В Україні поменшало випадків "бусифікації" військовозобов’язаних, - Одеський ТЦК
Випадків так званої "бусифікації" військовозобов'язаних українців стало значно менше. А люди, які знімають конфлікти з ТЦК, роблять це на замовлення.
Про це заявив начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
Він зазначив, що поширенню терміна "бусифікація" і відповідних відео сприяли російські Telegram-канали, які висвітлюють лише ту інформацію, яку вони хочуть бачити і яку хочуть донести до суспільства. За його словами, були створені підрозділи, які протидіють ІПСО.
За його словами, працівники ТЦК діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень.
"Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень", - сказав Пуйко.
Одеський воєнком переконаний, що попри велику кількість негативу на адресу ТЦК, є й позитивні новини про їхню роботу.
Водночас, за його словами, люди знімають конфлікти за участі працівників ТЦК на замовлення.
"Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту. У нас зараз приблизно 90% особового складу рот охорони це ті військовослужбовці, які пройшли війну, пройшли фронт і прийшли до нас з бойових підрозділів, прийшли до нас покаліченими, пораненими й в яких існує в душі закладене почуття несправедливості", - резюмував Пуйко.
Раніше повідомлялося, що у Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою хлопця, якого намагалися затримати.
Будь ласка, зачекайте...
А у Європу ж відпускаються всіх військових, ну як всіх НЕО з матриці "обраних"...
після закінчення війни виявиться що син є орденоносцем..
Одразу відійти від заперечень в скоєнні протизаконних дій до легалізації неіснуючих заходів для їх усунення.
Тришарова ілюзія прогресу.
д.......би.
Скоро налоги из зарплат будут вычитать только женщин.
То як і казали Одєса це столиця України.
Було би смішно, якби не було так сумно .
Колишній одеський воєнком Борисов мабуть помер від сміху.
https://x.com/i/status/1798296867215925729
людина у військовій формі із житомирської області постріляла людей в селі під Тернополем.
ахахахахаха так посцяти в очі то ще потрібно вміти...
Хоча ні в "новині" таки написано що то знімають врагі та все іпсо. Навіть пікап з кулеметом та купою биків у масках в глухому селі на Рахівщині
п.с. може даш відповідь на питання навіщо мобільній групі ППО закривати **** банданами ?
банданами **** закривають тільки мобільні групи тцка бо розуміють що по завершенню війни з них спитають, а так сподіваються що їх не опізнають
Серед співробітників ТЦК та СП поменшало злочинів ККУ за важкими статтями, таких як перевищення повноважень, викрадення людини, незаконне позбавлення волі.
"За його словами, працівники діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень."
Значит им к психотерапевту, а не в тцк. А для трудоустройства справка от психиатра!!!
На пряме запитання, де проходив службу, оця істота так і не відповіла. Брехло.