Представители ТЦК избили мужчину в Харькове: в военкомате говорят, что назначено служебное расследование, а военнообязанного отправили на ВВК. ВИДЕО

В социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащими и двумя гражданскими лицами. В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК и СП.

Что говорят в ТЦК и СП?

Как отмечается, инцидент произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения. Граждане, нарушая требования действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования о предоставлении документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта, начал неприлично оскорблять военнослужащего.

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Один из гражданских получил направление на ВВК

"Для урегулирования конфликта и осуществления административного задержания был вызван наряд полиции. Граждане были доставлены в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Установлено, что один из мужчин является военнообязанным, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

Назначено служебное расследование

Также отмечается, что командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий - участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных.

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"Проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, которые осуществляют оповещение граждан", - отмечают в ТЦК.