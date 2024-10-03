Наслідки удару КАБом по багатоповерхівці у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 3 жовтня російська армія атакувала Харків п'ятьма авіабомбами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області та поліцію.

За встановленими даними, 2 жовтня близько 23:00 ворог з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області РФ із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски пʼятьох керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю. За попередніми, це були УМПБ Д-30СН. За даними контролю систем ППО, їх швидкість складала 600 км/год.

Зазначають, що дві авіабомби влучили у передмісті – на території Дергачівської громади. Ще три влучили по Харкову.

"У Шевченківському районі зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість. У Салтівському районі авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Травми різного ступеня тяжкості дістали 10 людей, серед них трирічна дитина", – підсумували у прокуратурі.

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