Мистецький проєкт МУР заявив, що ТЦК мобілізував їхній технічний склад перед виставою в Ужгороді: У військкоматі заперечили інформацію

Творчий проєкт МУР заявив, що представники територіального центру комплектування забрали всю технічну частину команди напередодні концерту в Ужгороді, який відбувся 18 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це проєкт повідомив на сторінці в Instagram.

"ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі системи звуку під’єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру — ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання", - написали МУР.

У проєкті запевняли, що вистава попри це відбудеться за планом.

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Уже після завершення концерту в сториз проєкту МУР повідомили, що виступ таки відбувся, однак почався він на дві години пізніше, аніж планувалося.

"Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю прийняли присягу – ми своїми силами змогли побудувати все, хоч і з затримкою майже у дві години. Просимо вибачення перед глядачами. Вистава відбулася. Вистава, яка нагадує, проти кого ми боремося і чому", - написали музиканти.

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Реакція ТЦК

У Закарпатському обласному ТЦК та СП в коментарі hromadske заявили, що інформація, яку поширив проєкт МУР, не відповідає дійсності.

За словами військових, це сталося ще за день до концерту, 17 вересня, в іншому населеному пункті, а права на відстрочку від призову за мобілізацією у громадян не було.

У ТЦК заявили, що представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, діяли "в межах своїх повноважень та чинного законодавства".

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Що відомо про творчий проєкт МУР

МУР — це "Мистецький український рух", створений хлопцями з Києва та Донецька вже під час повномасштабної війни. Вони поставили собі за мету популяризувати українську культуру та музику та максимально дистанціювати українців від усього російського.

МУР створюють молодіжній освітній контент про історію українських митців – Тичини, Багряного, Стуса, Симоненка та багатьох інших.

Нещодавно музиканти випустили альбом "Ти [Романтика]" про письменників "Розстріляного відродження".

Нині команда проєкту МУР вирушила в тур українськими містами з однойменною виставою – реп-мюзиклом. Концерти повинні відбутися у Львові, Івано-Франківську, Вінниці та інших містах у вересні 2024 року.

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