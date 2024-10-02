Доба на Херсонщині: через обстріли армії РФ загинули 6 людей, 11 поранені

Російська армія минулої доби, 1 жовтня, била по 14 населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів 6 людей загинули, ще 11 - дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Токарівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Саблуківка та Херсон.

Російські війська поцілили в освітній заклад, аптеку, церкву, житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 20 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль.

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Нагадаємо, зранку 1 жовтня 2024 року війська РФ вдарили по центральній частині Херсону.

Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію.

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