Обвалюють в ґрунті та пилюці: Росіяни маскують міни "Лепесток". ФОТО

Російські окупанти маскують протипіхотні міни ПФМ-1 "Лепесток", щоб зробити їх менш помітними.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти обмазують їх клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці та листі. Тож міни стають менш помітними, їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття.

"У зв’язку з цим просимо громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, а також нагадуємо важливі правила дотримання мінної безпеки", - додали в ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півночі Харківщини окупанти застосовують міни забороненого типу, - ОТУ Харків