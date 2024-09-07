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Представники ТЦК побили чоловіка в Харкові: у військкоматі кажуть, що призначено службове розслідування, а військовозобов’язаного відправили на ВЛК. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцями та двома цивільними особами. У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК та СП.

Що кажуть у ТЦК та СП?

Як зазначається,  інцидент стався 6 вересня у місті Харків під час роботи групи оповіщення. Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатський ТЦК заперечив побиття мобілізованого до смерті: У нього стався інфаркт

Один з цивільних отримав направлення на ВЛК

"Для урегулювання конфлікту та здійснення адміністративного затримання було викликано наряд поліції. Громадян було доставлено до РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Встановлено, що один із чоловіків є військовозобов'язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

Призначено службове розслідування

Також зазначається, що командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних.

Також дивіться: В Одесі стався конфлікт між ТЦК та чоловіками: У військкоматі кажуть про напад на військових. ВIДЕО

"Проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян", - наголошують у ТЦК.

Автор: 

побиття (939) Харків (5631) ТЦК та СП (580)


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Топ коментарі
+43
Ой, знову яка неприємна тема для режиму. Зараз набіжуть дерьмаковські боти типу танчика та дуста та почнуть(згідно методички звісно) розповідати які там всі герої-патріоти в тому тцк.
По темі - розслідування закінчиться нічим, як завжди, свавілля буде і далі практикуватись.
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07.09.2024 09:43
+35
Виправдовувати злочин ( а на відео БЕЗСУМНІВНО зафіксовано ЗЛОЧИН) - є не меншим злочином. Тупа курка
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07.09.2024 09:52
+28
Це тiльки один випадок,який знато на камеру! А скiльки таких не знятих на камеру?
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07.09.2024 09:44
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Такі борзі потрібні на фронті. Там борзоту швидко лікують
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07.09.2024 11:07 Відповісти
а ти на фронті, борзий ти наш?
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07.09.2024 11:39 Відповісти
Так я "фільтрую базар" і не погрожую незнайомим людям
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07.09.2024 11:45 Відповісти
от і фільтруй. молодець.
а на своїй кухні можеш хоч пердіти за вечеряю.
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07.09.2024 11:49 Відповісти
до речі, за розповсюдження неправдивою інформації та дискредитацію ЗСУ під час військового стану - можна непогано так сісти на нари.

це не погроза - це нагадування.

Хоча мені пофіг, як ти там це розцінюєш.
Дивись, щоб потім не ридав з "перехватчиком", "Yurii_S".
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07.09.2024 11:56 Відповісти
чувак, тобі вже все сказали.
Думай, якщо є чим.
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07.09.2024 12:06 Відповісти
До сраки ті "службові розслідування" .Сотні випадків побиття,бусифікації та смертей людей в ТЦК.Де кримінальні справи?
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07.09.2024 11:33 Відповісти
факти в студію, про "сотні випадків".
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07.09.2024 11:37 Відповісти
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Державне бюро розслідувань http://t.me/c/1435738926/4573 розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації.

https://chas.news/news/zlovzhivannya-posadovtsiv-ttsk-pid-chas-mobilizatsii-skilki-sprav-rozsliduyut-pravoohorontsi

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07.09.2024 13:16 Відповісти
Ти тут не передергивай.

Ти писало про сотни случаев бусификации, так давай факти про бусификацию.

Что, наврало, падло?
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10.09.2024 15:17 Відповісти
Ти тут щось писало, то тоді послухай військових

https://x.com/i/status/1793171627926057402
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10.09.2024 15:40 Відповісти
Послухав. Розмовляє собі якійсь чел. І що?

Ти мені замість фактов, балачки чувака якогось. Нах він мені потрібен?

І ще раз запитую того чела, которий писав про "Сотні випадків побиття,бусифікації та смертей людей".

Так фактів ніхто й не надав. кацапів багато на цензор залазять, от і усі факти.
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10.09.2024 15:49 Відповісти
То не чел, а відомий український діючий офіцер ЗСУ

https://x.com/i/status/1793172229397598526
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10.09.2024 15:51 Відповісти
І що з того? Чому цій балтології можна вірити?
А поруч Мосейчук, котра брехала про Порошенка.

