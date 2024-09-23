РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10493 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 127 0

Сутки на Черниговщине: РФ ударила по сельхозпредприятию. ФОТОрепортаж

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов приграничья Черниговщины.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате российских ударов ранены двое гражданских в Семеновской громаде Новгород-Сиверского района. Это мужчины в возрасте 60 и 55 лет, они госпитализированы в больницу.

Также в Городнянской громаде Черниговского района российскими обстрелами повреждены здания сельхозпредприятия и два жилых дома граждан.

Также смотрите: Рашисты сбросили взрывчатку на авто фермера в пограничной области.. ФОТО

Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ
Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ
Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ
Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ
Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ

Автор: 

обстрел (27259) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 