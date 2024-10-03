РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9547 посетителей онлайн
Новости Фото Война
9 672 19

Обваливают в земле и пыли: россияне маскируют мины "Лепесток". ФОТО

Российские оккупанты маскируют противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", чтобы сделать их менее заметными.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты обмазывают их клеем и обваливают в почве, пыли и листьях. Поэтому мины становятся менее заметными, их можно ошибочно принять за камни или мусор.

Росіяни маскують міни "Лепесток"

"В связи с этим просим граждан быть осторожными, не касаться незнакомых предметов, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, а также напоминаем важные правила соблюдения минной безопасности", - добавили в ОВА.

Также читайте: В Херсонской области мужчина погиб в результате подрыва мины

Автор: 

армия РФ (20316) мина (333)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Выродки. Ето же люди и дети будут подрываться после войны. А можно их собрать и рассыпать на территории Сосии? А то мы только терпим и наблюдаем как рашисты нас уничтожают уже всеми запрещенными способами.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:00 Ответить
+7
******...що тут ще сказати....
показать весь комментарий
03.10.2024 12:04 Ответить
+7
Знайомі з Ірпеня розповідали, що коли погнали кацапів, то в них в хаті були виламані двері і в дитячих іграшках була встановлена міна. Добре шо першими заходили сапери і все знайшли і знешкодили. Інакше дитина б полізла в іграшки і загинула.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У лепесток? А одуванчик? Сину надай снаряди.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:45 Ответить
Выродки. Ето же люди и дети будут подрываться после войны. А можно их собрать и рассыпать на территории Сосии? А то мы только терпим и наблюдаем как рашисты нас уничтожают уже всеми запрещенными способами.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:00 Ответить
А можно их собрать...možļivo, ale po perše treba stati takimi že orkami .
показать весь комментарий
03.10.2024 12:05 Ответить
особливо кумедно те що потім же сама русня та їх переселені з Бурятії виродки з дітьми будуть ще десятирічями підриватись на тих лепестах бухими на шашликах
показать весь комментарий
03.10.2024 12:27 Ответить
Да Вы, батенька. оптимист! Умеете успокоить - "буряты будут десятилетиями ..."
показать весь комментарий
03.10.2024 12:37 Ответить
Буряти будуть хіба що добривом...їх вже вибили тим самим вирішивши питання малих народів...замість них буде одурена українська молодь якій промиють мізки починаючи з дитсадка на окупованих територіях
показать весь комментарий
03.10.2024 19:44 Ответить
Причем тут буряты? Каждый конечно имеет тут право на вставить свои пятькопеек. Но перечитай еще раз мой пост и тот к которому он относится. В моём
показать весь комментарий
03.10.2024 20:02 Ответить
какое ключевое слово выделено жирным шрифтом?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:04 Ответить
це дебільна заява нашої влади, ніхто не буде мінувати свої тили, мінують підступи до позицій на лінії боєзітнення.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:44 Ответить
Все вірно - відправляти лепесткі поштою десятиліттями назад в бурятію.
Це геніально. 👍
показать весь комментарий
03.10.2024 14:08 Ответить
теоретично, можно їх зібрати, якщо вони лежать вже більше двох діб, і на них немає літери "С", що означає "самоліквідація". Але треба бути впевненим, що росіяни продовжують наносити це маркування, бо можете взяти в руки міну, яка може у вас самоліквідуваиись в руках, і тоді тридцяти восьми грамів вибухової речовини вже буде достатньо щоби вбити. Тому вони вважаються такими, що не піддаються знешкоджуванню, а знищуються на місці виявлення, хоча датчик цілі у них спрацьовує при зусиллі приблизно у п'ять кілограмів. Тому краще не збирайте)
показать весь комментарий
03.10.2024 16:24 Ответить
******...що тут ще сказати....
показать весь комментарий
03.10.2024 12:04 Ответить
Розповідати дітям про росіян та небезпеку, яку вони становлять.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:05 Ответить
Заминированные игрушки и конфеты - подарки от русской армии детям Донбасса
https://ipvnews.org/nurnberg.php
показать весь комментарий
03.10.2024 12:09 Ответить
Знайомі з Ірпеня розповідали, що коли погнали кацапів, то в них в хаті були виламані двері і в дитячих іграшках була встановлена міна. Добре шо першими заходили сапери і все знайшли і знешкодили. Інакше дитина б полізла в іграшки і загинула.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:14 Ответить
для цивілізованого Світу було би краще, коли б усі ********** кацапи здохли.. але тОй світ солодко спить й досі, насправді...
показать весь комментарий
03.10.2024 12:40 Ответить
маскують щоб тоді ж самим наступити?


показать весь комментарий
03.10.2024 12:41 Ответить
Рсукая смекалка. Это не про починить забор. Это про убийство. Нагадить и поднасрать.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:38 Ответить
 
 