А там де Мосейчук, там брехня.

І, до речі, а чому ж чел в прокуратуру не подав скаргу, а тільки розповідаю хєрню якусь.
Чому я повинен вірити: бла-бла-бла-бла-бла?
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10.09.2024 15:55 Відповісти
Для неї інтерв'ю було не дуже приємне, бо про Зеленського вона теж почула не те, що очікувала.

80 тис в СЗЧ і це те, що визнають, тому немає про що говорити.
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10.09.2024 16:02 Відповісти
перед тим, як запрошувати на інтерв'ю, вони узгоджують усі гострі моменти, котрі можуть бути.
ти що, дитина, що таке не знаєш?

справа в іншому - створити хаос.
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10.09.2024 16:21 Відповісти
І звідки беруться ці СЗЧшники? Може то добровольці?

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10.09.2024 15:44 Відповісти
Ти подолякобот, чи зеленобот?)
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07.09.2024 13:47 Відповісти
ГАВНО - суто кацапька назва.

Так, на росії все ГАВНО!
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07.09.2024 10:53 Відповісти
В даному випадку слід дочекатися службового розслідування.

Просто так тільки кацапа могли відкіздити, ну, тоді ТЦК ще й більший Респект!
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07.09.2024 10:55 Відповісти
Вибачте, Ви відео дивилися? Під яким зараз коментуєте? То що там "службово розслідувати", що саме Вам незрозуміло? Ви нагадуєте небензю, лаврова, какашенкова: вони поціліли ракетою у житловий будинок та кажуть: там була база Азова. Вбило сторічного дід - "він був нацист". В Вас так само: "бити можуть лише кацапа", навіть не віддупляєте що йдеться насамперед про громадянина України.
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07.09.2024 14:45 Відповісти
Ах ви про відео? А воно повне, чи тільки обрізочок.

Так що, стули пельку.
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10.09.2024 15:19 Відповісти
Чергова МАЯЧНЯ, від ідіотів-дристунів у мережах!!
На територіях ТОТ ОРДЛО, рашисти отих ЖДУНІВ, уже давно на передову відправили!!!
А в Україні, вони чекають на московитів, щоб орки, асфабаділі їх, ат нацикаф… І соплі по щоках розмазують… на ТІК-ТОК….!,
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07.09.2024 10:57 Відповісти
Так тут кацапня й розводить "зраду", при повному потуранні адміністрації форуму.
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07.09.2024 11:00 Відповісти
Так ми воюємо за те, щоб у нас, як у кацапів було? Он воно що... До чого тут кацапи, якщо тут обговорення відео, як люди в формі когось побили ногами. Може хоч розібратися треба, що сталося. А то у вас, як військовий - то презумпція невинуватості. А нещодавно майор застрелив прикордонника
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07.09.2024 11:11 Відповісти
Вони просто проплачені дибіли. Ну або безкоштовні ідіоти
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07.09.2024 11:21 Відповісти
і знову самокритично, кацап!
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07.09.2024 11:34 Відповісти
А звідки ти знаєш, як у кацапів?
Ти що, кацап?
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07.09.2024 11:33 Відповісти
А говорят что у нас все ТЦКшники сидящие по тылам инвалиды и особо раненные. А тут вон какие бравые бойцы. И за что его побили? Не хотел в полтавское военное училище залезать? Или не хотел вместо мусоров и ТЦКшников идти в окопы?
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07.09.2024 11:07 Відповісти
Хочеш сказати, що МО видає пропутінські накази, які регламентують роботу співробітників ТЦК, тому ТЦКшники їх не виконують?
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07.09.2024 11:17 Відповісти
В бригаді **********-винищувачів)
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07.09.2024 11:22 Відповісти
хто ти такий? чому тебе це так цікавить? я розумію, у вас там на болотах так заведено пхати своє свиняче рило в чужий город.
Стосовно ухилянтів я б їх не мобілізував бо з них толку буде мало - залучати, примусово до будівництва фортифікацій і відмітку в паспорт УХИЛЯНТ
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07.09.2024 12:15 Відповісти
Під новиною, як старша солдатка (чи пацанка) із воєнкомата погоріла на тому, що взяла хабар 13000 баксів майже не було коментарів. Бо невигідна тема - одразу руйнується міф про "бравих військових ТЦК". Когнітивний дисонанс виникає. Ах, гроші у багажник авто співробітниці воєнкомата підкинув... путін
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07.09.2024 11:29 Відповісти
Зєля все робить на шкоду. Замість, щоб агітувати, забезпечувати всім необхідним війська, робити власну зброю і повернути Залужного з його генералами у війська, зєля демотивує людей.

