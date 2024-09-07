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Представители ТЦК избили мужчину в Харькове: в военкомате говорят, что назначено служебное расследование, а военнообязанного отправили на ВВК. ВИДЕО

В социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащими и двумя гражданскими лицами. В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК и СП.

Что говорят в ТЦК и СП?

Как отмечается, инцидент произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения. Граждане, нарушая требования действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования о предоставлении документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта, начал неприлично оскорблять военнослужащего.

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Один из гражданских получил направление на ВВК

"Для урегулирования конфликта и осуществления административного задержания был вызван наряд полиции. Граждане были доставлены в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Установлено, что один из мужчин является военнообязанным, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

Назначено служебное расследование

Также отмечается, что командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий - участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных.

Также смотрите: В Одессе произошел конфликт между ТЦК и мужчинами: В военкомате говорят, что мужчины напали на военных. ВИДЕО

"Проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, которые осуществляют оповещение граждан", - отмечают в ТЦК.

Автор: 

избиение (9802) Харьков (7515) ТЦК (537)


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Топ комментарии
+43
Ой, знову яка неприємна тема для режиму. Зараз набіжуть дерьмаковські боти типу танчика та дуста та почнуть(згідно методички звісно) розповідати які там всі герої-патріоти в тому тцк.
По темі - розслідування закінчиться нічим, як завжди, свавілля буде і далі практикуватись.
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07.09.2024 09:43
+35
Виправдовувати злочин ( а на відео БЕЗСУМНІВНО зафіксовано ЗЛОЧИН) - є не меншим злочином. Тупа курка
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07.09.2024 09:52
+28
Це тiльки один випадок,який знато на камеру! А скiльки таких не знятих на камеру?
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07.09.2024 09:44
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Такі борзі потрібні на фронті. Там борзоту швидко лікують
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07.09.2024 11:07 Ответить
а ти на фронті, борзий ти наш?
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07.09.2024 11:39 Ответить
Так я "фільтрую базар" і не погрожую незнайомим людям
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07.09.2024 11:45 Ответить
от і фільтруй. молодець.
а на своїй кухні можеш хоч пердіти за вечеряю.
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07.09.2024 11:49 Ответить
до речі, за розповсюдження неправдивою інформації та дискредитацію ЗСУ під час військового стану - можна непогано так сісти на нари.

це не погроза - це нагадування.

Хоча мені пофіг, як ти там це розцінюєш.
Дивись, щоб потім не ридав з "перехватчиком", "Yurii_S".
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07.09.2024 11:56 Ответить
чувак, тобі вже все сказали.
Думай, якщо є чим.
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07.09.2024 12:06 Ответить
До сраки ті "службові розслідування" .Сотні випадків побиття,бусифікації та смертей людей в ТЦК.Де кримінальні справи?
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07.09.2024 11:33 Ответить
факти в студію, про "сотні випадків".
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07.09.2024 11:37 Ответить
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Державне бюро розслідувань http://t.me/c/1435738926/4573 розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації.

https://chas.news/news/zlovzhivannya-posadovtsiv-ttsk-pid-chas-mobilizatsii-skilki-sprav-rozsliduyut-pravoohorontsi

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07.09.2024 13:16 Ответить
Ти тут не передергивай.

Ти писало про сотни случаев бусификации, так давай факти про бусификацию.

Что, наврало, падло?
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10.09.2024 15:17 Ответить
Ти тут щось писало, то тоді послухай військових

https://x.com/i/status/1793171627926057402
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10.09.2024 15:40 Ответить
Послухав. Розмовляє собі якійсь чел. І що?

Ти мені замість фактов, балачки чувака якогось. Нах він мені потрібен?

І ще раз запитую того чела, которий писав про "Сотні випадків побиття,бусифікації та смертей людей".

Так фактів ніхто й не надав. кацапів багато на цензор залазять, от і усі факти.
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10.09.2024 15:49 Ответить
То не чел, а відомий український діючий офіцер ЗСУ

https://x.com/i/status/1793172229397598526
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10.09.2024 15:51 Ответить
І що з того? Чому цій балтології можна вірити?
А поруч Мосейчук, котра брехала про Порошенка.

