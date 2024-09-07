Представители ТЦК избили мужчину в Харькове: в военкомате говорят, что назначено служебное расследование, а военнообязанного отправили на ВВК. ВИДЕО
В социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащими и двумя гражданскими лицами. В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК и СП.
Что говорят в ТЦК и СП?
Как отмечается, инцидент произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения. Граждане, нарушая требования действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования о предоставлении документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта, начал неприлично оскорблять военнослужащего.
Один из гражданских получил направление на ВВК
"Для урегулирования конфликта и осуществления административного задержания был вызван наряд полиции. Граждане были доставлены в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Установлено, что один из мужчин является военнообязанным, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.
Назначено служебное расследование
Также отмечается, что командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий - участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных.
"Проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, которые осуществляют оповещение граждан", - отмечают в ТЦК.
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а на своїй кухні можеш хоч пердіти за вечеряю.
це не погроза - це нагадування.
Хоча мені пофіг, як ти там це розцінюєш.
Дивись, щоб потім не ридав з "перехватчиком", "Yurii_S".
Думай, якщо є чим.
https://chas.news/news/zlovzhivannya-posadovtsiv-ttsk-pid-chas-mobilizatsii-skilki-sprav-rozsliduyut-pravoohorontsi
Ти писало про сотни случаев бусификации, так давай факти про бусификацию.
Что, наврало, падло?
https://x.com/i/status/1793171627926057402
Ти мені замість фактов, балачки чувака якогось. Нах він мені потрібен?
І ще раз запитую того чела, которий писав про "Сотні випадків побиття,бусифікації та смертей людей".
Так фактів ніхто й не надав. кацапів багато на цензор залазять, от і усі факти.
https://x.com/i/status/1793172229397598526
А поруч Мосейчук, котра брехала про Порошенка.
А там де Мосейчук, там брехня.
І, до речі, а чому ж чел в прокуратуру не подав скаргу, а тільки розповідаю хєрню якусь.
Чому я повинен вірити: бла-бла-бла-бла-бла?
80 тис в СЗЧ і це те, що визнають, тому немає про що говорити.
ти що, дитина, що таке не знаєш?
справа в іншому - створити хаос.
Так, на росії все ГАВНО!
Просто так тільки кацапа могли відкіздити, ну, тоді ТЦК ще й більший Респект!
Так що, стули пельку.
На територіях ТОТ ОРДЛО, рашисти отих ЖДУНІВ, уже давно на передову відправили!!!
А в Україні, вони чекають на московитів, щоб орки, асфабаділі їх, ат нацикаф… І соплі по щоках розмазують… на ТІК-ТОК….!,
Ти що, кацап?
Стосовно ухилянтів я б їх не мобілізував бо з них толку буде мало - залучати, примусово до будівництва фортифікацій і відмітку в паспорт УХИЛЯНТ
Зєлю геть. Вибори
Що ти тут пердьож з соплями влаштував?
ти ж коли біля мене стояв, у тебе аж слбози радості навернулися на очах, що я тобі дав свої мешти поцілувати.
Не пам'яташ, Івашка ти прикізданутий.
https://youtu.be/Ahd8UX10PHkhttps://youtu.be/Ahd8UX10PHk
Якщо всіх- то треба Всіх, а не видумувати відмази. Бо в кожного теж знайдеться як не волонтерство, то депутатство або важливе опікунство.
я те ж не проти отримати повістку - хай надсилають, свої дані у Резерв+ відновив, я не в розшуку ... але я 17 років не живу в Україні, а його місце майже кожного дня ******** ... але ж воно вірна посіпака зе та Гепи та Допи ))
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
2. Держава не бачить що сила була застосована.
3. Для всіх інших - вам, без варіантів.
Слава Богу, що я списався, через два з половиною роки служби.
Ухиляння від військової служби під час війни на виживання , є найтяжчим злочином.
Причому у всіх країнах. Навіть в мирний час.