Зєлю геть. Вибори
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07.09.2024 11:19 Відповісти
Ну, так піди до Зелі й скажи йому це.
Що ти тут пердьож з соплями влаштував?
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07.09.2024 11:40 Відповісти
Зєля? Шифруєся? Після виборів тобі навіть тікати не буде куди. Хіба, що клоуном у Ростов.
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07.09.2024 11:56 Відповісти
канєчна шифруюся, а як же ж?

ти ж коли біля мене стояв, у тебе аж слбози радості навернулися на очах, що я тобі дав свої мешти поцілувати.

Не пам'яташ, Івашка ти прикізданутий.
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07.09.2024 12:05 Відповісти
sulima ivan - кремлівський бот
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07.09.2024 18:08 Відповісти
Вангую расследование ничем не закончится.
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07.09.2024 11:20 Відповісти
закінчиться тим, що ухилянт розповість правду, як він паплюжив ЗСУ.
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07.09.2024 11:41 Відповісти
"распялі мальчіков у трусіках,подлиє укронацисти"😂
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07.09.2024 11:36 Відповісти
харківському ватану зробили фізичне зауваження )) його місто знищують, а воно ховається від призову
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07.09.2024 11:41 Відповісти
Тільки таке чмо як ти може судити других людей
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07.09.2024 13:29 Відповісти
Тільки таке чмо кацапське як ти може судити других людей )) і відмазувати ухилянтів ))
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07.09.2024 14:17 Відповісти
А от ховався б, як Ви, в Естонії - був би красава.
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07.09.2024 14:49 Відповісти
хто ховається ? )) я тут живу )) а ти де ховаєшься, чому не в окопі , ухилянт ? )) чому захищаєш ватанів, яких ТЦК запрошує на співбесіду ? ))
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07.09.2024 17:16 Відповісти
Ці віслюки не розуміють, що війна рано чи пізно скінчиться. Але люди все пам'ятають, хто робив злочинні дії. Наприклад, тих працівників ТЦК, хто таке робив -не будуть брать на роботу, їхніх жінок теж. їх детей будуть цькувати у школі...
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07.09.2024 12:26 Відповісти
А зрадника України - Сергія Шешеня - розстріляють
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07.09.2024 18:10 Відповісти
Дивися, це свіжі зйомки з українського фітнес центру, набитий молоддю, яка тягає штанги, в них війни немає ,а я хворий дід ,повинен воювати ,йдить нахер)
https://youtu.be/Ahd8UX10PHkhttps://youtu.be/Ahd8UX10PHk
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08.09.2024 01:23 Відповісти
Прийдуть буряти - на Польщу тягнути будуть і не питати... Ой.
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07.09.2024 12:41 Відповісти
На Харьков падают бомбы. Там нужно мобилизовать всё мужское население.
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07.09.2024 13:01 Відповісти
Ти Мобілізувалось ???
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07.09.2024 13:30 Відповісти
ватан харківський ?? підвальний поЦреот ? ))
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07.09.2024 14:18 Відповісти
Інша справа - естоньский патріот.
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07.09.2024 14:50 Відповісти
ні колай-ні дворай )) я допомогаю ЗСУ, сплачую податки в Україні з банковських вкладів (18+1,5%), плачу податки у Європі, що фінансує Україну, та тебе, ватана зеленого харківського, щоб ти не здох...
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07.09.2024 15:09 Відповісти
Таких умовних 'айтішнегів' як ти дофіга і трошки, але треба совість мати, і не ******* що всі інші хай воюють за тебе раз ти такий 'безцінний' на економічному фронті. ******* зручно відбашляти і обзивати інших сцикунами, відправляючи на смерть.
Якщо всіх- то треба Всіх, а не видумувати відмази. Бо в кожного теж знайдеться як не волонтерство, то депутатство або важливе опікунство.
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07.09.2024 23:28 Відповісти
та я ж не проти )) але у данному випадку - конкретний випадок - харківського ватана пресує ТЦК - якщо в нього все гаразд з документами - наврядше він отримав би по пиці )) а тут ухилянт ))