А там де Мосейчук, там брехня.

І, до речі, а чому ж чел в прокуратуру не подав скаргу, а тільки розповідаю хєрню якусь.
Чому я повинен вірити: бла-бла-бла-бла-бла?
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10.09.2024 15:55 Ответить
Для неї інтерв'ю було не дуже приємне, бо про Зеленського вона теж почула не те, що очікувала.

80 тис в СЗЧ і це те, що визнають, тому немає про що говорити.
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10.09.2024 16:02 Ответить
перед тим, як запрошувати на інтерв'ю, вони узгоджують усі гострі моменти, котрі можуть бути.
ти що, дитина, що таке не знаєш?

справа в іншому - створити хаос.
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10.09.2024 16:21 Ответить
І звідки беруться ці СЗЧшники? Може то добровольці?

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10.09.2024 15:44 Ответить
Ти подолякобот, чи зеленобот?)
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07.09.2024 13:47 Ответить
ГАВНО - суто кацапька назва.

Так, на росії все ГАВНО!
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07.09.2024 10:53 Ответить
В даному випадку слід дочекатися службового розслідування.

Просто так тільки кацапа могли відкіздити, ну, тоді ТЦК ще й більший Респект!
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07.09.2024 10:55 Ответить
Вибачте, Ви відео дивилися? Під яким зараз коментуєте? То що там "службово розслідувати", що саме Вам незрозуміло? Ви нагадуєте небензю, лаврова, какашенкова: вони поціліли ракетою у житловий будинок та кажуть: там була база Азова. Вбило сторічного дід - "він був нацист". В Вас так само: "бити можуть лише кацапа", навіть не віддупляєте що йдеться насамперед про громадянина України.
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07.09.2024 14:45 Ответить
Ах ви про відео? А воно повне, чи тільки обрізочок.

Так що, стули пельку.
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10.09.2024 15:19 Ответить
Чергова МАЯЧНЯ, від ідіотів-дристунів у мережах!!
На територіях ТОТ ОРДЛО, рашисти отих ЖДУНІВ, уже давно на передову відправили!!!
А в Україні, вони чекають на московитів, щоб орки, асфабаділі їх, ат нацикаф… І соплі по щоках розмазують… на ТІК-ТОК….!,
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07.09.2024 10:57 Ответить
Так тут кацапня й розводить "зраду", при повному потуранні адміністрації форуму.
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07.09.2024 11:00 Ответить
Так ми воюємо за те, щоб у нас, як у кацапів було? Он воно що... До чого тут кацапи, якщо тут обговорення відео, як люди в формі когось побили ногами. Може хоч розібратися треба, що сталося. А то у вас, як військовий - то презумпція невинуватості. А нещодавно майор застрелив прикордонника
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07.09.2024 11:11 Ответить
Вони просто проплачені дибіли. Ну або безкоштовні ідіоти
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07.09.2024 11:21 Ответить
і знову самокритично, кацап!
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07.09.2024 11:34 Ответить
А звідки ти знаєш, як у кацапів?
Ти що, кацап?
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07.09.2024 11:33 Ответить
А говорят что у нас все ТЦКшники сидящие по тылам инвалиды и особо раненные. А тут вон какие бравые бойцы. И за что его побили? Не хотел в полтавское военное училище залезать? Или не хотел вместо мусоров и ТЦКшников идти в окопы?
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07.09.2024 11:07 Ответить
Хочеш сказати, що МО видає пропутінські накази, які регламентують роботу співробітників ТЦК, тому ТЦКшники їх не виконують?
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07.09.2024 11:17 Ответить
В бригаді **********-винищувачів)
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07.09.2024 11:22 Ответить
хто ти такий? чому тебе це так цікавить? я розумію, у вас там на болотах так заведено пхати своє свиняче рило в чужий город.
Стосовно ухилянтів я б їх не мобілізував бо з них толку буде мало - залучати, примусово до будівництва фортифікацій і відмітку в паспорт УХИЛЯНТ
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07.09.2024 12:15 Ответить
Під новиною, як старша солдатка (чи пацанка) із воєнкомата погоріла на тому, що взяла хабар 13000 баксів майже не було коментарів. Бо невигідна тема - одразу руйнується міф про "бравих військових ТЦК". Когнітивний дисонанс виникає. Ах, гроші у багажник авто співробітниці воєнкомата підкинув... путін
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07.09.2024 11:29 Ответить
Зєля все робить на шкоду. Замість, щоб агітувати, забезпечувати всім необхідним війська, робити власну зброю і повернути Залужного з його генералами у війська, зєля демотивує людей.

