Зеленський про удар РФ по Херсону: Рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Херсону, внаслідок якого загинули 6 осіб.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Шестеро людей поранені, їм надається необхідна допомога.



Щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя – усе це можна зупинити. Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, тиск на агресора та допомога Україні мають бути постійними й комплексними.

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Удар РФ по Херсону 1 жовтня 2024 року

Російські окупанти вдарили по центральній частині Херсону.

Внаслідок обстрілу військами РФ загинули 6 осіб, 6 дістали поранення.

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