !!
Ми повинні бачити СПРАВЕДЛИВІСТЬ, що ідуть на війну і мєнти, і рішали, валютчики,....
Конфісковані кошти у цих аферистів треба направити на мотивацію ВОЇНАМ.
Необхідно залучити спеціалістів, які знають як повернути чоловіків із за кордону.... а не лякати совковими заборонами ...
Най ся радує!