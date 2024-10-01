Доба на Харківщині: ворог атакував авіабомбами, дронами, з РСЗВ, мінометів, артилерії населені пункти 4 районів. ФОТОрепортаж

Минулої доби військові РФ завдавали удари по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

30 вересня військові РФ обстріляли з FPV-дронів та артилерії місто Куп’янськ. Пошкоджені приватні автомобілі. Дістав поранення цивільний чоловік, ще один загинув. Пошкоджено будівлю приватного підприємства. Сталася пожежа.

З РСЗВ ворог завдав ударів по селу Курилівка. Пошкоджено приватні домоволодіння. У селі Стецьківка сталося займання сухої трави.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Графське вогнем знищено приватний будинок, сталося займання сухостою.

У селі Петро-Іванівка пошкоджено державний навчальний заклад. Сталася пожежа. З артилерії росіяни обстріляли село Широкий яр. Горіла суха трава на відкритій території.

Через удар FPV-дроном по селу Івашки постраждали четверо цивільних людей, зокрема 17-річний хлопець. Пошкоджено автомобіль.

Керованою авіабомбою військові РФ обстріляли село Чернещина. Пошкоджено п'ять житлових будинків, приміщення дитячого садка.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

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