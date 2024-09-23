Сутки на Черниговщине: РФ ударила по сельхозпредприятию. ФОТОрепортаж
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов приграничья Черниговщины.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Так, в результате российских ударов ранены двое гражданских в Семеновской громаде Новгород-Сиверского района. Это мужчины в возрасте 60 и 55 лет, они госпитализированы в больницу.
Также в Городнянской громаде Черниговского района российскими обстрелами повреждены здания сельхозпредприятия и два жилых дома граждан.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль