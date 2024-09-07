Представники ТЦК побили чоловіка в Харкові: у військкоматі кажуть, що призначено службове розслідування, а військовозобов’язаного відправили на ВЛК. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцями та двома цивільними особами. У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК та СП.

Що кажуть у ТЦК та СП?

Як зазначається, інцидент стався 6 вересня у місті Харків під час роботи групи оповіщення. Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця.

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Один з цивільних отримав направлення на ВЛК

"Для урегулювання конфлікту та здійснення адміністративного затримання було викликано наряд поліції. Громадян було доставлено до РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Встановлено, що один із чоловіків є військовозобов'язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

Призначено службове розслідування

Також зазначається, що командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних.

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"Проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян", - наголошують у ТЦК.