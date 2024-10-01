Зеленский об ударе РФ по Херсону: Решимости партнеров должно быть больше, чем желания Путина нести террор
Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Херсону, в результате которого погибли 6 человек.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Российский удар по Херсону, просто по центру города. По людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком. По состоянию на это время известно о шести погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Шесть человек ранены, им оказывается необходимая помощь.
Ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь - все это можно остановить. Должны обязательно достичь надежного мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решимости партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, давление на агрессора и помощь Украине должны быть постоянными и комплексными.
Удар РФ по Херсону 1 октября 2024 года
Российские оккупанты ударили по центральной части Херсона.
В результате обстрела войсками РФ погибли 6 человек, 6 получили ранения.
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все, чим партнери допомогли - "я нарішав"
що зробила гундоса влада, окрім висування претензій та спонсорування мордору за рахунок прокачки нафти ********?
Сравнил квадратное с фиолетовым, де бл.