Ночью Полтавщину атаковали десятки вражеских БпЛА

Наслідки шахедної атаки на Полтавщині

С вечера 2 октября Полтавскую область атаковали десятки "шахедов". В регионе воздушная тревога продолжалась почти 12 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

В Лубенском районе обломки "шахедов" повредили шесть зданий коммерческого назначения

Также обломками повреждена кровля хозяйственной постройки, остекление в жилом доме и детском саду в Кременчугском районе.

"Обошлось без пострадавших среди людей", - добавил Пронин.

