Доба на Чернігівщині: РФ вдарила по сільгосппідприємству. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби обстріляли низку населених пунктів прикордоння Чернігівщини.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Так, внаслідок російських ударів поранено двох цивільних у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Це чоловіки віком 60 та 55 років, їх госпіталізовано до лікарні.

Також у Городнянській громаді Чернігівського району російськими обстрілами пошкоджені будівлі сільгосппідприємства і два житлові будинки громадян.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: окупанти атакували фермерське господарство. ФОТОрепортаж









