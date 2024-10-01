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Сутки на Харьковщине: враг атаковал авиабомбами, дронами, из РСЗО, минометов, артиллерии населенные пункты 4 районов. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки военные РФ наносили удары по населенным пунктам Изюмского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

30 сентября военные РФ обстреляли из FPV-дронов и артиллерии город Купянск. Повреждены частные автомобили. Получил ранения гражданский мужчина, еще один погиб. Повреждено здание частного предприятия. Произошел пожар.

Из РСЗО враг нанес удары по селу Куриловка. Повреждены частные домовладения. В селе Стецьковка произошло возгорание сухой травы.
В результате обстрела из РСЗО села Графское огнем уничтожен частный дом, произошло возгорание сухостоя.

В селе Петро-Ивановка повреждено государственное учебное заведение. Произошел пожар. Из артиллерии россияне обстреляли село Широкий Яр. Горела сухая трава на открытой территории.

Из-за удара FPV-дроном по селу Ивашки пострадали четверо гражданских людей, в том числе 17-летний парень. Поврежден автомобиль.

Управляемой авиабомбой военные РФ обстреляли село Чернещина. Повреждены пять жилых домов, помещение детского сада.
На местах событий работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстрел (27396) Харьковщина (5577)


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