Від початку повномасштабної війни понад тисячу українців постраждали через російські міни. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабної війни внаслідок спрацювання російських мін та вибухонебезпечних предметів постраждала 1041 особа, серед яких майже сотня дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

"Станом на 01.10.2024 від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждала 1 041 особа, з яких діти – 99, дорослі – 942", - ідеться в повідомленні.

Представники яких професій найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів:

фермери - 191 особа;

безробітні - 163 особи (з них пенсіонери - 73 особи);

працівники критичної інфраструктури - 110 осіб;

водії - 78 осіб;

учні - 86 осіб.

Зазначається, що правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення російською федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.

