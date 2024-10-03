С начала полномасштабной войны более тысячи украинцев пострадали из-за российских мин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабной войны в результате срабатывания российских мин и взрывоопасных предметов пострадал 1041 человек, среди которых - почти сотня детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

"По состоянию на 01.10.2024 с начала полномасштабного вторжения рф в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадал 1041 человек, из которых детей - 99, взрослых - 942", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Обваливают в почве и пыли: россияне маскируют мины "Лепесток". ФОТО

Представители каких профессий больше всего пострадали от взрывоопасных предметов:

фермеры - 191 человек;

безработные - 163 человека (из них пенсионеры - 73 человека);

работники критической инфраструктуры - 110 человек;

водители - 78 человек;

ученики - 86 человек.

Отмечается, что правоохранительные органы Украины открывают уголовные производства о нарушении российской федерацией правил и обычаев ведения войны по факту каждого подрыва среди украинского гражданского населения на российских минах.

Также читайте: На севере Харьковщины оккупанты применяют мины запрещенного типа, - ОТГ "Харків"