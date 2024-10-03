На Днепропетровщине россияне обстрелами повредили ЛЭП и предприятие

Ночью враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял Покровскую громаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Возник пожар, который спасатели укротили. Повреждены промышленное предприятие и линия электропередач. ", - говорится в сообщении.

Также под вражеский огонь попала и Червоногригорьевская громада.

