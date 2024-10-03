Последствия удара КАБом по многоэтажке в Харькове. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 3 октября российская армия атаковала Харьков пятью авиабомбами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Харьковской области и полицию.
По установленным данным, 2 октября около 23:00 враг из населенного пункта Строитель Белгородской области РФ с применением двух самолетов Су-34 осуществил пуски пяти управляемых авиационных бомб по Харькову и пригороду. По предварительным, это были УМПБ Д-30СН. По данным контроля систем ПВО, их скорость составляла 600 км/ч.
Отмечают, что две авиабомбы попали в пригороде - на территории Дергачевской громады. Еще три попали по Харькову.
"В Шевченковском районе зафиксировано попадание двух авиабомб в открытую местность. В Салтовском районе авиационный боеприпас попал в пятиэтажный жилой дом. Травмы различной степени тяжести получили 10 человек, среди них трехлетний ребенок", - подытожили в прокуратуре.
