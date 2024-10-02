Оккупанты ударили по Черниговщине: есть разрушения в двух громадах. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 1 октября 2024 года, войска РФ нанесли 12 ударов по Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов в трех селах Семеновской громады загорелись хозяйственные постройки и лес.

Россияне из ствольной артиллерии атаковали Новгород-Сиверскую громаду. Зафиксировано 8 взрывов.

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"Полностью сгорел один жилой дом и автомобиль, еще два дома и неработающая ферма подверглись значительным разрушениям. Повреждены трактор и автомобиль", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обошлось без жертв.













Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ ударила по сельхозпредприятию на Черниговщине. Кроме того, информировалось, что 22 сентября, оккупанты из минометов обстреляли село Заречье Семеновской громады, что на границе Черниговщины. Вследствие вражеских обстрелов двое мужчин в возрасте 60 и 55 лет получили ранения.