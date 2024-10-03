Ночью Полтавщину атаковали десятки вражеских БпЛА
С вечера 2 октября Полтавскую область атаковали десятки "шахедов". В регионе воздушная тревога продолжалась почти 12 часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.
В Лубенском районе обломки "шахедов" повредили шесть зданий коммерческого назначения
Также обломками повреждена кровля хозяйственной постройки, остекление в жилом доме и детском саду в Кременчугском районе.
"Обошлось без пострадавших среди людей", - добавил Пронин.
