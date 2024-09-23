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мобілізація (2882) ТЦК та СП (436)

В Україні поменшало випадків "бусифікації" військовозобов’язаних, - Одеський ТЦК

В Україні зменшилась кількість випадків бусифікації

Випадків так званої "бусифікації" військовозобов'язаних українців стало значно менше. А люди, які  знімають конфлікти з ТЦК, роблять це на замовлення.

Про це заявив начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Він зазначив, що поширенню терміна "бусифікація" і відповідних відео сприяли російські Telegram-канали, які висвітлюють лише ту інформацію, яку вони хочуть бачити і яку хочуть донести до суспільства. За його словами, були створені підрозділи, які протидіють ІПСО.

За його словами, працівники ТЦК діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень.

"Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень", - сказав Пуйко.

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Одеський воєнком переконаний, що попри велику кількість негативу на адресу ТЦК, є й позитивні новини про їхню роботу.

Водночас, за його словами, люди знімають конфлікти за участі працівників ТЦК на замовлення.

"Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту. У нас зараз приблизно 90% особового складу рот охорони це ті військовослужбовці, які пройшли війну, пройшли фронт і прийшли до нас з бойових підрозділів, прийшли до нас покаліченими, пораненими й в яких існує в душі закладене почуття несправедливості", - резюмував Пуйко.

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Раніше повідомлялося, що у Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою хлопця, якого намагалися затримати.

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Топ коментарі
+24
нехай Пуйко розкаже, на якій підставі його повнолітній син подорожує Європою та Турцією, бо це ТЦКшне кодло вже за*пало
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23.09.2024 15:16
+21
Повнолітній син голови теперішнього одеського тцк пуйка, у 2023 році два раз був за кордоном.... напевно вчився літати на ф-16
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23.09.2024 15:19
+20
Жодного слова правди. Брехло!!!
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23.09.2024 15:19
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Оцей хряк відкрито гадить на голову
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23.09.2024 15:15 Відповісти
Не інтерв"ю , а фактично зізнання у скоєні важких кримінальних злочинів: побиття та викрадення людей у складі злочинного угрупування. Але всіх цих ху***ків покриває влада тому вони і ведуть себе так нахабно, ставлячи себе вищими за всі закони права і людяності.
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23.09.2024 15:48 Відповісти
Яке таке викрадення? Ухилянтів везуть до ТЦК. Все законно.
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23.09.2024 16:42 Відповісти
Якому саме закону ? Навіть шмигаль, який у своїх постановах любить перебирати на себе повноваження ВРУ, побоявся я надати тцкунам право затримувати громадян. Затримувати "ухилянтів" може тільки поліція і "бусифікувати" до ТЦК виключно на службовому поліцейському транспорті, склавши перед цим протокол затримання.
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23.09.2024 17:05 Відповісти
Поліція поруч з ТЦК. Все чудово Не хвилюйтесь.
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23.09.2024 19:08 Відповісти
Коли в селі ловлять інваліда 1 групи з вадою розвитку, тримають добу, а потім випускають в місті. Добре, що односельчанин випадково зустрів його.
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23.09.2024 17:23 Відповісти
Не читайте россійської пропаганди.
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23.09.2024 19:10 Відповісти
"Російська пропаганда" це волинський телеканал АВЕРС.
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24.09.2024 18:25 Відповісти
Волинський телеканал теж може транслювати ІПСО. Тільки не пишіть що такого ніколи не було.
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24.09.2024 18:41 Відповісти
Добре, не берем до уваги канал. Сусіда алкаша мобілізували. У нього дірка в черепі після аварії. Йому колись групу дали, а потім, кожні пів року на перекомісію не ходив, не мав за що.
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25.09.2024 00:13 Відповісти
нехай Пуйко розкаже, на якій підставі його повнолітній син подорожує Європою та Турцією, бо це ТЦКшне кодло вже за*пало
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23.09.2024 15:16 Відповісти
Туреччина, а не турція.
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23.09.2024 16:04 Відповісти
Повнолітній син голови теперішнього одеського тцк пуйка, у 2023 році два раз був за кордоном.... напевно вчився літати на ф-16
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23.09.2024 15:19 Відповісти
вангую він служить десь в одеській області в НГУ як син головного мента із зором -8.
А у Європу ж відпускаються всіх військових, ну як всіх НЕО з матриці "обраних"...
після закінчення війни виявиться що син є орденоносцем..
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23.09.2024 15:44 Відповісти
Так і буде. Я навіть не сумніваюсь
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23.09.2024 16:49 Відповісти
Жодного слова правди. Брехло!!!
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23.09.2024 15:19 Відповісти
Стаття-пастка.
Одразу відійти від заперечень в скоєнні протизаконних дій до легалізації неіснуючих заходів для їх усунення.
Тришарова ілюзія прогресу.
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23.09.2024 15:24 Відповісти
бггг...
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23.09.2024 15:24 Відповісти
За яких долбойобів треба тримати людей що би ось так брехати!?
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23.09.2024 15:25 Відповісти
А хіба люди не долбайоби?
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23.09.2024 16:14 Відповісти
73% "людей" під час війни обрали своїм лідером кловуна. І хто вони після цього як не
д.......би.
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23.09.2024 16:45 Відповісти
Воно ж ссить в очі і сере на голову а "люди" розмазують і повізгують від задоволення!!
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23.09.2024 16:45 Відповісти
Потому что тцк стали приходить на фирмы где люди работают официально. Народ уходит.
Скоро налоги из зарплат будут вычитать только женщин.
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23.09.2024 15:26 Відповісти
Кожен Одеський военком може звітувати про всю Україну.
То як і казали Одєса це столиця України.
Було би смішно, якби не було так сумно .
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23.09.2024 15:27 Відповісти
Бл,що він меле ? Випадків бусифікацій стало меньше, а хто знімає ці випадки роблять це на замовлення. Щоооо?????
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23.09.2024 15:30 Відповісти
Ще воно плакалося на камеру, що отримує 30 000 грн.
Колишній одеський воєнком Борисов мабуть помер від сміху.
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23.09.2024 16:20 Відповісти
Звісно, фактів, що відео зняті на замовлення в нього немає, але триндить. Один вже обісрався зі своїми заявами і цей пішов по тому самому шляху

