УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12151 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
1 128 0

Доба на Чернігівщині: РФ вдарила по сільгосппідприємству. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби обстріляли низку населених пунктів прикордоння Чернігівщини.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Так, внаслідок російських ударів поранено двох цивільних у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Це чоловіки віком 60 та 55 років, їх госпіталізовано до лікарні.

Також у Городнянській громаді Чернігівського району російськими обстрілами пошкоджені будівлі сільгосппідприємства і два житлові будинки громадян.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: окупанти атакували фермерське господарство. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ
Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ
Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ
Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ
Наслідки обстрілів Чернігівщини військами РФ

Автор: 

обстріл (28687) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 