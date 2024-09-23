Доба на Чернігівщині: РФ вдарила по сільгосппідприємству. ФОТОрепортаж
Російські війська минулої доби обстріляли низку населених пунктів прикордоння Чернігівщини.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Так, внаслідок російських ударів поранено двох цивільних у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Це чоловіки віком 60 та 55 років, їх госпіталізовано до лікарні.
Також у Городнянській громаді Чернігівського району російськими обстрілами пошкоджені будівлі сільгосппідприємства і два житлові будинки громадян.
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