Представники ТЦК побили чоловіка в Харкові: у військкоматі кажуть, що призначено службове розслідування, а військовозобов’язаного відправили на ВЛК. ВIДЕО
У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцями та двома цивільними особами. У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК та СП.
Що кажуть у ТЦК та СП?
Як зазначається, інцидент стався 6 вересня у місті Харків під час роботи групи оповіщення. Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця.
Один з цивільних отримав направлення на ВЛК
"Для урегулювання конфлікту та здійснення адміністративного затримання було викликано наряд поліції. Громадян було доставлено до РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Встановлено, що один із чоловіків є військовозобов'язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.
Призначено службове розслідування
Також зазначається, що командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних.
"Проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян", - наголошують у ТЦК.
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а на своїй кухні можеш хоч пердіти за вечеряю.
це не погроза - це нагадування.
Хоча мені пофіг, як ти там це розцінюєш.
Дивись, щоб потім не ридав з "перехватчиком", "Yurii_S".
Думай, якщо є чим.
https://chas.news/news/zlovzhivannya-posadovtsiv-ttsk-pid-chas-mobilizatsii-skilki-sprav-rozsliduyut-pravoohorontsi
Ти писало про сотни случаев бусификации, так давай факти про бусификацию.
Что, наврало, падло?
https://x.com/i/status/1793171627926057402
Ти мені замість фактов, балачки чувака якогось. Нах він мені потрібен?
І ще раз запитую того чела, которий писав про "Сотні випадків побиття,бусифікації та смертей людей".
Так фактів ніхто й не надав. кацапів багато на цензор залазять, от і усі факти.
https://x.com/i/status/1793172229397598526
А поруч Мосейчук, котра брехала про Порошенка.
А там де Мосейчук, там брехня.
І, до речі, а чому ж чел в прокуратуру не подав скаргу, а тільки розповідаю хєрню якусь.
Чому я повинен вірити: бла-бла-бла-бла-бла?
80 тис в СЗЧ і це те, що визнають, тому немає про що говорити.
ти що, дитина, що таке не знаєш?
справа в іншому - створити хаос.
Так, на росії все ГАВНО!
Просто так тільки кацапа могли відкіздити, ну, тоді ТЦК ще й більший Респект!
Так що, стули пельку.
На територіях ТОТ ОРДЛО, рашисти отих ЖДУНІВ, уже давно на передову відправили!!!
А в Україні, вони чекають на московитів, щоб орки, асфабаділі їх, ат нацикаф… І соплі по щоках розмазують… на ТІК-ТОК….!,
Ти що, кацап?
Стосовно ухилянтів я б їх не мобілізував бо з них толку буде мало - залучати, примусово до будівництва фортифікацій і відмітку в паспорт УХИЛЯНТ
Зєлю геть. Вибори
Що ти тут пердьож з соплями влаштував?
ти ж коли біля мене стояв, у тебе аж слбози радості навернулися на очах, що я тобі дав свої мешти поцілувати.
Не пам'яташ, Івашка ти прикізданутий.
https://youtu.be/Ahd8UX10PHkhttps://youtu.be/Ahd8UX10PHk
Якщо всіх- то треба Всіх, а не видумувати відмази. Бо в кожного теж знайдеться як не волонтерство, то депутатство або важливе опікунство.
я те ж не проти отримати повістку - хай надсилають, свої дані у Резерв+ відновив, я не в розшуку ... але я 17 років не живу в Україні, а його місце майже кожного дня ******** ... але ж воно вірна посіпака зе та Гепи та Допи ))
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
2. Держава не бачить що сила була застосована.
3. Для всіх інших - вам, без варіантів.
Слава Богу, що я списався, через два з половиною роки служби.
Ухиляння від військової служби під час війни на виживання , є найтяжчим злочином.
Причому у всіх країнах. Навіть в мирний час.