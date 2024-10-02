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Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Антонівці: загинула жінка, є поранений. ФОТО

Військка РФ атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка.

"На жаль, потерпіла померла у швидкій", - уточнив він.

Як повідомив голова Херсонської МВА, на момент обстрілу у салоні перебувало 20 пасажирів, які їхали в Антонівку. Один чоловік отримав поранення. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: через обстріли армії РФ загинули 6 людей, 11 поранені

атака на маршрутку в Антонівці
атака на маршрутку в Антонівці
атака на маршрутку в Антонівці

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Антонівці біля зупинки здетонувала вибухівка: 2 людини поранені, жінка у важкому стані.

Автор: 

обстріл (28732) Херсонська область (5801)


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