Зєлю геть. Вибори
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07.09.2024 11:19 Ответить
Ну, так піди до Зелі й скажи йому це.
Що ти тут пердьож з соплями влаштував?
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07.09.2024 11:40 Ответить
Зєля? Шифруєся? Після виборів тобі навіть тікати не буде куди. Хіба, що клоуном у Ростов.
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07.09.2024 11:56 Ответить
канєчна шифруюся, а як же ж?

ти ж коли біля мене стояв, у тебе аж слбози радості навернулися на очах, що я тобі дав свої мешти поцілувати.

Не пам'яташ, Івашка ти прикізданутий.
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07.09.2024 12:05 Ответить
sulima ivan - кремлівський бот
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07.09.2024 18:08 Ответить
Вангую расследование ничем не закончится.
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07.09.2024 11:20 Ответить
закінчиться тим, що ухилянт розповість правду, як він паплюжив ЗСУ.
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07.09.2024 11:41 Ответить
"распялі мальчіков у трусіках,подлиє укронацисти"😂
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07.09.2024 11:36 Ответить
харківському ватану зробили фізичне зауваження )) його місто знищують, а воно ховається від призову
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07.09.2024 11:41 Ответить
Тільки таке чмо як ти може судити других людей
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07.09.2024 13:29 Ответить
Тільки таке чмо кацапське як ти може судити других людей )) і відмазувати ухилянтів ))
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07.09.2024 14:17 Ответить
А от ховався б, як Ви, в Естонії - був би красава.
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07.09.2024 14:49 Ответить
хто ховається ? )) я тут живу )) а ти де ховаєшься, чому не в окопі , ухилянт ? )) чому захищаєш ватанів, яких ТЦК запрошує на співбесіду ? ))
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07.09.2024 17:16 Ответить
Ці віслюки не розуміють, що війна рано чи пізно скінчиться. Але люди все пам'ятають, хто робив злочинні дії. Наприклад, тих працівників ТЦК, хто таке робив -не будуть брать на роботу, їхніх жінок теж. їх детей будуть цькувати у школі...
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07.09.2024 12:26 Ответить
А зрадника України - Сергія Шешеня - розстріляють
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07.09.2024 18:10 Ответить
Дивися, це свіжі зйомки з українського фітнес центру, набитий молоддю, яка тягає штанги, в них війни немає ,а я хворий дід ,повинен воювати ,йдить нахер)
https://youtu.be/Ahd8UX10PHkhttps://youtu.be/Ahd8UX10PHk
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08.09.2024 01:23 Ответить
Прийдуть буряти - на Польщу тягнути будуть і не питати... Ой.
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07.09.2024 12:41 Ответить
На Харьков падают бомбы. Там нужно мобилизовать всё мужское население.
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07.09.2024 13:01 Ответить
Ти Мобілізувалось ???
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07.09.2024 13:30 Ответить
ватан харківський ?? підвальний поЦреот ? ))
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07.09.2024 14:18 Ответить
Інша справа - естоньский патріот.
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07.09.2024 14:50 Ответить
ні колай-ні дворай )) я допомогаю ЗСУ, сплачую податки в Україні з банковських вкладів (18+1,5%), плачу податки у Європі, що фінансує Україну, та тебе, ватана зеленого харківського, щоб ти не здох...
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07.09.2024 15:09 Ответить
Таких умовних 'айтішнегів' як ти дофіга і трошки, але треба совість мати, і не ******* що всі інші хай воюють за тебе раз ти такий 'безцінний' на економічному фронті. ******* зручно відбашляти і обзивати інших сцикунами, відправляючи на смерть.
Якщо всіх- то треба Всіх, а не видумувати відмази. Бо в кожного теж знайдеться як не волонтерство, то депутатство або важливе опікунство.
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07.09.2024 23:28 Ответить
та я ж не проти )) але у данному випадку - конкретний випадок - харківського ватана пресує ТЦК - якщо в нього все гаразд з документами - наврядше він отримав би по пиці )) а тут ухилянт ))

