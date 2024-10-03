Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БпЛА

З вечора 2 жовтня Полтавську область атакували десятки "шахедів". У регіоні повітряна тривога тривала майже 12 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У Лубенському районі уламки "шахедів" пошкодили шість будівель комерційного призначення

Також уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку у Кременчуцькому районі.

"Обійшлося без постраждалих серед людей", - додав Пронін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині росіяни обстрілами пошкодили ЛЕП та підприємство