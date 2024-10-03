Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БпЛА
З вечора 2 жовтня Полтавську область атакували десятки "шахедів". У регіоні повітряна тривога тривала майже 12 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
У Лубенському районі уламки "шахедів" пошкодили шість будівель комерційного призначення
Також уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку у Кременчуцькому районі.
"Обійшлося без постраждалих серед людей", - додав Пронін.
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valentyna #410470
показати весь коментар03.10.2024 08:58 Відповісти Мені подобається 1
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