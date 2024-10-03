Обваливают в земле и пыли: россияне маскируют мины "Лепесток". ФОТО
Российские оккупанты маскируют противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", чтобы сделать их менее заметными.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Так, рашисты обмазывают их клеем и обваливают в почве, пыли и листьях. Поэтому мины становятся менее заметными, их можно ошибочно принять за камни или мусор.
"В связи с этим просим граждан быть осторожными, не касаться незнакомых предметов, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, а также напоминаем важные правила соблюдения минной безопасности", - добавили в ОВА.
Топ комментарии
+7 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий03.10.2024 12:00 Ответить Ссылка
+7 MrStepanovM
показать весь комментарий03.10.2024 12:04 Ответить Ссылка
+7 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий03.10.2024 12:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це геніально. 👍
https://ipvnews.org/nurnberg.php