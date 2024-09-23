Сутки на Черниговщине: РФ ударила по сельхозпредприятию. ФОТОрепортаж

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов приграничья Черниговщины.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате российских ударов ранены двое гражданских в Семеновской громаде Новгород-Сиверского района. Это мужчины в возрасте 60 и 55 лет, они госпитализированы в больницу.

Также в Городнянской громаде Черниговского района российскими обстрелами повреждены здания сельхозпредприятия и два жилых дома граждан.

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