На Дніпропетровщині росіяни обстрілами пошкодили ЛЕП та підприємство
Вночі ворог бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Покровську громаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені промислове підприємство та лінія електропередач. ", - Йдеться в повідомленні.
Також під ворожий вогонь потрапила і Червоногригорівська громада.
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