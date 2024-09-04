Книжный магазин "Книжковий Лев" заявил об избиении ее владельца Рябчука. ДОКУМЕНТ

В книжном магазине "Книжковий Лев" заявили, что ее основателя и совладельца Александра Рябчука задержали пограничники и доставили в Мукачевский ТЦК и СП. Книжный магазин утверждает, что там Рябчука избили и удерживают.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу магазина.

В сообщении говорится, что Рябчука задержали на вокзале пограничники, после чего "связь с ним оборвалась". Позже удалось выяснить, что мужчину передали работникам Мукачевского районного ТЦК и СП, которые отвезли его на прохождение ВВК.

Также отмечается, что у Рябчука - проблемы со здоровьем, а в больнице, где тот проходил медосмотр, не было всех нужных врачей. Когда же он пытался обжаловать решение ВВК и требовал выдать ему повестку "должным образом", работники военкомата "применили физическую силу" к нему и его жене, которая была с ним.

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Жена вызвала полицию и написала заявление об избиении, но, как говорят в магазине, Александра заставили написать заявление, что тот не имеет претензий к ТЦК. Это якобы также снимали на видео. Жене же угрожали физическим насилием, требуя забрать заявление. Самого Рябчука якобы до сих пор удерживают в ТЦК. Также с ним нет стабильной связи.

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В Закарпатском областном ТЦК заявили, что Рябчук не обновил военно-учетные данные. Когда же его направили на ВВК - та признала мужчину годным к службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах и медицинских подразделениях.

Там также рассказали, что мужчина требовал прислать ему повестку по месту жительства, однако в ТЦК уверяют, что в соответствии с правительственным постановлением могут призывать граждан независимо от места пребывания на воинском учете.

Также там отрицали, что применяли насилие к Рябчуку, он сам после консультации с адвокатом написал заявление об отсутствии претензий к работникам ТЦК. Сейчас его направили в учебный центр.

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Однако соучредитель книжного магазина Екатерина Иванова отрицает, что Рябчук не имел обновленных данных. Она опубликовала скриншот из его приложения "Резерв+", где указано, что он обновил свои данные в Печерском РТЦК в городе Киеве.

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