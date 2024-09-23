В Україні поменшало випадків "бусифікації" військовозобов’язаних, - Одеський ТЦК

Випадків так званої "бусифікації" військовозобов'язаних українців стало значно менше. А люди, які знімають конфлікти з ТЦК, роблять це на замовлення.

Про це заявив начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Він зазначив, що поширенню терміна "бусифікація" і відповідних відео сприяли російські Telegram-канали, які висвітлюють лише ту інформацію, яку вони хочуть бачити і яку хочуть донести до суспільства. За його словами, були створені підрозділи, які протидіють ІПСО.

За його словами, працівники ТЦК діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень.

"Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень", - сказав Пуйко.

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Одеський воєнком переконаний, що попри велику кількість негативу на адресу ТЦК, є й позитивні новини про їхню роботу.

Водночас, за його словами, люди знімають конфлікти за участі працівників ТЦК на замовлення.

"Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту. У нас зараз приблизно 90% особового складу рот охорони це ті військовослужбовці, які пройшли війну, пройшли фронт і прийшли до нас з бойових підрозділів, прийшли до нас покаліченими, пораненими й в яких існує в душі закладене почуття несправедливості", - резюмував Пуйко.

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Раніше повідомлялося, що у Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою хлопця, якого намагалися затримати.