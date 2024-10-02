Сутки на Херсонщине: из-за обстрелов армии РФ погибли 6 человек, 11 ранены
Российская армия за минувшие сутки, 1 октября, била по 14 населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов 6 человек погибли, еще 11 получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Велетенское, Широкая Балка, Токаревка, Садовое, Приднепровское, Кизомыс, Дарьевка, Томина Балка, Первомайское, Берислав, Саблуковка и Херсон.
Российские войска попали в образовательное учреждение, аптеку, церковь, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности в многоэтажку и 20 частных домов.
Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частный автомобиль.
Напомним, утром 1 октября 2024 года войска РФ ударили по центральной части Херсона.
Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию.
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