Творческий проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал их технический состав перед спектаклем в Ужгороде: В военкомате отрицали информацию

Творческий проект МУР заявил, что представители территориального центра комплектования забрали всю техническую часть команды накануне концерта в Ужгороде, который состоялся 18 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проект сообщил на странице в Instagram.

"ТЦК мобилизовали весь технический состав команды. Перед спектаклем в Ужгороде сейчас. Актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели системы звука подсоединяем к местной системе, что делать дальше по туру - мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос", - написали МУР.

В проекте уверяли, что спектакль несмотря на это состоится по плану.

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Уже после завершения концерта в сториз проекта МУР сообщили, что выступление таки состоялось, однако началось оно на два часа позже, чем планировалось.

"Вопреки тому, что мы были без технической команды, которые с честью приняли присягу - мы своими силами смогли построить все, хоть и с задержкой почти в два часа. Приносим извинения перед зрителями. Спектакль состоялся. Спектакль, который напоминает, против кого мы боремся и почему", - написали музыканты.

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Реакция ТЦК

В Закарпатском областном ТЦК и СП в комментарии hromadske заявили, что информация, которую распространил проект МУР, не соответствует действительности.

По словам военных, это произошло еще за день до концерта, 17 сентября, в другом населенном пункте, а права на отсрочку от призыва по мобилизации у граждан не было.

В ТЦК заявили, что представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, действовали "в пределах своих полномочий и действующего законодательства".

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Что известно о творческом проекте МУР

МУР - это "Художественное украинское движение", созданное ребятами из Киева и Донецка уже во время полномасштабной войны. Они поставили себе цель популяризировать украинскую культуру и музыку и максимально дистанцировать украинцев от всего российского.

МУР создают молодежный образовательный контент об истории украинских художников - Тычины, Багряного, Стуса, Симоненко и многих других.

Недавно музыканты выпустили альбом "Ты [Романтика]" о писателях "Расстрелянного возрождения".

Сейчас команда проекта МУР отправилась в тур по украинским городам с одноименным спектаклем - рэп-мюзиклом. Концерты должны состояться во Львове, Ивано-Франковске, Виннице и других городах в сентябре 2024 года.

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