Сутки на Донетчине: враг бил по Покровску и другим населенным пунктам, погибли 2 человека

Российские захватчики не прекращают обстрелов Донецкой области. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались по меньшей мере 15 населенных пунктов.

Покровский район

В Кураховке повреждено админздание, в Степановке повреждены 2 дома, в Успеновке повреждены 3 дома и предприятие.

По информации Покровской ГВА, за прошедшие сутки обстреливал частные сектора центральной и восточной части Покровска, а также объекты критической инфраструктуры.

В 10:20 тремя авиабомбами "ФАБ-250" враг нанес удары, в результате которых произошло разрушение жилой застройки в разных частях города. Повреждения получили 2 частных дома и железнодорожная инфраструктура города. Ранены 2 гражданских лица 1978 и 1966 г.р..

В тот же день около 23:05 состоялся вражеский обстрел северо-восточной и центральной части города. Повреждены 1 многоквартирный дом, 2 учебных заведения, автомагазин, разрушениям подверглись частные домохозяйства.

В результате ночного обстрела двое местных жителей 1950 и 2005 г.р. получили осколочные ранения. Им оказана первая медицинская помощь. От госпитализации раненые отказались.

Краматорский район

В Лимане повреждены дом, магазин и линия электропередач; повреждены 2 дома в Заречном, 2 в Закитном и 1 в Торском. В Старой Николаевке Ильиновской громады погиб человек, повреждены 2 объекта; еще 2 объекта повреждены в Клебан-Быке и 1 в Калиновом. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки, в Новодмитровке - хозяйственная постройка.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 3 многоэтажки, админздание и нежилое сооружение.

