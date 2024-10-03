УКР
Обвалюють в ґрунті та пилюці: Росіяни маскують міни "Лепесток". ФОТО

Російські окупанти маскують протипіхотні міни ПФМ-1 "Лепесток", щоб зробити їх менш помітними.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти обмазують їх клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці та листі. Тож міни стають менш помітними, їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття.

Росіяни маскують міни "Лепесток"

"У зв’язку з цим просимо громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, а також нагадуємо важливі правила дотримання мінної безпеки", - додали в ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півночі Харківщини окупанти застосовують міни забороненого типу, - ОТУ Харків

Топ коментарі
+7
Выродки. Ето же люди и дети будут подрываться после войны. А можно их собрать и рассыпать на территории Сосии? А то мы только терпим и наблюдаем как рашисты нас уничтожают уже всеми запрещенными способами.
03.10.2024 12:00 Відповісти
+7
******...що тут ще сказати....
03.10.2024 12:04 Відповісти
+7
Знайомі з Ірпеня розповідали, що коли погнали кацапів, то в них в хаті були виламані двері і в дитячих іграшках була встановлена міна. Добре шо першими заходили сапери і все знайшли і знешкодили. Інакше дитина б полізла в іграшки і загинула.
03.10.2024 12:14 Відповісти
Коментувати
У лепесток? А одуванчик? Сину надай снаряди.
03.10.2024 11:45 Відповісти
Выродки. Ето же люди и дети будут подрываться после войны. А можно их собрать и рассыпать на территории Сосии? А то мы только терпим и наблюдаем как рашисты нас уничтожают уже всеми запрещенными способами.
03.10.2024 12:00 Відповісти
А можно их собрать...možļivo, ale po perše treba stati takimi že orkami .
03.10.2024 12:05 Відповісти
особливо кумедно те що потім же сама русня та їх переселені з Бурятії виродки з дітьми будуть ще десятирічями підриватись на тих лепестах бухими на шашликах
03.10.2024 12:27 Відповісти
Да Вы, батенька. оптимист! Умеете успокоить - "буряты будут десятилетиями ..."
03.10.2024 12:37 Відповісти
Буряти будуть хіба що добривом...їх вже вибили тим самим вирішивши питання малих народів...замість них буде одурена українська молодь якій промиють мізки починаючи з дитсадка на окупованих територіях
03.10.2024 19:44 Відповісти
Причем тут буряты? Каждый конечно имеет тут право на вставить свои пятькопеек. Но перечитай еще раз мой пост и тот к которому он относится. В моём
03.10.2024 20:02 Відповісти
какое ключевое слово выделено жирным шрифтом?
03.10.2024 20:04 Відповісти
це дебільна заява нашої влади, ніхто не буде мінувати свої тили, мінують підступи до позицій на лінії боєзітнення.
03.10.2024 12:44 Відповісти
Все вірно - відправляти лепесткі поштою десятиліттями назад в бурятію.
Це геніально. 👍
03.10.2024 14:08 Відповісти
теоретично, можно їх зібрати, якщо вони лежать вже більше двох діб, і на них немає літери "С", що означає "самоліквідація". Але треба бути впевненим, що росіяни продовжують наносити це маркування, бо можете взяти в руки міну, яка може у вас самоліквідуваиись в руках, і тоді тридцяти восьми грамів вибухової речовини вже буде достатньо щоби вбити. Тому вони вважаються такими, що не піддаються знешкоджуванню, а знищуються на місці виявлення, хоча датчик цілі у них спрацьовує при зусиллі приблизно у п'ять кілограмів. Тому краще не збирайте)
03.10.2024 16:24 Відповісти
******...що тут ще сказати....
03.10.2024 12:04 Відповісти
Розповідати дітям про росіян та небезпеку, яку вони становлять.
03.10.2024 12:05 Відповісти
Заминированные игрушки и конфеты - подарки от русской армии детям Донбасса
https://ipvnews.org/nurnberg.php
03.10.2024 12:09 Відповісти
Знайомі з Ірпеня розповідали, що коли погнали кацапів, то в них в хаті були виламані двері і в дитячих іграшках була встановлена міна. Добре шо першими заходили сапери і все знайшли і знешкодили. Інакше дитина б полізла в іграшки і загинула.
03.10.2024 12:14 Відповісти
для цивілізованого Світу було би краще, коли б усі ********** кацапи здохли.. але тОй світ солодко спить й досі, насправді...
03.10.2024 12:40 Відповісти
маскують щоб тоді ж самим наступити?


03.10.2024 12:41 Відповісти
Рсукая смекалка. Это не про починить забор. Это про убийство. Нагадить и поднасрать.
03.10.2024 16:38 Відповісти
 
 