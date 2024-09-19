Рашисти скинули вибухівку на авто фермера у прикордонні Чернігівщини. ФОТО

РФ скинула з дрона вибухівку на автомобіль фермера у прикордонні Чернігівщини.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік якраз підвозив до господарства робітників. За 10 хв після цього окупанти скинули вибухівку на житловий будинок.

Пожежу було локалізовано власними силами.

"На щастя та на диво, в обох випадках ніхто не постраждав", - додав Чаус.

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