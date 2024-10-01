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Новини Війна
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Зеленський про удар РФ по Херсону: Рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор

Зеленський прокоментував обстріл Херсону 1 жовтня

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Херсону, внаслідок якого загинули 6 осіб.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Шестеро людей поранені, їм надається необхідна допомога.

Щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя – усе це можна зупинити. Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, тиск на агресора та допомога Україні мають бути постійними й комплексними.

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Удар РФ по Херсону 1 жовтня 2024 року

Російські окупанти вдарили по центральній частині Херсону.

Внаслідок обстрілу військами РФ загинули 6 осіб, 6 дістали поранення.

Також читайте: Доба на Харківщині: ворог атакував авіабомбами, дронами, з РСЗВ, мінометів, артилерії населені пункти 4 районів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) обстріл (28717) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+15
Потужна промова, хрипата.
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01.10.2024 11:56
+11
За рік Ізраїль зміг навести шороху у ворогів без відосиків та пАтужних промов,
що зробила гундоса влада, окрім висування претензій та спонсорування мордору за рахунок прокачки нафти ********?
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01.10.2024 12:07
+11
Де наші ракети? По далекобійним ракетам на не треба стояти з протягнутою рукою. В нас є власні системи з дальністю дії від 90 до 2600 км. Навіщо клоуни закрили ракетні програми? Чому під час війни заборона досі діє?
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01.10.2024 12:09
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Потужна промова, хрипата.
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01.10.2024 11:56 Відповісти
Не тільки хрипата але ще і гундоса. Такі промови ********** слухати його найвідданіші поціновувачі
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01.10.2024 12:13 Відповісти
Де була твоя рішучість куррррва мохнорила, з 2019 по 2022 р.р., хоча... зрозуміло, - рєєєшітєєльна так рєшал вааапроси в Трускавці і все намагався ******* в глаза паасмаатрєть🤔 Ну що, чмирьониш, нарішав, дибіл... ***, та й всі 73%, які вирішили оце обрати прєпіздєнтом фсєя України, тепер жеріть не о***пайтесь на всю ширину хохляцького рила, справжні українці оце не обирали, тьфу на вас всіх рєшітєльних рєшал, рєшайтє далі, поки ще вас рязанський іван-дурак не порушив, от тільки хто тоді справжній дурень життя покаже😝😝😝😜🤪
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01.10.2024 12:31 Відповісти
головна теза передвиборчої кампанії "я ваш вирок" виконана!
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01.10.2024 13:37 Відповісти
так, все чого нема, або не можемо - партнери недопрацьовують.
все, чим партнери допомогли - "я нарішав"
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01.10.2024 11:57 Відповісти
Партнери рішучі до піздєца! -- іх же ж не вбивають
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01.10.2024 11:58 Відповісти
За рік Ізраїль зміг навести шороху у ворогів без відосиків та пАтужних промов,
що зробила гундоса влада, окрім висування претензій та спонсорування мордору за рахунок прокачки нафти ********?
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01.10.2024 12:07 Відповісти
Таки да, і як це ізраїльтянам вдалось без рєшітєльних щовечірніх хроповідосиків Нетаньяху Хезболу в стійло загнати 🤔🧐😁
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01.10.2024 12:35 Відповісти
А чому майже ППО не працює в Херсоні і контрбатарейна робота?! Чому оборона створюється аж під Миколаївською областю!? Договірняк триває, як до 24 лютого 2022 року?!
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01.10.2024 12:05 Відповісти
Де наші ракети? По далекобійним ракетам на не треба стояти з протягнутою рукою. В нас є власні системи з дальністю дії від 90 до 2600 км. Навіщо клоуни закрили ракетні програми? Чому під час війни заборона досі діє?
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01.10.2024 12:09 Відповісти
Та партерам *****!
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01.10.2024 12:18 Відповісти
кацап, йди нхй
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01.10.2024 12:39 Відповісти
як вже заіпав цей пафос тупий та порожній....
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01.10.2024 12:20 Відповісти
Питання до ЦН, нахіба поширювати пустословство і демагогію?
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01.10.2024 12:27 Відповісти
Щоб бачили, кого обрали.
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01.10.2024 12:29 Відповісти
В 2019 "мудрий нарід" проголосував за власну смерть.
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01.10.2024 12:40 Відповісти
Весь негатив скидає на партнерів.
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01.10.2024 12:35 Відповісти
Зєля ще не зрозумів, що його слово для українців нічого не варте? Єдине, що я хотів би чути від нього - дата виборів.
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01.10.2024 12:51 Відповісти
підор зелений, згадай про свою рішучість, коли зупиняв ракетну програму!!
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01.10.2024 12:51 Відповісти
Гандон гундосий перекладає відповідальність за захист своєї держави на партнерів.
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01.10.2024 12:53 Відповісти
Невиліковний
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01.10.2024 12:53 Відповісти
Тол
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01.10.2024 13:05 Відповісти
Невіглас.
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01.10.2024 13:19 Відповісти
"...главнає пірістать стрілять...", "...мір в глазах путіна...", "...у моєму мозку я вже закінчив війну...", "...я нікаму нічіво нє должєн...", "...діджеталізація...", "...мільярд дерев...", абыр, абыр, абырвалг...
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01.10.2024 13:28 Відповісти
Рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор Джерело:

Сравнил квадратное с фиолетовым, де бл.
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01.10.2024 13:48 Відповісти
Не дихне, як не серне на партнерів. То віддай в Херсон хоча б частину того ППО, яке тобі надали партнери і яке охороняє твою сраку. Я вже не можу бачити ці заголовки "Зеленський сказав, Зєзеленський прокоментував". Рятівник України, б"::":-+дь
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01.10.2024 14:23 Відповісти
Дивне створіння(чи жертва генетіки)У 2019 році сам збирався "зазирнути х...у в очі" і домовитись "посерединке",а тепер дорікає західним партнерам.А чьому їм не можна???
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01.10.2024 16:44 Відповісти
 
 