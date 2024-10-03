Обваливают в земле и пыли: россияне маскируют мины "Лепесток". ФОТО

Российские оккупанты маскируют противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", чтобы сделать их менее заметными.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты обмазывают их клеем и обваливают в почве, пыли и листьях. Поэтому мины становятся менее заметными, их можно ошибочно принять за камни или мусор.

"В связи с этим просим граждан быть осторожными, не касаться незнакомых предметов, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, а также напоминаем важные правила соблюдения минной безопасности", - добавили в ОВА.

