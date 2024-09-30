На Херсонщині "Укрпошта" розпочала розсилати повістки, - ОВА

"Укрпошта" почала надсилати повістки призовникам, військовозобов’язаним та резервістам в Херсонській області.

Про це пише пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук провела нараду з заступником начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександром Самотеєм й директором з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Володимиром Очеретнюком.

Співрозмовники обговорили механізм формування та надсилання повісток сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Як поянсили в ОВА, повістки підписуються електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Вони друкуються "Укрпоштою" та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних.

Після цього чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. Тих, хто не з'являється, притягують до адміністративної відповідальності, а ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи.

"Розсилання повісток Укрпоштою є законною процедурою, що має забезпечити своєчасний виклик військовозобов'язаних до військкоматів та покращити мобілізаційну кампанію" - зазначила заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

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Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток військовозобов'язаним.

19 вересня стало відомо, що Укрпошта розіслала перші 6000 повісток без участі ТЦК.