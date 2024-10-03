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На Дніпропетровщині росіяни обстрілами пошкодили ЛЕП та підприємство

Обстріл Нікопольщини 2 жовтня 2024 року

Вночі ворог бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Покровську громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені промислове підприємство та лінія електропередач. ", - Йдеться в повідомленні.

Також під ворожий вогонь потрапила і Червоногригорівська громада.

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обстріл (28732) Дніпропетровська область (3783)


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