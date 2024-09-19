Рашисти скинули вибухівку на авто фермера у прикордонні Чернігівщини. ФОТО
РФ скинула з дрона вибухівку на автомобіль фермера у прикордонні Чернігівщини.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік якраз підвозив до господарства робітників. За 10 хв після цього окупанти скинули вибухівку на житловий будинок.
Пожежу було локалізовано власними силами.
"На щастя та на диво, в обох випадках ніхто не постраждав", - додав Чаус.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль