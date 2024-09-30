На Херсонщині "Укрпошта" розпочала розсилати повістки, - ОВА
"Укрпошта" почала надсилати повістки призовникам, військовозобов’язаним та резервістам в Херсонській області.
Про це пише пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук провела нараду з заступником начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександром Самотеєм й директором з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Володимиром Очеретнюком.
Співрозмовники обговорили механізм формування та надсилання повісток сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Як поянсили в ОВА, повістки підписуються електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Вони друкуються "Укрпоштою" та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних.
Після цього чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. Тих, хто не з'являється, притягують до адміністративної відповідальності, а ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи.
"Розсилання повісток Укрпоштою є законною процедурою, що має забезпечити своєчасний виклик військовозобов'язаних до військкоматів та покращити мобілізаційну кампанію" - зазначила заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток військовозобов'язаним.
19 вересня стало відомо, що Укрпошта розіслала перші 6000 повісток без участі ТЦК.
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А якщо подумати, то при повномасштабній війні хто має воювати? Чого у Другу Світову не кричали "Хай Черчілль воює!", "Ейзенхауер нас зливає в Нормандії!"...
Я вважаю все зрозуміло. Наше лайно по Монакам, Марбельям, Маймамам....
Я знаю, чому багато наших громадян, які ховаються від мобілізаціїї, одразу "переводять стрілки" на політиків, суддів, прокукрорів і поліцію, типу "а чого вони не воюють?!". Це тупа відмазка рівня школяра. Всі чудово знають, що якщо в окопи загнати усю судову систему, МВС, ДСНС чи ДТЕК то це буде катастрофа, але в такий смішний спосіб, такими заявами боягузи і латентні посіпаки окупантів лише намагаються виправдати свою недолугість та неповноцінність...
А в цей час, тут на фронті, у нас з особовим складом є велика проблема: поранені, хворі, загиблі. І їх треба комусь замінити. Бо це війна.
Всі хочуть додому і всі хочуть перемоги.
Не збрехали...
Не "Украпошта" почала розсилати повістки, а ТЦК через "Укрпошту" почав розсилати повістки.
Так було завжди і всюди.