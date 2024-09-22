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Росіяни обстріляли село на прикордонні Чернігівщини, двоє поранених

ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини

Ввечері неділі, 22 вересня, окупанти з мінометів обстріляли село Заріччя Семенівської громади, що на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок ворожих обстрілів двоє чоловіків віком 60 та 55 років зазнали поранень.

Про це "Суспільному" розповів Семенівський міський голова Сергій Деденко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожий обстріл стався під вечір. Станом на 20:00 у селі тривала пожежа, спричинена російським обстрілом. 

"Подробиць не знаю, бо їхати туди небезпечно. Це село вже й до цього майже вигоріло. Жителів там не залишилось", - розповів Деденко.

Він додав, що поранених чоловіків госпіталізували. 

"Загрози життю немає. Наскільки мені відомо, вони переїхали, але приїжджали в село, бо залишилась робота в господарстві", - розповів міський голова.

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