я те ж не проти отримати повістку - хай надсилають, свої дані у Резерв+ відновив, я не в розшуку ... але я 17 років не живу в Україні, а його місце майже кожного дня ******** ... але ж воно вірна посіпака зе та Гепи та Допи ))
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07.09.2024 23:32 Відповісти
Иди на ***, чмо. Я отвоевался. Тебе бы там побывать.
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07.09.2024 14:33 Відповісти
ти ще живий - тоді йди знову - чи ти сцикло ? ))
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07.09.2024 15:07 Відповісти
шо ти мовчиш, кацап москворотий ? )) за кого воював, за Гепу та Допу? За Яника та Мертветчука ??
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07.09.2024 17:08 Відповісти
Давай фото в студию, как ты отвоевался. Деды воевали?
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07.09.2024 18:11 Відповісти
Ответ типичного быдлугана ..Собственно чего ожидать от быдла которое хочет мобилизировать весь Харьков
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08.09.2024 00:39 Відповісти
а ти як хотів, узкощелепий ? )) що б я повернувся з ЕС та НАТО тебе захищати ? )) чи харківські ватани це каста недоторканих ? )) ви ж потім знову будете голосувати за Яника, Гепу, Допу, Кушнарьова, Зеленого чотирижди ухилянта ))) Чи можете тебе в НАТО запросити, що б за тебе воювали американці, німці, поляки ? а ти хитродупий будеш своє гузно на дивані тримати ? ))
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08.09.2024 00:54 Відповісти
Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла!

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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07.09.2024 13:38 Відповісти
Дивно, що ця молодь ще не в ЗСУ. Нехай за них діди воюють ?
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07.09.2024 13:40 Відповісти
Уся Україна в окупації, тільки окупанти різні.
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07.09.2024 14:36 Відповісти
Між молотом і ковадлом, головне вижити будь яким чином.
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07.09.2024 14:42 Відповісти
на жаль, варіантів більше немає: або силою заганяти обісцяних, так званих чоловіків, або кацапи це зроблять з усією Україною, тільки результат тоді буде із смертельними наслідками для всіх
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07.09.2024 14:53 Відповісти
Взагалі то потрібно відправити постраждалого на судово- медичне обстеження , а не на влк.
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07.09.2024 15:11 Відповісти
постраждалого мальчіка в трусіках?
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07.09.2024 18:13 Відповісти
В моем городе два дня бусинки заезжие с других обл.Медкомисия ночью в больнице 2 врача и едеш на полигон.
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07.09.2024 16:46 Відповісти
1. Держава дає право на силу.
2. Держава не бачить що сила була застосована.
3. Для всіх інших - вам, без варіантів.
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07.09.2024 19:14 Відповісти
тцк-куни героїчно захищають собі подібне бидло яке безкарно викрадає українців по серед білого дня, хто може гарантувати що викрадених не відвезли кудись на підвал катувати чи в ліс вбивати, с*ки й*бані зустрінемось на вулицях живими я нікого не відпущу!
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07.09.2024 21:17 Відповісти
Такі навіюють. Оце правова держава, без питань.
Слава Богу, що я списався, через два з половиною роки служби.
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07.09.2024 21:48 Відповісти
Яке нах службове розслідування? Це чистий кримінал і всі троє повинні вже бути в СІЗО.
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07.09.2024 21:54 Відповісти
Дивна тут публіка.

Ухиляння від військової служби під час війни на виживання , є найтяжчим злочином.
Причому у всіх країнах. Навіть в мирний час.
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07.09.2024 22:33 Відповісти
Оці тцк-шники тилові потім будуть вашим онукам в тролейбусі кричати щоб діти поступились місцем 'вєтєрану' який в танку горів, і пенсію будуть отримувать в два рази більшу ніж справжні фронтовики. Знаємо. Бачили.
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07.09.2024 23:21 Відповісти
ГЕсТАпО ЛютуеТ как не всебя☠ эт уже европа или еще нЕ ❓
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08.09.2024 03:06 Відповісти
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