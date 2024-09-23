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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: оккупанты атаковали фермерское хозяйство. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 22 сентября, россияне не прекращали обстреливать Сумскую область: зафиксировано 186 ударов из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Сумской области.

"Вследствие попаданий оккупантов повреждены 14 гаражей, 2 автомобиля, 3 частных домовладения, административное здание фермерского хозяйства, склад сельскохозяйственного предприятия и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Росіяни не припиняють обстрілів Сумської області: наслідки на ранок 23 вересня

Кроме того, произошло возгорание посевов кукурузы и сухой растительности.

Напомним, из-за ситуации с безопасностью в Сумах эвакуируют воспитанников областного специализированного дома ребенка. Сейчас в учреждении находится 20 детей, среди которых есть дети до одного года, также трое детей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи. Их планируют перевезти в другие регионы страны.

По состоянию на 22 сентября из города Глухова Сумской области уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей.

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Росіяни не припиняють обстрілів Сумської області: наслідки на ранок 23 вересня
Росіяни не припиняють обстрілів Сумської області: наслідки на ранок 23 вересня
Росіяни не припиняють обстрілів Сумської області: наслідки на ранок 23 вересня
Росіяни не припиняють обстрілів Сумської області: наслідки на ранок 23 вересня

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обстрел (27366) Сумская область (3172)


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