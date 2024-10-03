Ночью Полтавщину атаковали десятки вражеских БпЛА

С вечера 2 октября Полтавскую область атаковали десятки "шахедов". В регионе воздушная тревога продолжалась почти 12 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

В Лубенском районе обломки "шахедов" повредили шесть зданий коммерческого назначения

Также обломками повреждена кровля хозяйственной постройки, остекление в жилом доме и детском саду в Кременчугском районе.

"Обошлось без пострадавших среди людей", - добавил Пронин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине россияне обстрелами повредили ЛЭП и предприятие