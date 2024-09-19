Рашисты сбросили взрывчатку на авто фермера в пограничной области.. ФОТО

РФ сбросила с дрона взрывчатку на автомобиль фермера в приграничье Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина как раз подвозил к хозяйству рабочих. Через 10 мин после этого оккупанты сбросили взрывчатку на жилой дом.

Пожар был локализован собственными силами.

"К счастью и на удивление, в обоих случаях никто не пострадал", - добавил Чаус.

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