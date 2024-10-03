РУС
Новости
677 0

На Днепропетровщине россияне обстрелами повредили ЛЭП и предприятие

Обстріл Нікопольщини 2 жовтня 2024 року

Ночью враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял Покровскую громаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Возник пожар, который спасатели укротили. Повреждены промышленное предприятие и линия электропередач. ", - говорится в сообщении.

Также под вражеский огонь попала и Червоногригорьевская громада.

Автор: 

обстрел (29023) Днепропетровская область (4356)
