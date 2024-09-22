Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 54 раза в течение дня

22 сентября россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 150 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Хотинская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов), минометов (4 взрыва), осуществил пуск КАБ (3 взрыва).

Белопольская громада: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва), FPV дронами (2 взрыва), сбросили ВОГ с 2 БпЛА (9 взрывов) и КАБ (1 взрыв).

Николаевская громада: осуществлены пуски КАБ (3 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксирована атака FPV дроном (3 взрыва), артиллерийский обстрел (5 взрывов), сброс ВОГ с 1 БпЛА (3 взрыва).

Великописаревская громада: произошли атака FPV дронами (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов), артобстрел (4 взрыва).

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Глуховская громада: нанесены удары КАБ (2 взрыва).

Речковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Шалыгинская громада: 18 мин сбросили россияне на территорию громады.

Свесская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Эсманская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады и совершил атаку FPV дронами (2 взрыва).

Середино-Будская громада: враг бил из минометов (13 взрывов).

Миропольская громада: россияне ударили из РСЗО (23 взрыва).

Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов).

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