Обвалюють в ґрунті та пилюці: Росіяни маскують міни "Лепесток". ФОТО
Російські окупанти маскують протипіхотні міни ПФМ-1 "Лепесток", щоб зробити їх менш помітними.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Так, рашисти обмазують їх клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці та листі. Тож міни стають менш помітними, їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття.
"У зв’язку з цим просимо громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, а також нагадуємо важливі правила дотримання мінної безпеки", - додали в ОВА.
Це геніально. 👍
