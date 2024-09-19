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Ужгород (431) мобилизация (2602) ТЦК (387)

Творческий проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал их технический состав перед спектаклем в Ужгороде: В военкомате отрицали информацию

ТЦК мобілізували учасників мистецького проєкту МУР

Творческий проект МУР заявил, что представители территориального центра комплектования забрали всю техническую часть команды накануне концерта в Ужгороде, который состоялся 18 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проект сообщил на странице в Instagram.

"ТЦК мобилизовали весь технический состав команды. Перед спектаклем в Ужгороде сейчас. Актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели системы звука подсоединяем к местной системе, что делать дальше по туру - мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос", - написали МУР.

В проекте уверяли, что спектакль несмотря на это состоится по плану.

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ТЦК мобілізували усю технічну команду проєкту МУР

Уже после завершения концерта в сториз проекта МУР сообщили, что выступление таки состоялось, однако началось оно на два часа позже, чем планировалось.

"Вопреки тому, что мы были без технической команды, которые с честью приняли присягу - мы своими силами смогли построить все, хоть и с задержкой почти в два часа. Приносим извинения перед зрителями. Спектакль состоялся. Спектакль, который напоминает, против кого мы боремся и почему", - написали музыканты.

ТЦК мобілізували усю технічну команду проєкту МУР

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Реакция ТЦК

В Закарпатском областном ТЦК и СП в комментарии hromadske заявили, что информация, которую распространил проект МУР, не соответствует действительности.

По словам военных, это произошло еще за день до концерта, 17 сентября, в другом населенном пункте, а права на отсрочку от призыва по мобилизации у граждан не было.

В ТЦК заявили, что представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, действовали "в пределах своих полномочий и действующего законодательства".

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Что известно о творческом проекте МУР

МУР - это "Художественное украинское движение", созданное ребятами из Киева и Донецка уже во время полномасштабной войны. Они поставили себе цель популяризировать украинскую культуру и музыку и максимально дистанцировать украинцев от всего российского.

МУР создают молодежный образовательный контент об истории украинских художников - Тычины, Багряного, Стуса, Симоненко и многих других.

Недавно музыканты выпустили альбом "Ты [Романтика]" о писателях "Расстрелянного возрождения".

Сейчас команда проекта МУР отправилась в тур по украинским городам с одноименным спектаклем - рэп-мюзиклом. Концерты должны состояться во Львове, Ивано-Франковске, Виннице и других городах в сентябре 2024 года.

