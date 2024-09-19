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Ужгород (331) мобілізація (2869) ТЦК та СП (426)

Мистецький проєкт МУР заявив, що ТЦК мобілізував їхній технічний склад перед виставою в Ужгороді: У військкоматі заперечили інформацію

ТЦК мобілізували учасників мистецького проєкту МУР

Творчий проєкт МУР заявив, що представники територіального центру комплектування забрали всю технічну частину команди напередодні концерту в Ужгороді, який відбувся 18 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це проєкт повідомив на сторінці в Instagram.

"ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі системи звуку під’єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру — ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання", - написали МУР. 

У проєкті запевняли, що вистава попри це відбудеться за планом.

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ТЦК мобілізували усю технічну команду проєкту МУР

Уже після завершення концерту в сториз проєкту МУР повідомили, що виступ таки відбувся, однак почався він на дві години пізніше, аніж планувалося.

"Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю прийняли присягу – ми своїми силами змогли побудувати все, хоч і з затримкою майже у дві години. Просимо вибачення перед глядачами. Вистава відбулася. Вистава, яка нагадує, проти кого ми боремося і чому", - написали музиканти.

ТЦК мобілізували усю технічну команду проєкту МУР

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Реакція ТЦК

У Закарпатському обласному ТЦК та СП в коментарі hromadske заявили, що інформація, яку поширив проєкт МУР, не відповідає дійсності.

За словами військових, це сталося ще за день до концерту, 17 вересня, в іншому населеному пункті, а права на відстрочку від призову за мобілізацією у громадян не було.

У ТЦК заявили, що представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, діяли "в межах своїх повноважень та чинного законодавства".

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Що відомо про творчий проєкт МУР 

МУР — це "Мистецький український рух", створений хлопцями з Києва та Донецька вже під час повномасштабної війни. Вони поставили собі за мету популяризувати українську культуру та музику та максимально дистанціювати українців від усього російського.

МУР створюють молодіжній освітній контент про історію українських митців – Тичини, Багряного, Стуса, Симоненка та багатьох інших.

Нещодавно музиканти випустили альбом "Ти [Романтика]" про письменників "Розстріляного відродження".

Нині команда проєкту МУР вирушила в тур українськими містами з однойменною виставою – реп-мюзиклом. Концерти повинні відбутися у Львові, Івано-Франківську, Вінниці та інших містах у вересні 2024 року.

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Топ коментарі
+16
Як там зара в мюнхенському ТРО? На ротацію коли вже?
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19.09.2024 13:43
+9
а хто це?
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19.09.2024 13:36
+8
Ой, то ж на білих та пухнастих тцкунів знову наговорують
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19.09.2024 13:44
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а хто це?
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19.09.2024 13:36 Відповісти
Ум Честь І Сосість нашої епохи. )))))
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19.09.2024 13:38 Відповісти
Типа мурку на пианине не играть...
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19.09.2024 14:50 Відповісти
Їм би молодим не культуру популізувати,бо Україна відома, а ось на фронт, то таки да. Там є де розвинутися Читала наразі Лицарів Зимового Походу, то кажуть, що у них можна воювати, не страшно, та і обов'язки кожного Батьківщину захищати, а не скакати козликами по сцені
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19.09.2024 13:39 Відповісти
Як там зара в мюнхенському ТРО? На ротацію коли вже?
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19.09.2024 13:43 Відповісти
а в Мадридському ТРО все добре?
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19.09.2024 14:49 Відповісти
ти пропонуєш жінці замість себе на війну піти
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19.09.2024 15:20 Відповісти
А ти впевнений шо то жінка? Світ сповнений чудес і не всі вони природні.
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19.09.2024 17:39 Відповісти
Тож і старим.. пенсіонерам жінкам і ПЕНСІОНЕРКАМ які є патріотами також треба показати приклад в прояві своєї громадянської позиції а не посилати на війну молодих
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19.09.2024 13:44 Відповісти
А тобі скільки років і де саме ти переховуєшся, в кіровській, чи вологодській губєрнії ?
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19.09.2024 13:55 Відповісти
Прежде чем открывать СВОЙ рот и посылать кого-то на войну или осуждать за то что они что-то не так делают во время войны, вспомни где сейчас находишься ТЫ. И что ТЫ делаешь для обороны страны в данный момент. А если на тебе пикселя нет, то лучше вообще молчи и не позорься
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19.09.2024 15:42 Відповісти
А ти типу в пікселі? Рот закрий, пустобріх.
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19.09.2024 19:35 Відповісти
1)Я никого не посылал и не комментарию действия армии и остальных граждан не обсуждаю. 2) Закрывать рот будешь своим детям или жонке своей. Теряйся отсюда.
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19.09.2024 19:44 Відповісти
Хто це взагалі такі чим вони відомі які їхні здобутки розвелось як бліх на собаці відомі люди та воюють а отаке ховається
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19.09.2024 13:43 Відповісти
А коми розставити релігія не дозволяє?)
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19.09.2024 13:45 Відповісти
Які відомі люди воюють?)) Максимум десь у Києві в штабі.
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19.09.2024 13:45 Відповісти
Олега Ляшка бачив на війні. Кажуть - парубок моторний
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19.09.2024 14:23 Відповісти
Це ж митці зі світовим ім'ям
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19.09.2024 13:45 Відповісти
Зі світового у них виключно реквізит та одяг, а от імена мабуть цілком українські
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19.09.2024 15:03 Відповісти
Слава Всевишньому у нас є ти -воїн який захистить від усякої московитської погані
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19.09.2024 13:47 Відповісти
А вони що, особливі? Начебто не клоуни, хоч і трохи схожі...
Ще й "реп-мюзикл". Та тільки за реп їх слід заборонити!
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19.09.2024 13:43 Відповісти
Ой, то ж на білих та пухнастих тцкунів знову наговорують
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19.09.2024 13:44 Відповісти
Набридли вже ці ворожі ІПСО!
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19.09.2024 13:48 Відповісти
Все по списках Портнова.
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19.09.2024 13:48 Відповісти
Ну и что? Они что, какие то особенные и законы писаны не для них? Или им обидно что они не Зелины неприкасаемые холуи как "квартал"?
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19.09.2024 13:51 Відповісти
Цей проект не є попсовим, тому й не дивно, що коментатори його не знають. І дуже шкода, бо, як на мене, їхня творчість варта була би уваги.
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19.09.2024 13:51 Відповісти
До лампочки та " творчіст" під час війни. Зараз черга із подібних "творців" вишикується, к тебе вух не вистачить всю " творчість" переслухати
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19.09.2024 13:58 Відповісти
ТЦК нет веры
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19.09.2024 13:52 Відповісти
А до чого тут "вєра"? Ніхто ж не заперечує, що ці чоловіки військовозобов'язані. Тому підлягають мобілізації.
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19.09.2024 14:04 Відповісти
Рекомендую щось з їхньої творчості послухати, перед написанням коментаря .
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19.09.2024 13:53 Відповісти
Рекомендація класна, і тобі також рекомендація- замінити собою всіх " творців" у воєнкоматі.
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19.09.2024 14:00 Відповісти
Гм... Що ж, хай буде гречка...
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19.09.2024 14:28 Відповісти
Який буде Жаль, якщо цих чергових " митців" не мобулізували...
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19.09.2024 13:54 Відповісти
А тобі хотілось шоб хтось замість тебе воював?
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19.09.2024 14:46 Відповісти
Питання провокаційне. Всім хотілось би, щоб за них хтось інший воював.
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19.09.2024 15:08 Відповісти
Я рота, свого на відміну від тебе не розкриваю із вказівками кого і коли мобілізовувати. Оак тобі зрозуміло буде, росіянин ?
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19.09.2024 17:47 Відповісти
Зі мною разом воювали і воюють досить відомі співаки та музиканти. Той же Юркеш (Юрко Юрченко).
Тому що вони спочатку чоловіки, а вже потім музиканти.
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19.09.2024 13:56 Відповісти
а вони там що, недоторкані? одні нехай воюють, а інші - збирають декорації для пєвунов і плясунов?
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19.09.2024 13:57 Відповісти
Мистецький проєкт МУР заявив...
На що тцк-шний проект ГАВ взяв, та й мобілізував
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19.09.2024 14:08 Відповісти
геи в тцк?
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19.09.2024 14:09 Відповісти
Україна зможе прожити без проекту МУР
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19.09.2024 14:15 Відповісти
Цель проекта МУР - рассказать украинцам о трагедии репрессированных художников и заинтересовать молодежь национальной литературой, говорит соучредитель Николай Шмундир, 21. «Мы сами молодые, потому знаем, как это сделать»
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19.09.2024 14:19 Відповісти
Альбом «Ты [Романтика]» - рэп-мюзикл из 17 треков, связанных сюжетом: историей репрессий украинских писателей ХХ века.
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19.09.2024 14:21 Відповісти
Без Віталія Глушка також проживе.
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19.09.2024 14:55 Відповісти
і без Каті Вейко теж
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19.09.2024 15:04 Відповісти
Звісно. Але Катя Вейко з цим змирилася і тому не дозволяє собі судити, хто там без кого проживе. І воювати замість себе нікого не шле.
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19.09.2024 16:04 Відповісти
интересно, а ХПЧ 95 квартала тоже повестками обложили? или там клоуны монтировщиками трудятся?!
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19.09.2024 14:17 Відповісти
Невже тільки слюсарі та сантехніки повинні воювати?
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19.09.2024 15:15 Відповісти
А плясуни та співуни не можуть воювати
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19.09.2024 15:17 Відповісти
цікаво що хлопці з Києва і Донбасу, а загребли їх в Закарпатті...А де ж їх особові справи?
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19.09.2024 16:11 Відповісти
Так, популяризаторів української культури треба негайно на війну, бо циркачі в нас заброньовані. 😡😡😡😡От в Запоріжжі як раз весела вистава цирку. Цікаво, хтось піде?
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20.09.2024 07:43 Відповісти
 
 