я те ж не проти отримати повістку - хай надсилають, свої дані у Резерв+ відновив, я не в розшуку ... але я 17 років не живу в Україні, а його місце майже кожного дня ******** ... але ж воно вірна посіпака зе та Гепи та Допи ))
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07.09.2024 23:32 Ответить
Иди на ***, чмо. Я отвоевался. Тебе бы там побывать.
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07.09.2024 14:33 Ответить
ти ще живий - тоді йди знову - чи ти сцикло ? ))
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07.09.2024 15:07 Ответить
шо ти мовчиш, кацап москворотий ? )) за кого воював, за Гепу та Допу? За Яника та Мертветчука ??
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07.09.2024 17:08 Ответить
Давай фото в студию, как ты отвоевался. Деды воевали?
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07.09.2024 18:11 Ответить
Ответ типичного быдлугана ..Собственно чего ожидать от быдла которое хочет мобилизировать весь Харьков
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08.09.2024 00:39 Ответить
а ти як хотів, узкощелепий ? )) що б я повернувся з ЕС та НАТО тебе захищати ? )) чи харківські ватани це каста недоторканих ? )) ви ж потім знову будете голосувати за Яника, Гепу, Допу, Кушнарьова, Зеленого чотирижди ухилянта ))) Чи можете тебе в НАТО запросити, що б за тебе воювали американці, німці, поляки ? а ти хитродупий будеш своє гузно на дивані тримати ? ))
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08.09.2024 00:54 Ответить
Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла!

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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07.09.2024 13:38 Ответить
Дивно, що ця молодь ще не в ЗСУ. Нехай за них діди воюють ?
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07.09.2024 13:40 Ответить
Уся Україна в окупації, тільки окупанти різні.
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07.09.2024 14:36 Ответить
Між молотом і ковадлом, головне вижити будь яким чином.
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07.09.2024 14:42 Ответить
на жаль, варіантів більше немає: або силою заганяти обісцяних, так званих чоловіків, або кацапи це зроблять з усією Україною, тільки результат тоді буде із смертельними наслідками для всіх
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07.09.2024 14:53 Ответить
Взагалі то потрібно відправити постраждалого на судово- медичне обстеження , а не на влк.
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07.09.2024 15:11 Ответить
постраждалого мальчіка в трусіках?
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07.09.2024 18:13 Ответить
В моем городе два дня бусинки заезжие с других обл.Медкомисия ночью в больнице 2 врача и едеш на полигон.
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07.09.2024 16:46 Ответить
1. Держава дає право на силу.
2. Держава не бачить що сила була застосована.
3. Для всіх інших - вам, без варіантів.
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07.09.2024 19:14 Ответить
тцк-куни героїчно захищають собі подібне бидло яке безкарно викрадає українців по серед білого дня, хто може гарантувати що викрадених не відвезли кудись на підвал катувати чи в ліс вбивати, с*ки й*бані зустрінемось на вулицях живими я нікого не відпущу!
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07.09.2024 21:17 Ответить
Такі навіюють. Оце правова держава, без питань.
Слава Богу, що я списався, через два з половиною роки служби.
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07.09.2024 21:48 Ответить
Яке нах службове розслідування? Це чистий кримінал і всі троє повинні вже бути в СІЗО.
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07.09.2024 21:54 Ответить
Дивна тут публіка.

Ухиляння від військової служби під час війни на виживання , є найтяжчим злочином.
Причому у всіх країнах. Навіть в мирний час.
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07.09.2024 22:33 Ответить
Оці тцк-шники тилові потім будуть вашим онукам в тролейбусі кричати щоб діти поступились місцем 'вєтєрану' який в танку горів, і пенсію будуть отримувать в два рази більшу ніж справжні фронтовики. Знаємо. Бачили.
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07.09.2024 23:21 Ответить
ГЕсТАпО ЛютуеТ как не всебя☠ эт уже европа или еще нЕ ❓
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08.09.2024 03:06 Ответить
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