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Новости Война
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Зеленский об ударе РФ по Херсону: Решимости партнеров должно быть больше, чем желания Путина нести террор

Зеленський прокоментував обстріл Херсону 1 жовтня

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Херсону, в результате которого погибли 6 человек.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский удар по Херсону, просто по центру города. По людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком. По состоянию на это время известно о шести погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Шесть человек ранены, им оказывается необходимая помощь.

Ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь - все это можно остановить. Должны обязательно достичь надежного мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решимости партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, давление на агрессора и помощь Украине должны быть постоянными и комплексными.

Смотрите: Удар РФ по рынку и остановке в Херсоне: количество жертв возросло до 7. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Херсону 1 октября 2024 года

Российские оккупанты ударили по центральной части Херсона.

В результате обстрела войсками РФ погибли 6 человек, 6 получили ранения.

Также читайте: Сутки на Херсонщине: армия РФ обстреляла объекты критической инфраструктуры и образовательные заведения, ранила 17 человек

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) обстрел (27396) Херсон (2842)


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Топ комментарии
+15
Потужна промова, хрипата.
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01.10.2024 11:56
+11
За рік Ізраїль зміг навести шороху у ворогів без відосиків та пАтужних промов,
що зробила гундоса влада, окрім висування претензій та спонсорування мордору за рахунок прокачки нафти ********?
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01.10.2024 12:07
+11
Де наші ракети? По далекобійним ракетам на не треба стояти з протягнутою рукою. В нас є власні системи з дальністю дії від 90 до 2600 км. Навіщо клоуни закрили ракетні програми? Чому під час війни заборона досі діє?
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01.10.2024 12:09
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Потужна промова, хрипата.
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01.10.2024 11:56 Ответить
Не тільки хрипата але ще і гундоса. Такі промови ********** слухати його найвідданіші поціновувачі
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01.10.2024 12:13 Ответить
Де була твоя рішучість куррррва мохнорила, з 2019 по 2022 р.р., хоча... зрозуміло, - рєєєшітєєльна так рєшал вааапроси в Трускавці і все намагався ******* в глаза паасмаатрєть🤔 Ну що, чмирьониш, нарішав, дибіл... ***, та й всі 73%, які вирішили оце обрати прєпіздєнтом фсєя України, тепер жеріть не о***пайтесь на всю ширину хохляцького рила, справжні українці оце не обирали, тьфу на вас всіх рєшітєльних рєшал, рєшайтє далі, поки ще вас рязанський іван-дурак не порушив, от тільки хто тоді справжній дурень життя покаже😝😝😝😜🤪
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01.10.2024 12:31 Ответить
головна теза передвиборчої кампанії "я ваш вирок" виконана!
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01.10.2024 13:37 Ответить
так, все чого нема, або не можемо - партнери недопрацьовують.
все, чим партнери допомогли - "я нарішав"
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01.10.2024 11:57 Ответить
Партнери рішучі до піздєца! -- іх же ж не вбивають
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01.10.2024 11:58 Ответить
За рік Ізраїль зміг навести шороху у ворогів без відосиків та пАтужних промов,
що зробила гундоса влада, окрім висування претензій та спонсорування мордору за рахунок прокачки нафти ********?
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01.10.2024 12:07 Ответить
Таки да, і як це ізраїльтянам вдалось без рєшітєльних щовечірніх хроповідосиків Нетаньяху Хезболу в стійло загнати 🤔🧐😁
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01.10.2024 12:35 Ответить
А чому майже ППО не працює в Херсоні і контрбатарейна робота?! Чому оборона створюється аж під Миколаївською областю!? Договірняк триває, як до 24 лютого 2022 року?!
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01.10.2024 12:05 Ответить
Де наші ракети? По далекобійним ракетам на не треба стояти з протягнутою рукою. В нас є власні системи з дальністю дії від 90 до 2600 км. Навіщо клоуни закрили ракетні програми? Чому під час війни заборона досі діє?
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01.10.2024 12:09 Ответить
Та партерам *****!
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01.10.2024 12:18 Ответить
кацап, йди нхй
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01.10.2024 12:39 Ответить
як вже заіпав цей пафос тупий та порожній....
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01.10.2024 12:20 Ответить
Питання до ЦН, нахіба поширювати пустословство і демагогію?
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01.10.2024 12:27 Ответить
Щоб бачили, кого обрали.
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01.10.2024 12:29 Ответить
В 2019 "мудрий нарід" проголосував за власну смерть.
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01.10.2024 12:40 Ответить
Весь негатив скидає на партнерів.
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01.10.2024 12:35 Ответить
Зєля ще не зрозумів, що його слово для українців нічого не варте? Єдине, що я хотів би чути від нього - дата виборів.
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01.10.2024 12:51 Ответить
підор зелений, згадай про свою рішучість, коли зупиняв ракетну програму!!
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01.10.2024 12:51 Ответить
Гандон гундосий перекладає відповідальність за захист своєї держави на партнерів.
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01.10.2024 12:53 Ответить
Невиліковний
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01.10.2024 12:53 Ответить
Тол
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01.10.2024 13:05 Ответить
Невіглас.
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01.10.2024 13:19 Ответить
"...главнає пірістать стрілять...", "...мір в глазах путіна...", "...у моєму мозку я вже закінчив війну...", "...я нікаму нічіво нє должєн...", "...діджеталізація...", "...мільярд дерев...", абыр, абыр, абырвалг...
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01.10.2024 13:28 Ответить
Рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор Джерело:

Сравнил квадратное с фиолетовым, де бл.
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01.10.2024 13:48 Ответить
Не дихне, як не серне на партнерів. То віддай в Херсон хоча б частину того ППО, яке тобі надали партнери і яке охороняє твою сраку. Я вже не можу бачити ці заголовки "Зеленський сказав, Зєзеленський прокоментував". Рятівник України, б"::":-+дь
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01.10.2024 14:23 Ответить
Дивне створіння(чи жертва генетіки)У 2019 році сам збирався "зазирнути х...у в очі" і домовитись "посерединке",а тепер дорікає західним партнерам.А чьому їм не можна???
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01.10.2024 16:44 Ответить
 
 