https://x.com/i/status/1798296867215925729
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23.09.2024 15:31 Відповісти
"бусифікації не буде! буси закінчились!" (С)
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23.09.2024 15:32 Відповісти
Буси попалили тепер в сєдани запихують.
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23.09.2024 15:42 Відповісти
Бл*ть якщо у них існує загострене почуття справедливості то їх треба відправляти на реабілітацію. А так вони і самі гроблять своє здоров'я і іншим. Зрештою хтось і голову може прострелити через загострене почуття справедливості
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23.09.2024 15:32 Відповісти
так це ж було вже (С)
людина у військовій формі із житомирської області постріляла людей в селі під Тернополем.
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23.09.2024 15:36 Відповісти
Це геніально про зменшення бусиків на вулицях "говорить" ТЦК
ахахахахаха так посцяти в очі то ще потрібно вміти...
Хоча ні в "новині" таки написано що то знімають врагі та все іпсо. Навіть пікап з кулеметом та купою биків у масках в глухому селі на Рахівщині
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23.09.2024 15:34 Відповісти
Чим вам не сподобалась мобільна група ППО?
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23.09.2024 16:47 Відповісти
говерлу стерегли щоб не втекла ?
п.с. може даш відповідь на питання навіщо мобільній групі ППО закривати **** банданами ?
банданами **** закривають тільки мобільні групи тцка бо розуміють що по завершенню війни з них спитають, а так сподіваються що їх не опізнають
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23.09.2024 16:59 Відповісти
То ж бійці тцк
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23.09.2024 17:29 Відповісти
в своїй області не ловлять. На Волині, кажуть, одесити працюють.
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23.09.2024 17:30 Відповісти
Вам треба заспокоїтися Випийте валеріани, і вам полегшає.
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23.09.2024 19:07 Відповісти
Читати слід так:
Серед співробітників ТЦК та СП поменшало злочинів ККУ за важкими статтями, таких як перевищення повноважень, викрадення людини, незаконне позбавлення волі.
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23.09.2024 15:34 Відповісти
Вот же ж клоун.
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23.09.2024 15:35 Відповісти
АХАХХАХАХА
"За його словами, працівники діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень."
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23.09.2024 15:35 Відповісти
Щоправда, якщо запитати їх про ці межі, то відсотків 90 буде мекати й бекати, не знаючи що відповісти.
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23.09.2024 17:07 Відповісти
Ну ясно дело, это в Индии или Китае можно черпать, как из бездонной бочки.
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23.09.2024 15:36 Відповісти
Бачив інтервю з тим пуйлом. На шиї цепура така, що можна бичка у полі припинати. Років 500 напевне не їв, не срав, а копійка до копієчки складав тцкшну зп на ту цепуру.
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23.09.2024 15:39 Відповісти
а у нас одесский тцк говорит не за всю Одессу, а за всю Украину???)))
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23.09.2024 15:40 Відповісти
Знімають конфлікти на замовлення, це як ? Спеціально навчані актори надягають форми тцкунів, поліцейських та розігрують спектакль "бусифікація" просто посеред вулиці. І головне, що судячи по кількості відеоматеріалів в інтернеті таких акторських труп сотні по всій країні. Більш того, ці "актори" не тільки перевдягаються у форму, а ще й встановлюють блокпости , зупиняють транспортні засоби. То де наше "броньована " поліція та СБУ, чому не відловлюють цих акторів ?
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23.09.2024 15:41 Відповісти
Дуже цікаво. У нас не було коли у інших містах було. А тепер і у нас останні пів року пакують і б'ють. Так ось в чому причина, виявляється поменшало, тому мабуть так.
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23.09.2024 15:44 Відповісти
и у которых существует в душе заложенное чувство несправедливости Источник:
Значит им к психотерапевту, а не в тцк. А для трудоустройства справка от психиатра!!!
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23.09.2024 16:07 Відповісти
Відкрита зневага до українців ,а також нехтування Конституцією України та її законами.Розбої,викрадення,торгівля людьми,тортури,вбивства.Це все в складі банди, організованої і озброєної.Якого орка чи бурята комусь ще потрібно,яке х..ло ще комусь треба.
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23.09.2024 16:07 Відповісти
В одеських ТГ каналах вже по кілька сотень коментарів. І всі як один, такі "ласкаві"...
На пряме запитання, де проходив службу, оця істота так і не відповіла. Брехло.
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23.09.2024 16:16 Відповісти
Більшої шкоди обороноспроможності України, ніж ТЦК, поліція та ВЛК, ніхто не зробив. Здорових за гроші відпускають, а інвалідів роблять здоровими. Як це назвати як не зрада? Та вони бидло ще кажуть, що вони там були, та мабуть, це надає їм право бити людей? Після війни всі ТЦКашники, поліцаї та ВЛК, будуть відповідати перед народом.
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23.09.2024 16:16 Відповісти
ВЛК то окрема "пісня". Такі істоти не повинні псувати повітря поряд з людьми.
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23.09.2024 16:26 Відповісти
Одеський гумор.
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23.09.2024 16:36 Відповісти
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23.09.2024 17:05 Відповісти
Тобто тцкашники підробляють акторами для відео на замовлення? **********.
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23.09.2024 23:41 Відповісти
 
 