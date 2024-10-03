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Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БпЛА

Наслідки шахедної атаки на Полтавщині

З вечора 2 жовтня Полтавську область атакували десятки "шахедів". У регіоні повітряна тривога тривала майже 12 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У Лубенському районі уламки "шахедів" пошкодили шість будівель комерційного призначення

Також уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку у Кременчуцькому районі.

"Обійшлося без постраждалих серед людей", - додав Пронін.

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Автор: 

обстріл (28732) Шахед (1061) Полтавська область (1126)


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Я вітаю ті області, які правдиво пишуть про наслідки атак,а не як деякі. Збивали в Переяславі, а вікна і будинки в столиці повиносило.
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03.10.2024 08:58 Відповісти
 
 