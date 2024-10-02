Окупанти вдарили по Чернігівщині: є руйнування у двох громадах. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 1 жовтня 2024 року, війська РФ завдали 12 ударів по Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів у трьох селах Семенівської громади зайнялися господарські будівлі та ліс.

Росіяни зі ствольної артилерії атакували Новгород-Сіверську громаду. Зафіксовано 8 вибухів.

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"Вщент згорів один житловий будинок та автомобіль, ще дві домівки та непрацююча ферма зазнали значних руйнувань. Пошкоджено трактор та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що минулося без жертв.













Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ вдарила по сільгосппідприємству на Чернігівщині. Окрім того, інформувалося, що 22 вересня, окупанти з мінометів обстріляли село Заріччя Семенівської громади, що на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок ворожих обстрілів двоє чоловіків віком 60 та 55 років зазнали поранень.