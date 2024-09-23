Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: окупанти атакували фермерське господарство. ФОТОрепортаж

За минулу добу, 22 вересня, росіяни не припиняли обстрілювати Сумщину: зафіксовано 186 ударів з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Сумської області.

"Внаслідок влучань окупантів пошкоджено 14 гаражів, 2 автомобілі, 3 приватних домоволодіння, адміністративну будівлю фермерського господарства, склад сільськогосподарського підприємства та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сталося займання посівів кукурудзи та сухої рослинності.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію у Сумах евакуюють вихованців обласного спеціалізованого будинку дитини.Наразі в установі перебуває 20 дітей, серед яких є діти до одного року, також троє дітей, які потребують постійної медичної допомоги. Їх планують перевезти у інші регіони країни.

Станом на 22 вересня з міста Глухів на Сумщині уже евакуйовано майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.

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