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Топ комментарии
+16
Як там зара в мюнхенському ТРО? На ротацію коли вже?
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19.09.2024 13:43
+9
а хто це?
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19.09.2024 13:36
+8
Ой, то ж на білих та пухнастих тцкунів знову наговорують
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19.09.2024 13:44
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а хто це?
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19.09.2024 13:36 Ответить
Ум Честь І Сосість нашої епохи. )))))
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19.09.2024 13:38 Ответить
Типа мурку на пианине не играть...
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19.09.2024 14:50 Ответить
Їм би молодим не культуру популізувати,бо Україна відома, а ось на фронт, то таки да. Там є де розвинутися Читала наразі Лицарів Зимового Походу, то кажуть, що у них можна воювати, не страшно, та і обов'язки кожного Батьківщину захищати, а не скакати козликами по сцені
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19.09.2024 13:39 Ответить
Як там зара в мюнхенському ТРО? На ротацію коли вже?
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19.09.2024 13:43 Ответить
а в Мадридському ТРО все добре?
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19.09.2024 14:49 Ответить
ти пропонуєш жінці замість себе на війну піти
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19.09.2024 15:20 Ответить
А ти впевнений шо то жінка? Світ сповнений чудес і не всі вони природні.
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19.09.2024 17:39 Ответить
Тож і старим.. пенсіонерам жінкам і ПЕНСІОНЕРКАМ які є патріотами також треба показати приклад в прояві своєї громадянської позиції а не посилати на війну молодих
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19.09.2024 13:44 Ответить
А тобі скільки років і де саме ти переховуєшся, в кіровській, чи вологодській губєрнії ?
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19.09.2024 13:55 Ответить
Прежде чем открывать СВОЙ рот и посылать кого-то на войну или осуждать за то что они что-то не так делают во время войны, вспомни где сейчас находишься ТЫ. И что ТЫ делаешь для обороны страны в данный момент. А если на тебе пикселя нет, то лучше вообще молчи и не позорься
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19.09.2024 15:42 Ответить
А ти типу в пікселі? Рот закрий, пустобріх.
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19.09.2024 19:35 Ответить
1)Я никого не посылал и не комментарию действия армии и остальных граждан не обсуждаю. 2) Закрывать рот будешь своим детям или жонке своей. Теряйся отсюда.
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19.09.2024 19:44 Ответить
Хто це взагалі такі чим вони відомі які їхні здобутки розвелось як бліх на собаці відомі люди та воюють а отаке ховається
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19.09.2024 13:43 Ответить
А коми розставити релігія не дозволяє?)
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19.09.2024 13:45 Ответить
Які відомі люди воюють?)) Максимум десь у Києві в штабі.
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19.09.2024 13:45 Ответить
Олега Ляшка бачив на війні. Кажуть - парубок моторний
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19.09.2024 14:23 Ответить
Це ж митці зі світовим ім'ям
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19.09.2024 13:45 Ответить
Зі світового у них виключно реквізит та одяг, а от імена мабуть цілком українські
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19.09.2024 15:03 Ответить
Слава Всевишньому у нас є ти -воїн який захистить від усякої московитської погані
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19.09.2024 13:47 Ответить
А вони що, особливі? Начебто не клоуни, хоч і трохи схожі...
Ще й "реп-мюзикл". Та тільки за реп їх слід заборонити!
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19.09.2024 13:43 Ответить
Ой, то ж на білих та пухнастих тцкунів знову наговорують
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19.09.2024 13:44 Ответить
Набридли вже ці ворожі ІПСО!
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19.09.2024 13:48 Ответить
Все по списках Портнова.
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19.09.2024 13:48 Ответить
Ну и что? Они что, какие то особенные и законы писаны не для них? Или им обидно что они не Зелины неприкасаемые холуи как "квартал"?
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19.09.2024 13:51 Ответить
Цей проект не є попсовим, тому й не дивно, що коментатори його не знають. І дуже шкода, бо, як на мене, їхня творчість варта була би уваги.
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19.09.2024 13:51 Ответить
До лампочки та " творчіст" під час війни. Зараз черга із подібних "творців" вишикується, к тебе вух не вистачить всю " творчість" переслухати
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19.09.2024 13:58 Ответить
ТЦК нет веры
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19.09.2024 13:52 Ответить
А до чого тут "вєра"? Ніхто ж не заперечує, що ці чоловіки військовозобов'язані. Тому підлягають мобілізації.
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19.09.2024 14:04 Ответить
Рекомендую щось з їхньої творчості послухати, перед написанням коментаря .
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19.09.2024 13:53 Ответить
Рекомендація класна, і тобі також рекомендація- замінити собою всіх " творців" у воєнкоматі.
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19.09.2024 14:00 Ответить
Гм... Що ж, хай буде гречка...
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19.09.2024 14:28 Ответить
Який буде Жаль, якщо цих чергових " митців" не мобулізували...
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19.09.2024 13:54 Ответить
А тобі хотілось шоб хтось замість тебе воював?
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19.09.2024 14:46 Ответить
Питання провокаційне. Всім хотілось би, щоб за них хтось інший воював.
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19.09.2024 15:08 Ответить
Я рота, свого на відміну від тебе не розкриваю із вказівками кого і коли мобілізовувати. Оак тобі зрозуміло буде, росіянин ?
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19.09.2024 17:47 Ответить
Зі мною разом воювали і воюють досить відомі співаки та музиканти. Той же Юркеш (Юрко Юрченко).
Тому що вони спочатку чоловіки, а вже потім музиканти.
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19.09.2024 13:56 Ответить
а вони там що, недоторкані? одні нехай воюють, а інші - збирають декорації для пєвунов і плясунов?
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19.09.2024 13:57 Ответить
Мистецький проєкт МУР заявив...
На що тцк-шний проект ГАВ взяв, та й мобілізував
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19.09.2024 14:08 Ответить
геи в тцк?
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19.09.2024 14:09 Ответить
Україна зможе прожити без проекту МУР
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19.09.2024 14:15 Ответить
Цель проекта МУР - рассказать украинцам о трагедии репрессированных художников и заинтересовать молодежь национальной литературой, говорит соучредитель Николай Шмундир, 21. «Мы сами молодые, потому знаем, как это сделать»
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19.09.2024 14:19 Ответить
Альбом «Ты [Романтика]» - рэп-мюзикл из 17 треков, связанных сюжетом: историей репрессий украинских писателей ХХ века.
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19.09.2024 14:21 Ответить
Без Віталія Глушка також проживе.
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19.09.2024 14:55 Ответить
і без Каті Вейко теж
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19.09.2024 15:04 Ответить
Звісно. Але Катя Вейко з цим змирилася і тому не дозволяє собі судити, хто там без кого проживе. І воювати замість себе нікого не шле.
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19.09.2024 16:04 Ответить
интересно, а ХПЧ 95 квартала тоже повестками обложили? или там клоуны монтировщиками трудятся?!
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19.09.2024 14:17 Ответить
Невже тільки слюсарі та сантехніки повинні воювати?
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19.09.2024 15:15 Ответить
А плясуни та співуни не можуть воювати
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19.09.2024 15:17 Ответить
цікаво що хлопці з Києва і Донбасу, а загребли їх в Закарпатті...А де ж їх особові справи?
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19.09.2024 16:11 Ответить
Так, популяризаторів української культури треба негайно на війну, бо циркачі в нас заброньовані. 😡😡😡😡От в Запоріжжі як раз весела вистава цирку. Цікаво, хтось піде?
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20.09.2024 07:43 Ответить
 
 